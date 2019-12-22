Вопрос степени обоснованности слухов о подписании транзитного газового договора между Украиной и Россией, судя по всему, можно считать снятым. Хотя на данный момент стороны официально утвердили лишь протокол встречи, судя по уровню лиц, его подписавших, оформление самого договора уже действительно является делом чисто техническим. До 31 декабря 2019 года, как бы там ни было, успеть должны. Теперь самое время оценить результат. Тем более что он оказался для очень многих неожиданным и весьма неоднозначным.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

На взгляд радикальных патриотов, и тут с ними соглашаются либеральные критики, Россия проиграла, так как прогнулась под прямым европейским, опосредованным американским, и суматошным украинским давлением. Вместо года, Москва обязалась сохранить транзит аж на пять лет. Да еще согласившись признать (и оперативно выплатить деньгами) 3 млрд санкций по решению Стокгольмского арбитража.

Впрочем, по мнению аналогичных критиков с той стороны, Украина проиграла тоже. Не получив гарантию транзита на десять лет, а также обязавшись отозвать все прочие претензии, общей суммой более 12 млрд долларов. Единственная радость, судя по всему, 3 млрд российского кредита Януковичу в соглашение не вошли, Киев может отрицать обязательства по ним и дальше.

Но все это лежит на поверхности, тогда как главный смысл находится глубже. Газпром в сражении не победил. Наивно было ожидать, как в плохом кино, одних сплошных вечных побед над всеми противниками разом. Однако при этом Россия сумела закончить газовую войну с Украиной в целом.

Отзыв украинских исков и обязательство больше не начинать новых сильно развязывает руки, как минимум, в Европе, по-прежнему стоящей на первом месте среди экспортных торговых направлений РФ. В том числе, для купирования санкционных усилий США, таки сумевших остановить прокладку трубы «Северного потока — 2» практически в полусотне километров от берега.

Но выступив гарантом украинских обязательств, теперь уже Европа оказалась на стороне России в плане организации контрмер по защите «Северного потока — 2» от американских посягательств. А значит, проект будет закончен. И это важный плюс достигнутого компромисса.

Что касается объемов, то 65 млрд кубометров за 2020 год близки к цифрам, приводимым экспертами при оценке размеров дефицита собственных российских транзитных мощностей для обеспечения своей доли на газовом рынке ЕС. Точнее, находятся на верхней границе чаще всего озвучиваемого диапазона в 30−60 млрд м3.

Так что продолжать качать газ через Украину на протяжении года мы собирались и так. Тут Москва скорее получила необходимое, чем что-либо потеряла.

Другой вопрос про последующие четыре года по 40 млрд кубометров. На первый взгляд, он выглядит доказательством российского поражения, но при ближайшем рассмотрении тоже имеет второе дно. На содержание ГТСУ в технически работоспособном состоянии, со слов главы направления НАК «Нафтагаз Украины» Андрея Коболева, необходимо до 300 млн долларов в год. Что предполагает минимальный объем прокачки не менее 25 млрд м3 в год при ставке транзита в 22 доллара за тысячу кубов.

Транзитная газовая магистраль на Украине

Следовательно, объемы 2021−2024 годов позволят Украине обеспечивать текущую работоспособность трубы и получать сверху около 1 млрд долларов в год чистого дохода. Вместо 3,3 млрд, как это было по ранее действовавшему контракту.

С одной стороны, да, Москва дала основания горячим головам обвинить себя в косвенной финансовой поддержке украинской националистической власти. Но, с другой, она же урезала сумму их дохода втрое, обменяв оставленный объем на поддержку Германии завершения текущих проектов, в которые вложено более 31 млрд и каждый день отставания которых от инвестиционного графика сопряжен с весьма масштабными потерями.

Так что упомянутые четыре года являются хотя и не очень приятным, но неизбежным компромиссом, если смотреть по полному перечню значимых условий.

Кстати говоря, перспективы роста спроса на газ в Европе в предстоящие пять лет со счетов сбрасывать тоже нельзя. Как ни крути, а 30−40 млрд кубометров через Украину транспортировать все равно придется. По крайней мере, до появления дополнительных веток «Северного» или «Южного» потоков. Но до них еще надо дожить.

Может ли украинская власть впоследствии попытаться еще что-нибудь в свою пользу переиграть? Наверняка. Во всяком случае, попытаться — точно. Однако теперь, как и в случае «Минска-2», ее дисциплинарным гарантом официально выступает Евросоюз, куда Россия сможет перенаправлять все новые киевские идеи с резолюцией «прошу партнеров обеспечить исполнение своих обязательств по соглашению». И это, как и со «вторым Минском», тоже будет работать.

Ну, а что осталось незамеченным критиками Газпрома, так это тонкий момент с определением стоимости газа для Украины. В соответствии с четвертым пунктом Соглашения, Киев больше не сможет мухлевать с виртуальным реверсом. Цена газа для украинских нужд определена как цена европейского хаба (NCG) минус обоснованная скидка с учетом объемов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Так что платить за реверсный газ придется все равно в Москву. Да еще от европейских цен, а не каких-то специально для Украины персональных. Да, с учетом скидки, но ее размер придется обосновывать. А там речь идет об объемах до 30 млрд кубометров в год.

Из чего следует, что, вероятнее всего, баланс в деньгах на этих 40 млрд м3 в течение 2021−2024 годов имеет большие шансы оказаться в пользу России. И никакой финансовой поддержки тамошнего национализма.

Таким образом, достигнутый компромисс является вполне нормальным рабочим вариантом. Несколько хуже, чем хотелось бы в медийном смысле, но вполне допустимым в общем коридоре текущих условий.

А если кто и проиграл, так это Украина. Вместо хотевшихся 40, а с учетом штрафов, до 55 млрд долларов за десять лет, плюс перспективы крутить транзитными ценами и выдумывать новые претензии в качестве инструмента давления, Киев согласился на 6 млрд за пять лет, с довольно жесткими границами на самоуправство.