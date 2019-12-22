Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Вооружённых сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов 17 декабря 2019 года провёл встречу с аккредитованными в России представителями военно-дипломатического корпуса. В ходе беседы российский военачальник ответил на вопрос зарубежных атташе о вероятности возникновения крупномасштабной войны до 2050 года.

Kremlin.ru Межконтинентальные ракеты РС-24 «Ярс»

По мнению Валерия Герасимова, «в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют». В то же время он отметил, что полностью исключить вероятность конфликта большого масштаба в результате возникновения кризисной ситуации нельзя. Начальник Генштаба считает, что во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

В чём же причина того, что угроза крупномасштабной войны отодвинута как минимум до 2050 года?

Ответ на этот вопрос заключается в другом тезисе Валерия Герасимова — «состояние стратегических ядерных сил обеспечивает решение задач сдерживания». Действительно, по модернизации своей ядерной триады и оснащению её новейшими системами оружия Россия за последние двадцать лет провела огромнейшую работу.

В своём интервью газете «Красная звезда» от 16 декабря 2019 года, посвящённом 60-летию со дня создания Ракетных войск стратегического назначения, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сказал, что «доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76 процентов».

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100 процентов, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства», — добавил Сергей Каракаев. Кстати, РВСН имеют в своём составе около 60% от общего количества носителей и боевых зарядов стратегических ядерных сил.

Надо полагать, что 2024 год совершенно не случайно выбран в качестве даты полного перевооружения РВСН. Очевидно, что президент России Владимир Путин собирается передать своему преемнику ракетно-ядерный щит страны полностью обновлённым.

На вооружении Ракетных войск стратегического назначения в настоящее время находятся семь типов ракетных комплексов: четыре типа стационарного (шахтного) базирования — «Воевода», «Стилет», «Тополь-М», «Ярс», три типа подвижных грунтовых комплексов — «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». В соответствии с планами все ракетные соединения в ближайшие годы будут поэтапно переоснащены на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Kremlin.ru Межконтинентальные ракеты РС-24 «Ярс»

Основу морской компоненты ядерной триады России с настоящего момента и до середины XXI века будут составлять ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 «Борей» и 955А «Борей-А».

«Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», три подводные лодки проекта 955 «Борей», уже вошли в состав Военно-Морского флота РФ. Государственные испытания головной подводной лодки проекта 955А «Князь Владимир» сейчас находятся на завершающем этапе. До конца 2019 года она пополнит боевой состав ВМФ. Ещё четыре атомохода проекта 955А — в стадии строительства.

Mil.ru Подводная лодка «Юрий Долгорукий»

По открытым данным, девятый и десятый РПКСН проекта 955А «Борей-А» планируется заложить 9 мая 2020 года и передать ВМФ России в 2026 и 2027 годах.

Основу воздушной компоненты ядерной триады нашей страны сейчас составляют стратегические ракетоносцы Ту-95МС и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160. Строевые самолёты Ту-95МС и Ту-160 подвергаются глубокой модернизации. Кроме того, развернуто серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации.

Разрабатывается новая модификация дальнего бомбардировщика Ту-22М3 — Ту-22М3М. Этот самолёт получит расширенный боевой потенциал. Ему вернут штангу дозаправки в воздухе, что фактически приблизит его по характеристикам к стратегическому ракетоносцу-бомбардировщику. Кстати, Ту-22М3М сможет нести четыре гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 «Кинжал».

По словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, на вооружение ВКС России до 2027 года начнёт поступать стратегический бомбардировщик нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

В основу вывода можно положить слова начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который в завершении своего выступления перед военными атташе сказал: «В следующем году будет продолжена работа по созданию условий стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны».

Следует заметить, что Соединённые Штаты, в отличие от России, последние десятилетия серьёзно не модернизировали свой ядерный арсенал, поэтому у нашей страны есть солидный выигрыш во времени, который необходимо использовать для системного развития с целью коренного улучшения жизни своих граждан.