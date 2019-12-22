Законопроект о санкциях в отношении Турции прошёл в Сенате США

Иван Шилов ИА REGNUM

Как передаёт турецкая редакция Deutsche Welle, законопроект, который включает в себя введение санкций против Турции из-за приобретённых у России зенитных ракетных комплексов С-400, был принят в Сенате США. За проголосовали 84 сенаторов и восемь проголосовали против. Законопроект также был принят в Палате представителей на прошлой неделе. Новая версия закона «О национальной обороне (NDAA)», которая обновляется каждый год в Конгрессе, говорит о целях внешней политики и политики безопасности США в новом году. В законопроекте, одобренном Сенатом, отмечается, что из-за купленных у России С-400 Турция не сможет получить истребители пятого поколения F-35. Анкара была выведена из программы по созданию F-35 в наказание за нарушения санкций в отношении России. Кроме этого, американские законодатели требуют, чтобы президент США Дональд Трамп одобрил санкции в отношении Турции.

Msb.gov.tr ЗРС С-400, направленная в Турцию-2

Турция создаёт авиабазу на севере Кипра

Газета Sözcü пишет, что Турция и Турецкая Республика Северного Кипра совместно приняли решение о развёртывании вооружённых беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Гечиткале. По просьбе Турции руководство непризнанной республики начала вести работы в этом направлении. «В то время, как напряжение, связанное с поисками энергоресурсов в Восточном Средиземноморье, растет, Турции последовательно наращивает свое влияние», — пишет издание. Анкара отправила буровые и военные корабли в регион, установила морскую границу с Ливией, теперь также создает базу для беспилотных летательных аппаратов в Турецкой Республике Северного Кипра. Аэропорт Гечиткале в этой республике станет «глазами» Турции в Восточном Средиземноморье.

Направит ли Эрдоган войска в Ливию?

Как сообщает газета Cumhuriyet, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о недавно подписанном военном соглашении с правительством Ливии, отметив, что может отправить войска в эту страну по требованию Триполи. Депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Утку Чакырозер назвал тревожными заявления Эрдогана о том, что «если Ливия пригласит Анкару помочь ей, тогда Турция отправит свои войска». Соглашение между Анкарой и ливийским руководством (одной из сторон гражданской войны) включает совместные учения и военные операции, обмен разведданными и поддержку военной техникой. По словам оппозиционного депутата, создаётся впечатление, что Турция стоит на стороне одной из сторон конфликта, подписав соглашение о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия, которое действует только в Триполи — столице страны, главном городе Ливии.

U.S. Army Турецкие солдаты

Асад: США продают Турции нефть с востока Евфрата

Турецкая газета BirGün опубликовала заявления президента Сирии Башара Асада, в которых он утверждает, что нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии имеют решающее значение для страны. США, которые объявили о том, что выведут свои войска из региона в преддверии операции Турции на севере Сирии, позже вернулись к нефтяным месторождениям, расположенные на северо-востоке Сирии. По словам Асада, нефть к востоку от Евфрата воруется американцами и продаётся Турции. «Турецкий режим играл прямую роль в продаже нефти с региона сначала с Нусрой, затем с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и сегодня с США», — сказал он.

В парламенте рассказали о турецком ЧВК

Стамбульский депутат Юксель Мансур Кылыч от НРП заявил, что политику национальной безопасности Турции определяют такие организации как международная оборонная консалтинговая торговая компания (ЧВК SADAT). По его словам, SADAT являются «неофициальным полицейскими силами Эрдогана». Кроме этого, депутат добавил, что президентский дворец следит за переписками журналистов в групповых чатах мессенджера WhatsApp. На пленарном заседании Великого национального собрания Турции депутаты обсуждали бюджет Национального разведывательного управления (MIT) и Совета национальной безопасности (НСК). Во время дебатов представитель оппозиционной партии раскритиковал политику безопасности и разведки правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Он отметил, что доля, выделенная из бюджета на 2020 год для учреждений безопасности и обороны, увеличилась до 141 млрд турецких лир, а количество сотрудников в этих организациях приблизилась к 1 миллиону. Кылыч также рассказал, что «администрация президента Турции в групповых чатах и пабликах в соцсетях как WhatsApp, Twitter и Facebook в которых сидят работники средств массовой информации контролирует будущие заголовки новостей и главные новости, а также профилирует несогласных журналистов».

За девять месяцев 20 тысяч турок получили убежище в Европе

По данным Euronews, европейское статистическое управление (Евростат) впервые опубликовало статистику предоставления убежища за третий квартал 2019 года. 166 тысяч 400 заявок были поданы в страны Европейского союза. Это на 12% больше, чем во втором квартале этого года. За первые 9 месяцев года 19 тысяч 205 турецких граждан получили убежище в европейских странах, а 8 тысяч 360 из них отдали предпочтение Германии, что составляет 44%. В третьем квартале прошлого года Турция заняла 5-е место в рейтинге граждан, обратившихся за убежищем в страны ЕС.

Флаги Турции и ЕС

Турция и Египет столкнулись по Ливии

Как сообщает интернет-издание Ahval, после соглашений о военном сотрудничестве и морских границах между Турцией и ливийским Правительством национального согласия (ПНС) произошло неожиданное развитие: Ливийская национальная армия (ЛНА), руководителем которой является Халиф Хафтар, и который борется с ПНС, стала получать усиленную помощь из-за границы. Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси заявил, что будет оказывать поддержку ЛНА, а не Правительству национального согласия. «Существует разница между вмешательством и поддержкой Ливийской национальной армии. Мы не откажемся от этой поддержки. Это позиция, которую Египет демонстрирует в течение 5 лет. За сохранение Ливии может выступать только ЛНА», — сказал ас-Сиси в беседе с иностранными журналистами в Шарм-эль-Шейхе. Президент Египта добавил, что Каир выступает за «национальное государство, а не за террористов, вооружённые и экстремистские группировки».

«Турция позволяет ХАМАСу планировать нападение на Израиль из Стамбула»

Как передаёт турецкая редакция ВВС со ссылкой на Daily Telegraph, Турция разрешила базировать на своей территории высокопоставленных боевиков ХАМАС, планирующих нападения на Израиль. В сообщении отмечается, что Эрдоган приютил лидера ХАМАС Исмаила Ханию, а турецкие спецслужбы находятся в тесном контакте с боевиками в Стамбуле. Как передаёт журналист ВВС Раф Санчес, «данные израильской полиции из допросов подозреваемых свидетельствуют о том, что высокопоставленные боевики ХАМАС использовали крупнейший город Турции для управления операциями в Иерусалиме и оккупированном Западном береге». Кроме этого, утверждается, что неудачная попытка покушения на мэра Иерусалима также была спланирована из Стамбула.

Самые сильные страны мира

Как сообщает новостное издание TR724, американский журнал US News обнародовал результаты своего исследования о самых сильных стран мира. Согласно публикации, в списке самых могущественных государств мира Россия и Китай следуют за США. В исследовании учитывалось влияние стран на экономику, политическую арену, военную мощь, лидерство в мире, а также влияние на международные организации. В этом списке Турция заняла 16 место. Первые 10 стран согласно списку: США, Россия, Китай, Германия, Англия, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Канада заняла 12-е место, Австралия — 15-е, Индия — 17-е, Италия — 18-е, а Бразилия — 30-е место.

Президент Молдавии занялся вопросом похищенных учителей

Президент Молдавии Игорь Додон во время визита в Анкару 30 декабря пообещал обсудить с Эрдоганом вопрос о турецких учителях, незаконно похищенных в Турции турецкой разведкой и помещённых в тюрьму. «Я принял приглашение президента Турции посетить Анкару 30 декабря. Программа визита в настоящее время уточняется, ожидается подписание ряда важных соглашений между нашими странами», — сказал Додон, выступая на пресс-конференции. Говоря о семи турецких учителях, депортированных из Молдавии, он отметил, что не был задействован в процессе, который бывшие руководители службы разведки и безопасности провели без ведома администрации главы государства.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Игорь Додон

ООН обнародовала доклад о «нарушениях прав человека» в Турции

Турецкое новостное издание Aktif Haber пишет о том, что в этом году в ООН в рамках Универсального периодического обзора (УПО — обзор информации по правам человека во всех государствах-членах ООН) было передано 107 докладов о Турции. В последний раз Организация Объединённых Наций публиковала отчёты УПР о Турции в 2010 и 2015 годах. «Новый отчёт, похоже, значительно отстаёт от этих двух докладов», — пишет издание. Согласно сводному отчёту, подготовленному в рамках доклада УПР, было озвучено большое количество нарушений прав человека в Турции. Обвинения в пытках, нарушения справедливого судебного разбирательства, аресты адвокатов, аресты журналистов, запрещение книг, нарушения собственности, незаконное увольнение граждан стали главными темами в сводном докладе. Одна из организаций, которая представляет доклад ООН в рамках УПР — Защитники прав человека (HRD). Эта организация подготовила 9 из 107 докладов. Согласно заявлению HRD, все предоставленные в ООН доклады были приняты.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Американская поисковая система Google, как сообщается, приостановила выдачу лицензий на свои приложения на смартфонах с операционной системой Android, используемых в Турции. Управление по борьбе с монополией оштрафовало компанию на 93 миллиона турецких лир, постановив, что соглашение между Google и турецкими компаниями-производителями мобильных устройств об использовании мобильной операционной системе «о приложениях и услугах» противоречат закону о конкуренции.

В ходе «охоты на ведьм» в отношении сторонников религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена было принято решение о задержании около 260 человек по всей Турции. Генпрокуратура Анкары в связи с шестой годовщиной коррупционного скандала 17/25 декабря 2013 года получившего названия «Большая взятка», провела новую операцию, нацеленную на то, чтобы связать антикоррупционное расследование с движением Гюлена. Среди тех, кто был заключён под стражу, предположительно, есть люди, которые до сих пор находились на государственной службе.

[Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

После того, как бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу решил создать «Партию будущего», Университет Şehir, принадлежащий ему, был конфискован и передан под контроль государственного университета Мармара. О том, что университет был передан другому учреждению, сообщил ректор Университета Мармара в пресс-релизе.

Мэры от прокурдской Демократической партии народов (ПНД), которые были избраны народным волеизъявлением, снимаются с постов один за другим. После чего их задерживают и арестовывают. Так, на этой неделе была задержана глава муниципалитета центрального района Сур в провинции Диярбакыр Филиз Булуттекин. Вместе с Булуттекин были задержаны еще два члена городского совета Сур от ПНД.