Австралия имеет прекрасное географическое расположение с точки зрения запуска грузов в космос, потому что ее северный регион находится достаточно близко к экватору. Только космодром «Куру», расположенный во Французской Гвиане (5 градусов северной широты), — основной космодром Европейского космического агентства — и бразильский космодром «Алькантара» (2 градуса южной широты), который перестал функционировать после разрушительной аварии в 2003 году, находятся ближе к экватору, пишет сотрудник Австралийского института стратегической политики (ASPI) Малкольм Дэвис в статье для издания The Strategist.

Official SpaceX Photos — Arabsat-6A Mission Старт ракеты

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Запуск вблизи экватора по восточной траектории обеспечивает преимущество, которое дает ракете прилив энергии от вращения Земли с запада на восток. Благодаря этому снижается стоимость доставки одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, чем не могут похвастаться космодромы, расположенные дальше от экватора, такие как мыс Канаверал во Флориде.

NASA Общий вид с воздуха на стартовые комплексы мыса Канаверал

Австралийская компания Equatorial Launch Australia (ELA), которая строит космический центр Арнем около города Нуланбеи в Северной территории, намерена использовать это естественное преимущество. На этом участке (12 градусов южной широты) будет расположен один из двух космодромов, которые создадут в Австралии (второй космодром будет расположен в Южной Австралии).

Нуланбеи идеально подходит для развертывания малых спутников на низкой околоземной орбите на широтах между 15 градусами к югу и к северу от экватора, а также на других орбитах. Низкая околоземная орбита, расположенная над экваториальным регионом, будет иметь решающее значение для удовлетворения потребностей стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона и быстро развивающихся экономик в Африке и Южной Америке. В целом — это рынок с населением около 3 млрд человек, каждому из которых потребуется доступ к спутниковым возможностям.

Низкая околоземная орбита, расположенная над экваториальным регионом, предоставляет Австралии отличную возможность для наблюдения за морскими и воздушными подходами и мониторинга морских коммуникаций. Космодром рядом с Нуланбеи будут использовать для запуска спутников, обновления состава уже развернутых спутниковых группировок и расширения возможностей наблюдения. Это хорошая новость для австралийских производителей ракет-носителей, таких как Gilmour Space и Black Sky Aerospace, а также для таких компаний, как Hypersonix.

Создание в Австралии площадок для запуска космических аппаратов и рост числа поставщиков ракет-носителей должны положить конец зависимости Австралии от иностранных поставщиков ракет-носителей. Австралия станет самодостаточной с точки зрения космического потенциала, необходимого для удовлетворения гражданских и военных нужд. Австралия больше не будет зависеть от растянутых графиков запуска зарубежных компаний и сможет выйти на потенциально прибыльный глобальный рынок космических запусков, обусловленный быстрым ростом спутниковых мегаконстелляций в 2020-х годах. С точки зрения обороны Канберра сможет оказать гарантированную космическую поддержку своим вооруженным силам и разделить бремя с ключевыми союзниками.

Запуск ракеты

Австралия имеет все возможности для создания собственных малых спутников, а также развития технологий производства индустрии 4.0, чтобы обеспечить постоянное обновление своих космических возможностей. Мы также сможем создавать спутники для иностранных заказчиков и, таким образом, развивать космическую экспортную отрасль. Северная территория должна сыграть решающую роль в этом будущем.

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Стартовая площадка в Нуланбеи также могла бы предложить зарубежным партнерам свои услуги по запуску. Ключевые партнеры в сфере обороны, такие как США, Япония и государства Юго-Восточной Азии, могли бы осуществлять запуск полезных грузов в космос из Нуланбеи, используя собственные ракеты-носители. Компания и ELA недавно подписала соглашение с НАСА о запуске в 2020 году исследовательских ракет.

Космодромы в Нуланбеи и в Южной Австралии имеют все возможности для того, чтобы превратиться в ключевые центры космической деятельности в следующем десятилетии, что, в свою очередь, может полностью изменить роль Австралии в космической сфере на глобальном уровне.