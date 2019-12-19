Японский интернет-портал Yahoo News Japan поместил на своих страницах материал Такэто Кудо, комментирующего попытку президента РФ Владимира Путина вновь предложить японцам понравившийся ему вариант «разрешения территориального вопроса» по методу «хикивакэ», то есть ничьей. «Что касается японо-российских переговоров по мирному договору, то Путин заявил о возможности «хикивакэ», употребив термин из его любимого дзюдо. Также он отметил: «Важно, что мы пытаемся найти способы урегулирования», выразив желание продолжить переговоры. Государственные телеканалы транслировали пресс-конференцию в прямом эфире.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Далее японский автор просто предоставил слово японским читателям, выразившим свое отношение к предложению российского президента.

Ниже приводится их мнение в переводе и редакции ИноСМИ.

Ю. Коидзуми: Путин и ранее заявлял о «хикивакэ», однако это вообще не означает раздел территорий пополам. В сентябре прошлого года во Владивостоке он предложил заключить мирное соглашение без предварительных условий. Когда премьер Абэ показал, что он готов принять это предложение, Путин тут же пошел на попятную, заявив: «В Советско-японской декларации говорится о передаче, но ничего не сказано о суверенитете». Таким образом, с точки зрения японцев, путинский «хикивакэ» крайне сомнителен. Кроме того, на пресс-конференции Путин вновь сделал дежурное заявление последнего времени: «Что мы будем делать, если американские войска разместят на переданных островах ракеты?» Можно сказать, что он вновь отметил тесную связь сильного недоверия к США с территориальной проблемой.

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Москва. 21019

Br: Неужели еще остались безмозглые люди, считающие, что Россия вернет «северные территории»? Очевидно, что русские никогда не собирались возвращать острова: ни в советский период, ни сейчас. Я думаю, что лучше дистанцироваться от России.

Ямано Синомаю: Нельзя назвать «хикивакэ» хитрые попытки России добиться от Японии экономического сотрудничества.

Tin: Внутриполитическая ситуация в России плохая, поэтому Путин хотел бы попросить помощи у Японии. Но я думаю, «северные территории» не вернутся. Между тем когда раньше муж работал на Хоккайдо, ему постоянно встречались плакаты с требованием вернуть острова, но несколько лет назад они исчезли. Правительство Японии плохое, но факт также в том, что жители Хоккайдо потеряли интерес к этой проблеме.

Iid: Для России «хикивакэ» — это отсутствие компромисса. Это очевидно, если проанализировать историю переговоров.

Aca: Наверное, даже через тысячу лет, если такая страна, как Россия, еще останется, южные Курилы будут принадлежать ей. Нужно уже отказаться от этой идеи и не тратить энергию впустую. Политическое решение невозможно.

Ikuziinkai: «Хикивакэ» — это значит, ничего не изменится. Правительство понимает, что острова не вернутся, но не может прямо заявить об этом, поэтому оно испытывает тяжелые чувства. Тем не менее власти уже пора прекратить позволять дурачить себя. Можно поддерживать дружеские отношения, но давать что-либо России не стоит.

cbf: Это обычное лицемерие Путина во время визита Мотэги. 80% россиян против возврата, поэтому вернуть острова нереально. Премьер Абэ может встречаться с Путиным десятки раз, дружить с ним, но бесполезно рассчитывать на российского президента, который думает только о развитии Дальнего Востока.

敷香 Вид на село Малокурильское, остров Шикотан, Россия

nsk: Опять началось. Фальшивое «хикивакэ». Я думаю, Россия не вернет нам даже один остров. Они приманивают нас, чтобы добиться экономического сотрудничества. Естественно, что Япония продолжает заявлять о суверенитете на четыре острова, однако не стоит спасать Россию, зря сотрудничая с ней в экономической сфере. Если есть столько денег, займитесь перестройкой японской экономики.

Sos: И Путин, и Си хотят находиться у власти до смерти! Возможно, если они покинут свои троны, то окажутся в тюрьме.

@@: После войны больше всего японцев убил СССР.

Masa: Путин кичится перед набожными православными христианами. Как говорил Амвросий, ложь недопустима в любом виде.

Uru: Поправки в Конституцию и возврат «северных территорий» — это заветные желания нашей партии. Да, премьер Абэ?

Zla: О чем он говорит? Он не собирается покидать президентский пост и возвращать южные Курилы. Если полный застой — это ничья, то да, это она. Словам Путина верить нельзя. Нужно судить по поступкам.

Mo: Рыбаков арестовали именно сейчас. Воровской стране доверять нельзя. Сначала Россия должна взять ответственность за преступное интернирование в Сибирь.

Райтонайда: Путин не отличается от руководителей России, которые считали себя преемниками Древнего Рима, поэтому он управляет правительством, основываясь на опыте римских императоров. Он не укреплял президентские полномочия, а сосредоточивал власть в своих руках в форме совмещения должностей или исполнения других обязанностей. Таким образом он построил авторитарную систему. Это методы Октавиана Августа. Более того, чтобы избавиться от критики и недовольства народа, Путин сделал вторым номером преданного и способного человека, которому тем не менее не хватает харизмы. Менялся с ним президентским креслом. Будучи премьером, Путин построил так называемую систему «инсэй» (*), а потом вернулся на должность президента. Это метод Диоклетиана.

Kremlin.ru Совещание Владимира Путина с членами правительства РФ

Jiks: Путину и Ким Чен Ыну верить вообще нельзя.

Hib: Замечательно, что президент Путин сам думает и отвечает на прямые вопросы от журналистов. Постановочные пресс-конференции Синдзо Абэ ужасны: он отвечает на заготовленные вопросы или же зачитывает подготовленные ответы по бумажке. Помню, как иностранный журналист задал Абэ вопрос о «беженцах», а тот начал отвечать по поводу «эмигрантов». Меня травмировало, что премьер-министр Японии такой тупица, что не знает разницы между беженцами и эмигрантами. Пришлось краснеть перед всем миром…