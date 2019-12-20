Если ориентироваться в политической ситуации, читая исключительно польскую прессу и слушая исключительно польских политиков, особенно проправительственных, то очень быстро создается впечатление, что Варшава — это центр мира. Любая встреча международного уровня, организованная Польшей, или участие ее в саммитах за пределами страны объявляются «победами». Правда, верят в это не все.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Конкурентом Варшаве сегодня оказывается Будапешт. Внешняя политика, которую проводит венгерский премьер-министр Виктор Орбан, оказывается куда более успешной, чем польская дипломатия. Этому феномену посвятил целое исследование писатель и журналист Земовит Щерек. Он опубликовал книгу «Виа Карпатия», в которой утверждает, что Орбан победил председателя польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского «в борьбе за благосклонность мировых лидеров». Как отмечает Щерек в интервью польскому порталу Onet, если бы известный американский политолог Джордж Фридман сегодня написал работу «Следующие 100 лет» о мировых тенденциях, то он писал бы не о Польше как о лидере Центральной Европы, а о Венгрии, которая и сможет построить «Междуморье». То, что Фридман называет «польским блоком», будет «венгерским блоком». Орбан эффективно построил прекрасные отношения с соседями, что является удивительным, отмечает Щерек, ведь он — националист, который не скрывает своих чувств и эмоций, связанных с «Великой Венгрией», не самой приятной альтернативой государствам, окружающим Будапешт. «Сами венгры не верили, что Польшу так легко победить, — заключает автор «Виа Карпатия». — В своей работе я цитирую важных венгерских правых политиков, которые прямо говорят, что это Польша должна была играть на первой скрипке. Всё вышло иначе».

Sejm RP Ярослав Качиньский(слева), Виктор Орбан, Матеуш Моравецкий в Будапеште. 2018

В чем же секрет Орбана? Венгрия по сравнению с Польшей — страна маленькая. Но венгерский премьер оказался очень гибким и творческим политиком. Он успешно разыгрывает имеющиеся у него карты, выжимает из лимона весь сок. Будапешт знает, где нужно говорить о «ценностях», а где вспомнить об «интересах». В этом смысле правящая венгерская партия Fidesz проводит более грамотную стратегию, чем «Право и Справедливость», которая позиционирует свои «интересы» в Европейском союзе, но с точки зрения «ценностей» оказывается гораздо ближе к России. В итоге Орбан находит в ЕС союзников (например, французского президента Эммануэля Макрона) по вопросам, которые важны как для европейцев, так и для Москвы. Конечно, здесь есть место и попыткам разыграть «российскую карту» как с Брюсселем, так и Вашингтоном. Но и Россия остается не внакладе, иначе ни венгерские политики не ездили бы в Москву, ни российские в Будапешт. Более того, правительство Орбана нашло уникальную нишу, позволяющую ему быть заметным на мировой арене, одновременно решая собственные задачи. И тут Венгрия снова обыграла именно Польшу. Речь идет о защите христиан и христианского присутствия на Ближнем Востоке, где Будапешт при благосклонном внимании Святого престола оказался в одной компании с Россией и США.

«Благодаря своей деятельности в этой области венгерское государство не только способствует приумножению реального блага в мире, но и создает себе моральный (а вместе с ним и политический) капитал во многих областях нашего земного шара, — подчеркивает колумнист польского проправительственного портала wPolityce. — Может быть, еврократы в Брюсселе и клеймят его, но Будапешт для множества последователей Христа остается в Европе защитником № 1 религиозной свободы преследуемых христиан. Это мнение неоднократно высказывали не только лидеры Церквей на Ближнем Востоке, но и ведущие политики правящего лагеря в США. Таким образом Орбан позиционирует себя как лидер мирового формата. Это один из элементов, который позволяет Венгрии играть гораздо большую роль в международной политике в настоящее время, чем это было бы оправдано их реальным потенциалом. Казалось бы, на эту роль из всех стран в Европе лучше всего могла бы претендовать Польша как самая христианская страна на нашем континенте. Из многих личных разговоров я знаю, какие надежды на Западе связывают с польскими католиками. Однако если Орбан считает помощь преследуемым христианам одним из приоритетов своей внешней политики, увеличивая финансирование для этой цели, то польское правительство сокращает свое участие в этой области. Мы отдаем Венгрии пальму первенства там, где должны быть европейским лидером».

Adam Kliczek Алтарь собора Святого Стефана. Будапешт

Действительно, Варшава обладает серьезным потенциалом. Но она не может его использовать в обход Москвы — ни в энергетике, ни в безопасности, ни в религиозных делах. Потому что везде Польша так или иначе упрется в Россию. При этом нельзя ведь сказать, чтобы поляки были совсем беспомощными как дипломаты. Но получается у них преимущественно в Католической церкви. Достаточно вспомнить Иоанна Павла II, «польского папу», да и сегодня польские католические миссии, разбросанные по всем континентам, добиваются хороших успехов. Однако бонусы от этого получает Ватикан. А когда выгоды начнет извлекать Польша?