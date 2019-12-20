Основному собственнику некогда крупнейшей сибирской торговой сети выставили многомиллиардные претензии. Будет ли Николай Скороходов отвечать по долгам ретейлера «Холидей», суд решит только в 2020 году. ИА REGNUM проанализировало, как разорялась торговая сеть.

Виктор Дубрей. Бочки с деньгами.1897

Предыстория

19 лет назад, в 2000 году, группа «Холидей» открыла свой первый магазин в Новосибирске. Позднее сеть расширилась до Омской, Томской, Кемеровской, Тюменской областей, Красноярского и Алтайского краев. Всего к началу 2018 года у неё было более 340 магазинов. Основателем компании стал бизнесмен Николай Скороходов. Для «противостояния» с федеральными ретейлерами сеть спустя семь лет приняла в свои ряды ещё несколько компаний Кемерово и Омска.

К.Артём.1 Магазин «Холди», входящий в ГК Холидей Николая Скороходова. Новосибирск

В 2009 году в СМИ появились данные, что в состав совладельцев «Холидей классик» войдёт X5 Retail Group, известная по сетям «Пятёрочка», «Перекрёсток» (среди членов наблюдательного совета — один из основателей консорциума «Альфа-Групп» миллиардер Михаил Фридман). Сделка в ранее заявленном формате не состоялась.

В 2016 году сибирский ретейлер ещё входил в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России» с объёмом выручки 61,8 млрд рублей, а уже на следующий год — в 2017 году получил банкротный иск от кредиторов.

О банкротстве сети «Холидей»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Компания Холидей» учреждено в марте 2004 года в Новосибирской области, уставный капитал — 2,53 млрд рублей, владельцы — кипрская компания «H.S.R. HOLIDAY SIBERIADA RETAILING GROUP LIMITED» (доля — 99,92%) и Николай Скороходов. ООО в разные годы получила доли в 28 юрлицах, из которых 15 ликвидированы, одно — в стадии ликвидации. Из действующих — ООО «Омские гастрономы», ООО «Компания Холидей производство» и ООО «Компания Холидей», чьё название идентично банкротящейся фирме. Последнее было создано в декабре 2015 года в Новосибирске с уставным капиталом 1 млн рублей для предоставления финансовых услуг. Директор с февраля 2019 года — Евгений Бочков, который также является директором омского ООО «Компания «РОСТ», созданного в августе 2012 года для операций с недвижимостью. Её единственный участник — ООО «Кора-ТК», в которой свыше 15% принадлежит обанкроченному ООО «Компания Холидей».

Первым потребовал долги с головной фирмы группы «Холидей» индивидуальный предприниматель из Новосибирской области, перед которым имелась задолженность в размере 98,13 млн рублей. Количество претензий от кредиторов росло как снежный ком — в июле 2018 года в деле появился «Альфа-банк», заявивший о «задолженности в размере 2 788 094 362 рубля 88 копеек, как обеспеченной залогом имущества».

Lite Светящаяся вывеска Альфа-банка

25 июля 2018 года ретейлера взяли под наблюдение — первый этап процедуры несостоятельности.

«Должником представлен бухгалтерский баланс за 2017 год, согласно которому размер активов составляет 29 322 861 тыс. руб., размер обязательств должника составляет: долгосрочные заемные средства — 12 053 048 тыс. руб.; отложенные налоговые обязательства — 166 242 тыс. руб.; краткосрочные заемные средства — 4 374 908 тыс. руб.; кредиторская задолженность — 8 593 538 тыс. руб.; доходы будущих периодов — 88 527 тыс. рублей», — говорилось в определении суда.

К завершению наблюдения реестр кредиторов содержал требования на сумму 15 045 341 375,11 рубля, а активы на конец 2017 года оценивались на 29 322 861 000 рублей. В своём отчёте временный управляющий отмечал, что «восстановить платёжеспособность должника невозможно», а также, что выявлены «признаки преднамеренного банкротства» ввиду «совершения должником сделок, имеющих признаки недействительности».

В конце февраля 2019 года компания была объявлена банкротом, в отношении неё ввели конкурсное производство, которое продолжается до сих пор.

«Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015—2018 гг. значительно ниже минимального норматива 0,2 (соответственно по годам, 0,1, 0,11, 0,16, 0,01). Данный коэффициент подтверждает, что баланс должника не ликвиден, активов недостаточно для погашения задолженности и должник является неплатежеспособным, — говорилось среди прочего в материалах дела. — Доля просроченной кредиторской задолженности весь анализируемый период 2014—2017 гг. находится в показателях 29−35% при максимально допустимом нормативе 20%».

Клавдий Лебедев. Продажа имущества должника, в том числе крепостных, с аукциона

В апреле-июне 2019 года с торгов пытались продать имущество ООО «Компания Холидей», находящееся в залоге у АО «Альфа-Банк». Начальная цена лота составляла 600 млн рублей, в его состав входили здания и сооружения предприятий торговли, общественного питания, оборудование, участки земли. Неизвестно, насколько удачным был тендер.

В начале декабря 2019 года «Альфа-Банк», как крупнейший кредитор ретейлера, потребовал привлечь к субсидиарной ответственности его контролирующее лицо. Суд позднее объединил схожие требования в отношении Николая Скороходова в одно производство.

Предварительное заседание по претензиям к основателю сети назначено на 25 декабря 2019 года. Общая сумма претензий судом не сообщается, но известно, что речь идёт о нескольких миллиардах рублей.