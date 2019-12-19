Депутат Европейского парламента от польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Рышард Чарнецкий в интервью портала Fronda похвастался «несомненным успехом Польши». Под ним подразумевается рекомендация комитета Сената США по иностранным делам ввести санкции против западных компаний, которые занимаются строительством газопровода «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Евро

«Насколько я знаю, эта тема много раз звучала в ходе встреч президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом, — заявил Чарнецкий. — Кроме того, она присутствовала в трех «отраслевых модулях». В первую очередь ее на встречах со своим американским коллегой поднимал министр энергетики Петр Наимский. Важную роль сыграли также главы нашей дипломатии Витольд Ващиковский и Яцек Чапутович, также министры национальной обороны Антоний Мачеревич и Мариуш Блащак. Чаще всего «Северный поток», конечно, обсуждали министры энергетики. Я не хочу и не могу раскрывать все подробности, но роль Рика Перри, бывшего министра энергетики США, была очень существенная, и он был чрезвычайно последовательным в этих вопросах». При этом депутат от PiS предупредил, что «уникальную ситуацию» в польско-американских отношениях нужно «максимально использовать» прямо сейчас. Поскольку через год и несколько месяцев, если демократ победит на выборах, «бум может закончиться». И дело не только в Вашингтоне. По словам Чарнецкого, в случае прихода к власти в Польше оппозиции изменится и отношение Варшавы к Соединенным Штатам — поляки станут, скорее, «заложниками немецкой или французской политики».

Nord-stream.com Газопровод Северный поток

Иначе говоря, ситуация, в которой находится Польша, сложная и неустойчивая, а «Северный поток — 2» здесь, скорее, повод проговорить какие-то важные вещи, чем истинная причина беспокойства. Многие аналитики считают, что строительство газопровода остановить уже невозможно. Как рассказали в интервью Bloomberg два высокопоставленных американских чиновника, у США осталось мало рычагов для предотвращения завершения проекта, признавая также «провал многолетних усилий по предотвращению того, что они считают угрозой европейской безопасности». Источники утверждают, что санкции, введенные в рамках законопроекта об обороне США, слишком запоздали, чтобы иметь какой-либо эффект. Вместо этого Вашингтон «попытается вызвать издержки у других российских энергетических проектов». Но каких и точно ли российских? Немецкая газета Die Welt, комментируя американскую санкционную политику, поясняет, что возможная блокада «Северного потока — 2» со стороны Вашингтона угрожает также выполнению обязательств Германии и всей Европы в сфере охраны климата, выполнению Берлином обязательств по сокращению выбросов углекислого газа.

«Низкие цены на импортный газ привели к тому, что в последние месяцы Германия и вся Европа значительно сократили производство угля, — пишет издание. — Но если цены на газ из-за блокады трубопровода и остановки транзита вновь вырастут, им придется возобновить угольное производство». А это станет хорошей новостью и для Варшавы. Недавно в Брюсселе состоялся саммит глав государств и правительств стран — членов Европейского союза, посвященный согласованию и принятию единой климатической политики, которая предполагает к 2050 году сделать экономику ЕС климатически нейтральной, свести ее влияние на климат к нулю. После серьезных дебатов эта идея была поддержана всеми, кроме Польши. Ведь ей как стране с «грязной» промышленностью и энергетикой придется потратить колоссальные средства. Как пояснял президент Польской горнодобывающей группы (PGG), крупнейшего поставщика каменного угля, Томаш Рогаля, только PGG должна найти около 50 миллиардов евро. По данным ряда изданий, до «80% вырабатываемой в Польше электроэнергии производится на угле, причем Варшава не готова перестраивать свою энергетику ни на атомную генерацию, ни на газовую, которые бы могли способствовать ей в достижении поставленных ЕС задач».

Petr Štefek Белхатувская ТЭС. Польша

Ближайшие 30 лет политика Европейского союза будет во многом посвящена реализации различных программ, связанных с достижением экологических показателей. Берлин надеется возглавить процесс. Вчера, 18 декабря, выступая в бундестаге перед депутатами, немецкий канцлер Ангела Меркель начала именно с итогов брюссельского саммита свое выступление в ходе «правительственного часа». Вопрос о «Северном потоке — 2» и американских санкциях тоже прозвучал, но ближе к концу заседания, и задавал его представитель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Канцлер, по сообщениям немецких изданий, раскритиковала Вашингтон, однако не поддержала идею контрсанкций. «Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти (американские — С.С.) санкции», — сказала Меркель во время «правительственного часа». Однако защита климата и торговля квотами на выбросы вызвали куда больший интерес у депутатов. Что любопытно, с обсуждения климатических изменений и влияния на них человека началась сегодня, 19 декабря, и ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Климатическая нейтральность Евросоюза в целом потребует вложений в размере около 3 триллионов евро до 2050 года. Это огромные деньги, которые хотели бы освоить многие. Могут ли Москва и ЕС найти общий язык и вписать совместные энергетические проекты, уже существующие и будущие, в планы перехода на климатическую нейтральность? И что тогда останется на долю Польши? Игра только разворачивается.