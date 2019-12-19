Интервью губернатора Оренбургской области Дениса Паслера агентству REGNUM

Zaksob.ru Денис Паслер

Уважаемый Денис Владимирович, с марта 2019 года Вы исполняли обязанности главы Оренбургской области. Что показалось Вам самым трудным, когда Вы заступили на позицию временно исполняющего обязанности губернатора?

Работы было много по всем направлениям. Задача — провести модернизацию основных сфер жизни региона.

Много было сложностей. Пришлось перестраивать многое — менять подходы к управлению регионом, АПК, экономикой, к работе с инвесторами.

И главное — к реализации нацпроектов, инициированных gрезидентом РФ Владимиром Путиным. Буквально за полгода мы выработали эффективную систему планирования, исполнения и контроля за исполнением дорожных карт национальных проектов.

Изменили подходы к перспективному развитию территорий региона. Во-первых, нужно знать, что конкретно нам необходимо — и не на уровне слов и пожеланий. Нужны конкретные проекты, привязанные к территориям. Да, это дополнительные расходы на проектирование. Но это и гарантия того, что мы готовы работать над реализацией проекта, это реальная возможность федеральной поддержки и того, что средства будут потрачены эффективно.

Такую задачу я поставил перед главами министерств и муниципалитетов. И эта работа началась.

Удалось с мертвой точки сдвинуть ряд проблемных вопросов. Прежде всего, по выплате старых долгов по зарплате. С каждым предприятием велась точечная работа по трудоустройству высвобождаемых, погашению долгов по заработной плате, по поиску инвесторов. На базе ОРМЕТО-ЮУМЗ создано новое предприятие ООО «Уралмаш — Горное Оборудование». На Орском вагонном заводе выплачены долги по зарплате. Процесс идет.

Структура основных налогоплательщиков в регионе не меняется десятилетиями — нефтегазовый сектор и металлургия. Это корпорации, которые сами формируют инвестиционную программу и политику компаний.

Поэтому, если реально смотреть на вещи, мы должны развивать АПК и малый и средний бизнес. Проводим поиск инвесторов для строительства и запуска перерабатывающих предприятий и наращивания мощностей на производствах, которые уже работают в регионе.

Работаем с крупными инвесторами, заводим их в новые территории, отрабатываем новые перспективные проекты — с такими, как «Северная Нива», «Кремонини групп». Задача глав территорий — решить все вопросы по оформлению земельных участков и оказывать поддержку инвесторам.

Победив на выборах, Вы изменили структуру правительства региона. Расскажите об этих изменениях, пожалуйста.

Мы пересмотрели структуру правительства, наделили вице-губернаторов министерскими портфелями. Практически завершено формирование команды. Но тем не менее остались ключевые позиции, к которым я предъявляю особые требования. Так, на должность министра промышленности и энергетики мы объявили открытый конкурс.

Но изменения нужны не только в структуре правительства. Новые кадры нужны в муниципальном управлении. Нужны эффективные социальные лифты. Новый ресурс для этого — кадровый конкурс «Команда Оренбуржья».

Кто вошел в Вашу новую управленческую команду? Каковы результаты вашего кадрового конкурса.

В декабре мы подвели итоги первого регионального открытого конкурса «Команда Оренбуржья». Конкурс проводился по двум направлениям — кадровому и проектному. Оба можно признать состоявшимися. Заявки направили 2 300 участников — как оренбуржцев, так и жителей других регионов. Много отличных специалистов. Эксперты РАНХиГС отобрали 81 победителя. Первый опыт получился успешным — и для региона, и для самих конкурсантов. Люди получили новые компетенции, новые возможности, новые коммуникации. И несомненно — перспективы стать частью команды Оренбуржья и влиять на изменения в регионе. С помощью открытого конкурса начали формировать необходимый кадровый резерв. Этот результат считаю главным для региона. Некоторые победители уже начали работать в команде региона, другие — приступят в ближайшее время. Это касается как министерств, так и муниципального управления.

Как сейчас в регионе реализуются национальные проекты? В чем имеются очевидные успехи, а в каких проектах сталкиваетесь с наибольшими трудностями? Как боретесь с этими трудностями?

Нам удалось нормально завершить первый год реализации нацпроектов. Это самый напряжённый и ответственный год, когда закладывается основа для работы на ближайшие пять лет. По большинству направлений национальных проектов мы достигли целевых показателей. Расскажу о некоторых результатах.

В системе медицинского обслуживания в этом году мы значительно усилили поддержку первичного звена. В 2019 году проведена масштабная работа по переформатированию поликлиник, их переходу к «бережливым» технологиям. Сокращение очередей и времени ожидания приёма — это главные приоритеты в работе.

В Оренбуржье уже 93 поликлиники перешли на новый стандарт. Количество жалоб и обращений пациентов в минздрав только за последние три месяца сократилось в полтора раза. Значит, удовлетворённость населения качеством медицинского обслуживания растёт.

В два раза увеличилось количество приёмов узкими специалистами. Но этого еще недостаточно. Постепенно врачей и специалистов среднего звена во всех территориях становится больше. Отток медиков из региональной системы здравоохранения за год сократился почти в десять раз!

Большую роль в закреплении медработников в территориях играет вопрос жилья. Сейчас в городах и сельских районах для медиков подготовлено 39 квартир и 17 индивидуальных домов.

В первом квартале 2020 года мы планируем запустить пилотный проект — компьютеры врачей оборудуем программами по распознаванию устной речи и преобразованию ее в текст. Чтобы у медиков оставалось больше времени на работу с пациентами. Кроме того, мы отремонтировали 21 поликлинику, 23 стационара, построили 12 ФАПов.

Сейчас завершается строительство двух школ. На этот год у нас было запланировано строительство 19 детских садов на 1600 мест, их строительная готовность — 100%, сейчас идет приемка. Ремонтируем сельские дома культуры. В 12 муниципалитетах появились площадки для сдачи комплекса ГТО, строим футбольные поля, проводим ремонт спортзалов.

В проектах ремонта дворовых территорий предусматриваем многофункциональные спортивные площадки. В этом году мы оборудовали 98 общественных пространств и дворовых территорий в муниципалитетах, где живут 1,6 млн оренбуржцев — 80% населения региона.

2019 год для Оренбургской области стал годом масштабных дорожных работ. Мы изменили сам подход к ремонту городских дорог. Проводится ремонт проезжей части и обязательное благоустройство прилегающей территории, замена бордюров, устройство технической полосы, установка ограждений для безопасности пешеходов, оборудование пешеходных переходов, тротуаров, остановочных павильонов.

В списке проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году 114 объектов. Всего отремонтировано более 550 километров дорог.

В течение года мы работали над формированием сети экологического мониторинга. Сейчас система экологического мониторинга региона включает 54 стационарных поста. Следующий этап — расширение сети за счет дополнительных стационарных постов контроля и обмена данными по экологической обстановке.

В 2020 году для жителей области в режиме онлайн станет доступна «Система единого мониторинга атмосферного воздуха», экологические посты — и ведомственные, и предприятий — заводим в единую региональную схему. Это из основного, из того, что интересует самих оренбуржцев.

Как осуществляется обратная связь с жителями области?

То, что удалось наладить качественную обратную связь с оренбуржцами, — этим я действительно доволен. Люди помогают быстрее понять регион. То, о чем чиновники молчат, жители говорят смело.

Кроме постоянных личных встреч, инструменты для этого есть, причем самые современные. Мной и моей командой только личных обращений ко мне в Инстаграм отработано 9 тысяч. В регионе работает система «Инцидент-менеджмент» — специальное программное обеспечение для мониторинга обращений в социальных сетях. Уже отработано порядка 20 тысяч обращений — причем в самые короткие сроки. На решение проблемы и ответ дается не больше суток. А по факту мы сократили время реагирования до 4−5 часов.

С какими итогами Вы подходите к концу 2019 года? И каковы первоочередные задачи на 2020 год?

Мы отработали стартовый год национальных проектов. Теперь задача — наращивать темп развития, ускорять модернизацию, которая объективно необходима региону с таким серьезным потенциалом.

Создан портфель проектов на 2020 год, который будет еще более ответственным, — на реализацию проектов выделяются большие средства, чем в этом году, нужно все отработать.

Необходимо создать точки роста и в экономике, и в социальной сфере. Мы работаем по ключевым направлениям. Нефтегазовый сектор, АПК, транспортно-логистическое направление, образование, здравоохранение — каждая сфера должна давать максимум для развития региона.

Особое внимание мы уделяем центру региона, Оренбургу. Наша цель — сделать Оренбург привлекательным и комфортным, настоящим центром притяжения для жителей региона и соседей. Для этого городу необходим новый подход, новый импульс развития.

Работа уже началась, стартовали мы уверенно. А цели и проекты по развитию региона амбициозные — не на один год.