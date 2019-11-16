Согласно ежегодному докладу о состоянии Африканской космической промышленности, подготовленному аналитическим центром Space in Africa, к ноябрю 2019 года 32 спутника были выведены на орбиту восемью африканскими странами. К странам, имеющим спутники на орбите, относятся Алжир, Ангола, Египет, Гана, Кения, Марокко, Нигерия и Южная Африка. Уже после подготовки доклада, в ноябре, телекоммуникационный спутник запустил Египет. В дополнение к 33 государственным и частным спутникам, финансируемым одной страной, которые были отправлены в космос, африканские космические агентства совместно профинансировали три других спутниковых проекта — RASCOM-QAF1, RASCOM-QAF1R и NewDawn — которые были предназначены для региональных программ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно отчету, африканские спутники на орбите включают в себя 14 спутников визуальной разведки (в гражданских документах скромно называемых «спутниками наблюдения»). Это самая большая по составу группировка; следующая за ней по численности группировка телекоммуникационных спутников в полтора раза малочисленней.

Аналитиков африканской военной сферы всегда удивляло, что ни один из 14 спутников разведки континента не принадлежит самой высокотехнологичной региональной державе с самым высоким оборонным потенциалом — Южно-Африканской Республике. Многочисленные кулуарные разговоры о том, что ЮАР выкупила доступ к управлению и использованию русским секретному спутнику радиолокационной съемки в S-диапазоне, построенному российским производителем спутников НПО «Машиностроение» на базе глубокой модернизации бортового комплекса РСА-10, пока не получили официального подтверждения ни с южноафриканской, ни с российской стороны. И в любом случае речь идет о системе радиолокационной разведки наземных объектов, — не о наблюдении в видимом спектре с высоким разрешением.

U.S. Air Force Спутник

По имеющейся в нашем распоряжении информации, Южно-Африканская Республика нашла способ решить свои задачи визуальной разведки без развертывания дорогостоящей национальной спутниковой группировки.

Мы рассказываем об этом первыми.

Два дня назад, отвечая на официальный запрос парламента Индии, министр космоса Джитендра Сингх впервые официально подтвердил информацию, с конца октября — после сочинского саммита — обсуждавшуюся в кругах военных аналитиков, в поле интересов которых попадает глобальная разведка: страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — находятся в процессе завершающих переговоров о частичном объединении ресурсов группировок спутниковой визуальной разведки, что позволит каждой стране получать доступ к определенным спутникам наблюдения Земли друг друга, — не только к уже собранным данным, но к управлению планом наблюдений, то есть к постановке разведывательных задач. Цель состоит в том, чтобы создать виртуальную группировку спутников дистанционного зондирования, с помощью которой все страны БРИКС могут получать данные со спутников визуального наблюдения Земли, управляемых государствами-членами, через наземные станции, уже построенные в Бразилии, России, Индия, Китае и Южная Африка.

Разумеется, в ответ на запрос индийского парламента о целях такого проекта — а именно это было предметом интереса парламентариев — министр Джитендра Сингх заявил, что данные наблюдений Земли будут использоваться странами — членами БРИКС «для гражданских применений, таких как реагирование на стихийные бедствия, управление ресурсами и земельными ресурсами, мониторинг окружающей среды и планирование». А вы о чем подумали?..

Южная Африка решит задачи космической разведки через БРИКС. Ч.II.

Теперь, после официального подтверждения со стороны индийского министра космоса, имеет смысл называть конкретные детали проекта, давно обсуждаемые в кругах аналитиков.

Бразилия предоставят свою систему CBERS-4, созданную в партнерстве с китайцами, с заявленным разрешением 20 метров; Россия предоставит свой флот спутников наблюдения Земли «Канопус-В», которые имеют разрешение 2,5 метра; Индия дает доступ к спутнику дистанционного зондирования Resource Sat-2 с разрешением 5,8 метра; Китай — к группировке спутников наблюдения «Гао Фэн-1», разрешение которых составляет два метра. То, что разрешение бразильской группировки в десять раз ниже русской или китайской, специалистов не смущает: главное — это полнота покрытия поверхности и возможность немедленного перенацеливания на любой объект интереса, который в этот момент находится в поле наблюдения спутника любой страны из участников группировки. А технические характеристики — понемногу русские с китайцами подтянут остальных.

U.S. Air Force Спутник

В этом контексте очень вероятно, что Южная Африка входит в проект не только своими наземными станциями, единственными среди стран БРИКС расположенными в стратегической точке между Индийским и Тихим океанами, но и как технологический разработчик бортовой аппаратуры будущих спутников альянса — у южноафриканского хай-тека именно в «железных» решениях накоплен заметный потенциал.

ИА REGNUM уже писало о первом примере официальной военной кооперации в рамках БРИКС — совместных военно-морских учениях «Моси» с участием группировок кораблей ЮАР, России и Китая. Очень вероятно, что перед нами второй пример военной кооперации, куда боле стратегически значимый и масштабный.

Аналитическое бюро «RE:Ports».

Подробности и детали здесь (открытая подписка): https://t.me/tamtamreports