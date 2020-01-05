Как украинские патриосторики «что-то заметили»
«Патриосторики» — это потому, что зодчие современной украинской исторической науки совсем не историки. Ну действительно, нельзя назвать не только «историком», но и «человеком, знакомым с историческими азами» автора, к примеру, выводов такого толка:
- Будда родился несколько позже (чем Христос. — А.Г.), но всё равно на украинской земле. Поэтому на Сумщине есть Середина-Буда, а на Черниговщине — просто Буда;
- бог Вишну — от украинского «вишня»;
- основатели Рима Ромул и Рем — выходцы из города Ромны на Сумщине;
- римский диктатор Сулла — выходец из Посулья, что на Украине;
- столицу Ливии город Триполи так назвали трипольские эмигранты из Украины.
И так далее. Хотя автор этих «открытий» — вполне процветающий уже при котором президенте Украины Валерий Бебик, профессор, доктор политических наук, кандидат психологии.
Но подобные «открытия» — это так, частности. Беда в целом в том, что древние называли «недоброжелательным характером историка» и определяли, как «стремление из двух или многих версий рассказа всегда отдавать предпочтение той, которая изображает исторического деятеля в более мрачном свете» (Плутарх, «О злокозненности Геродота», 5). В украинской действительности «недоброжелательность истории» уже который год возведена в ранг политического заказа, а значит, история перестала существовать, будучи подменена этим заказом.
Этих же, простите, «зодчих» нельзя назвать и патриотами. Потому что патриотизм тоже бывает разный. Есть ПАТРИОТИЗМ 10-й дивизии войск НКВД, в которой к концу октября 1942 года в строю оставалось немногим более двухсот человек. Из более чем 7500 личного состава. Но Сталинград они отстояли. И есть «патриотизм» человекоподобного недоразумения по имени «львовский журналист Остап Дроздов», заявляющий, что «с лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или чисто украиноязычными — могут быть. А вот одноязычные русскоязычные — должны исчезнуть как вид». Как вид!!! Теоретики и особенно практики евгеники типа Гитлера или Пол Пота нервно курят в сторонке. И именно такой «патриотизм» англичанин Сэмуэль Джонсон назвал «последним прибежищем негодяев».
Вот и получается, что не историки и не патриоты. А так, «патриосторики», рассказчики из «последнего прибежища».
Но, запуская бумеранг, всегда следует помнить о карме — и беречь макушку. Еще в сентябре главный «патриосторик» страны, директор Украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, ныне пересевший из директорского в депутатское кресло, вдруг с изумлением заметил, что что-то пошло не так. Оказывается, «ослабленная войной с Россией Украина может быть поглощена соседними странами» (из интервью 5-му телеканалу). Потому что от замминистра иностранных дел Польши Украина получила
От себя добавлю больше: Румыния совсем не против получить Буковину и особенно Южную Бессарабию, поскольку таким образом «замыкает в себе» бесконечно коммерчески выгодное устье Дуная. Несколько лет назад в Болграде мне говорили, что «румынские паспорта здесь есть у всех… За исключением тех, у кого есть болгарские». Преувеличение, конечно, но ненамного.
Турция пока молчит, но очень хорошо помнит, что степная и лесостепная зоны Украины (От Сум до Одессы, от Дуная до Северского Донца) столетиями принадлежали тюркам и их политическим патронам, туркам-османам. Да по большому счету и Киев после 1324 года двести лет был литовским.
Мудрые китайцы считают, что в будущее надо идти «затылком вперед», то есть постоянно оглядываясь на историю. Украина по факту отступилась от своего базового суверенного принципа, от «торжественно провозглашенного своего намерения стать в будущем постоянно нейтральным государством» (ДЕКЛАРАЦИЯ О государственном суверенитете УКРАИНЫ, 1990 год). Тогда Украина, основной евразийский транзитер товаров и топлива, была нужна всем, а значит — была в безопасности.
Потом она всем телом ломанулась в «недоброжелательный характер» политики на Востоке, надеясь, что на Западе это оценят. На Западе оценили, догнали и, похоже, вцепились в холку. А «патриосторики», кстати, сделали все, чтобы западные «друзья» не чувствовали даже угрызений совести за возможное обгладывание Украины. МИД, УИНП и прочие остапыдроздовы сделали все, чтобы ближайшие соседи из адвокатов, помощников и даже донаторов Украины превратились в откровенно недружелюбных претендентов. Достаточно вспомнить скандалы с польскими могилами на Волыни, венгерскими бордами в Закарпатье, героизацию нацизма, не прощаемый на Западе антисемитизм или зигование консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца. Недавно, кстати, восстановленного на работе решением суда.
И что в результате? Об этом больно говорить и нет оснований полностью верить, но к мнению бывшего народного Депутата и общественного деятеля Алексея Журавко следует прислушаться: «Благодаря таким, как Вятрович, выр***м моральным, Украина начинает распадаться. Западная Украина скоро захочет отделиться. Поэтому на данном этапе это естественный процесс. Рано или поздно развал Украины произойдет».