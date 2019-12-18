Уходящий, 2019 год был насыщенным, как и все предыдущие годы последнего переходного десятилетия. Однако в потоке событий стоит выделить не столько самые громкие, сколько самые значимые. Именно по ним можно спрогнозировать, куда движется Россия и какие глубинные изменения в ней происходят. А изменения эти настолько важные, что можно говорить о качественных сдвигах глобального масштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Первое, что нужно отметить — в России после серии громких общественно-политических реакций закрыта тема передачи двух островов курильской гряды Японии на условиях хрущёвского предложения. Сегодня ни у кого уже нет возможности в любой форме тестировать российское общество в отношении этого вопроса. Курилы навсегда остаются в составе России, и любые переговоры об этом грозят колоссальным политическим ущербом для тех, кто попытается снова начать их вести.

Закрытие курильского вопроса — это грандиозная победа патриотических сил, проявивших невиданную консолидацию и активность в ходе серии российско-японских переговоров по вопросу мирного договора. Курильский вопрос — это не только военная и экономическая проблема Дальнего Востока. Это предотвращение «открытия ящика Пандоры» — пересмотра итогов Второй мировой войны в рамках общей стратегии Запада на Российском направлении.

Если обсуждение курильской темы было зондированием способности общества противостоять соблазну японского нажима, то электорат показал способность взорваться по этой узловой теме. В Японии поняли: в России ни у кого нет мандата на обсуждение территориальных уступок и вопрос не в несговорчивости Сергея Лаврова. Само общество не допустит подобных сценариев. И это — критерий его зрелости и факт победы.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Одним из лидеров обсуждения недопустимости уступок по вопросам Курил стало информационное агентство REGNUM. С необычайной настойчивостью узкий круг его экспертов-профессионалов вскрывал суть японских инсинуаций, и это стало фактором серьёзного информационного давления на позицию российских дипломатов. Эти материалы широко тиражировались другими СМИ, и игнорировать проблему негативного отношения общества к теме Курил стало невозможным.

В целом курильский кейс стал мощным элементом идущего рывками процесса суверенизации российской политической элиты под нажимом общественного мнения. В центре темы суверенитета встал вопрос Курил, и если бы здесь были допущены колебания, в целом суверенитету России был бы нанесён существенный ущерб. То, что это было предотвращено, означает проявление высокой степени зрелости общества и наличие требований к продолжению курса на суверенитет.

Вторым по важности итогом уходящего года стало так называемое дело Ивана Голунова. И дело не в том, каких взглядов придерживается Голунов и в каких редакциях работает. Не из-за симпатии к взглядам Голунова в обществе возник стихийный протест на действия силовиков. Дело в том, что фальсифицировать материалы следствия и подбрасывать наркотики стало обычной практикой нечистоплотных представителей силовых ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Голунов

На месте Голунова очень часто оказывались многие другие люди, если на их арест поступал заказ от авторитетного заказчика. Органы так часто бывали инструментом рейдерских атак и расправ с теми или иными оппонентами представителей элиты, что оказалось, что общество больше не в силах мириться с этим произволом. Последствия дела Голунова стали детонатором глубинных чисток в силовых структурах, началом процесса искоренения глубинной вертикальной коррупции, за что боялись браться годами и десятилетиями.

Посадки и аресты по коррупционным обвинениям в 2019 году пошли таким густым потоком, что не замечать этого не могут даже либеральные критики власти. Дело Голунова стало стартом мощной антикоррупционной кампании, в процессе которой власть очищалась, а общество качественно изменялось. Сегодня подбросить наркотики и на этом основании построить обвинение кому бы то ни было — уже чистое самоубийство.

И дело не в том, что антикоррупционная борьба — это всегда средство политической борьбы. Дело в том, что положительные результаты этого процесса касаются всего общества. С падением криминальности власти падает криминальность самого общества. А это — учитывая наследие «святых девяностых», до сих пор одна из наиболее актуальных политических задач.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымский мост

Третьим главным итогом уходящего года стал запуск движения поездов по Крымскому мосту. Россия показала способность реализовывать такие серьёзные геополитические реванши, что ответом на это стала ни много ни мало серия выходов США из нескольких важнейших договоров по ограничению вооружений.

И дело не в победе в Сирии или в возвращении Крыма, продвижении ЕАЭС и Союзного государства с Белоруссией. Дело в проявлении способности России отыгрывать глубочайшее геополитическое поражение в своей истории. И просто одним из символов такого восстановления из пепла стало начало движения поездов по Крымскому мосту.

Ведь в целом сначала должен был вернуться Крым, потом быть построен мост, потом по нему пошло автомобильное движение и вот сейчас — железнодорожное. Мост — не просто символ общей победы, это — средство военной логистики. Крым превратился в непотопляемый российский авианосец.

Приблизиться теперь к Чёрному морю НАТО не может ввиду гарантии уничтожения его флота. Российская рука простёрлась до самой Африки. А мост — это просто вишенка на торте, как принято сейчас говорить. Завершение строительства моста — это символ выполнения самых дерзких планов.

И всё это так взаимосвязано, что аналитики издания U.S. News выстроили цепочку самых влиятельных стран мира в таком порядке: США, Россия, Китай, Германия и Британия. Место России по влиянию — второе после США. В это позиционирование стоит вдуматься самым серьёзным образом. Многое для такого продвижения было начато давно, но в 2019 году завершились многие ключевые процессы, приведшие к такому мнению наших «заклятых друзей».

Кто-то мог в 1996 или 1999 году, когда само существование России как целостного государства было под вопросом, такое представить? Думаю, единицы. Но сегодня страна возродилась в очередной раз в своей истории как птица Феникс из пепла распада. И это признанный военно-геополитический факт.

Rosatom.ru Атомный ледокол «Ямал»

Четвёртым по значению итогом уходящего года стала постановка на вооружение армии целого ряда систем, обеспечивших не только качественный отрыв от США, но и сделавших невозможной реализацию любых планов нападения на Россию в долгосрочной перспективе.

Гиперзвук, прорывные технологии в подводном флоте, современные радиоэлектронные системы связи и подавления противника, новые принципы ракетного топлива — это и многое другое в 2019 году стало реальностью того мира, в котором Россия поставлена на второе место по могуществу. И в этом расчёте американцы ориентировались не на военную мощь, а на способность формировать глобальные экономические модели.

Как армия формирует модели экономики? Просто. Стоит лишь вспомнить, как военный атомный ледокольный флот России обеспечивает её позиции в Арктике. Не только охраняя месторождения нефти и газа, но и защищая Северный морской путь от американской военной угрозы. Глобальные транспортные коммуникации — это сфера экономического могущества, защищённая только военной силой.

Мы рассмотрели лишь некоторые итоги 2019 года, наиболее характерно представленные в тех или иных событиях. Разумеется, все эти интерпретации субъективны, и существует множество других фактов, которые так же характеризуют глубинные изменения, для которых накоплен потенциал. Например, продолжающийся спад промышленного производства, что характеризует кризис либеральной экономической модели в России.

Но это уже тема следующего материала, в котором будут рассмотрены экономические факторы, влияние которых носит глубинный и долгосрочный характер. 2019 год богат на подобного рода события, и, несомненно, понять, куда движется Россия, можно только используя совокупность всех фактов как позитивного, так и негативного содержания.

Именно тогда можно понять, как при всём наличии застарелых проблем страна сохраняет и накапливает потенциал поступательного движения. Движения вопреки сопротивлению и во многом даже благодаря этому сопротивлению. Ведь ничто не порождает такую энергию, как необходимость преодоления преграды.

Россия всегда развивается не благодаря, а вопреки. Наверное, именно потому на Западе так и не научились понимать Россию умом. На самом деле, они просто не умеют её чувствовать.