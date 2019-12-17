Ингушетия, 5 ноября, 2013, 09:55 — ИА Регнум. В Малгобеке состоялось торжественное открытие аллеи первого президента Азербайджана Гейдара Алиева и монумента Алексею Бересту , сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе главы Республики Ингушетия.

Мероприятия состоялись в День города Малгобек, который в минувшие выходные отпраздновал свое 80-летие, и были приурочены к шестилетию присвоения Малгобеку высокого звания "Город воинской славы".

На открытии аллеи глава республики Юнус-Бек Евкуров отметил, что присвоение аллее имени Гейдара Алиева вызвано стремлением отметить огромный вклад известного государственного и политического деятеля в становлении республики. "Эта аллея символизирует нерушимую дружбу и единство народов России и Азербайджана. Заслуги многих людей стираются из памяти, но славные дела таких, как Гейдар Алиев, не забываются. Он один из лучших сыновей азербайджанского народа, оставивший после себя доброе имя", - сказал глава Ингушетии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2013 года именем Гейдара Алиева была названа одна из улиц дагестанского города Дербент, что вызвало протестные акции некоторых дагестанских общественников.

Кроме того, аллея создана в память о воинах 9-ой, 223-ей, 416-й гвардейских стрелковых бригад 44-й армии Северной группы войск Закавказского фронта, ценой своей жизни защищавших Малгобек в 1942-1943 годы. По словам Юнус-Бека Евкурова, азербайджанская диаспора принимает активное участие в общественной жизни и в политических процессах, происходящих в регионе.

Рахматулах Бабаев, руководитель азербайджанской национально-культурной диаспоры, выразил слова искренней признательности главе субъекта за увековечение памяти Гейдара Алиева и азербайджанцев, защищавших Малгобек от фашистских захватчиков.