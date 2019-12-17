В Малгобеке открыли аллею имени Гейдара Алиева и памятник Алексею Бересту (Ингушетия)
Ингушетия, 5 ноября, 2013, 09:55 — ИА Регнум. В Малгобеке состоялось торжественное открытие аллеи первого президента Азербайджана
Мероприятия состоялись в День города Малгобек, который в минувшие выходные отпраздновал свое 80-летие, и были приурочены к шестилетию присвоения Малгобеку высокого звания "Город воинской славы".
На открытии аллеи глава республики
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2013 года именем Гейдара Алиева была названа одна из улиц дагестанского города Дербент, что вызвало протестные акции некоторых дагестанских общественников.
Кроме того, аллея создана в память о воинах 9-ой, 223-ей, 416-й гвардейских стрелковых бригад 44-й армии Северной группы войск Закавказского фронта, ценой своей жизни защищавших Малгобек в 1942-1943 годы. По словам Юнус-Бека Евкурова, азербайджанская диаспора принимает активное участие в общественной жизни и в политических процессах, происходящих в регионе.
Рахматулах Бабаев, руководитель азербайджанской национально-культурной диаспоры, выразил слова искренней признательности главе субъекта за увековечение памяти Гейдара Алиева и азербайджанцев, защищавших Малгобек от фашистских захватчиков.
В этот же день Юнус-Бек Евкуров вместе с участником