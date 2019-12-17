На днях президентом РФ утвержден перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Мыльные пузыри

В числе прочих мер правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 1 марта 2020 года необходимо:

— обеспечить совершенствование порядка организации документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе при ведении медицинской документации в форме электронных документов, предусмотрев при этом снижение нагрузки на медицинские организации, связанной с заполнением медицинской документации и отчётности;

— принять меры по предоставлению субъектами Российской Федерации медицинским организациям частной формы собственности доступа к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, на территориях которых они функционируют, предусмотрев обязанность таких медицинских организаций вносить в названные системы сведения об оказанной гражданам медицинской помощи.

Минздрав должен до 1 июня 2020 года определить порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских технологий. До 15 апреля представить предложения о привлечении граждан, имеющих соответствующее образование и навыки, к исполнению отдельных обязанностей медицинских работников, в том числе по ведению медицинской документации и государственных информационных систем в сфере здравоохранения. Также до 15 апреля министерство должно обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе, при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищённости информационных систем в сфере здравоохранения.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

Чего хочет достичь президент, давая свои поручения правительству? Упростить и облегчить работу врача? Сделать медицинские услуги доступнее для всех слоев населения, а их качество выше?

Анализируя документ, становится понятно, что речь идет о первых шагах к созданию медицинского цифрового двойника пациента, что, возможно, облегчит обмен личными данными о нем, являющимися медицинской тайной, на добровольной и коммерческой основе.

Мы понимаем, что, как только у врачей снижается расчетное время работы, часто не совпадающее с реальным, тут же начинается процесс оптимизации количества медработников и перевод их на работу на полставки или на меньший оклад.

Для того, чтобы обеспечить каждое медицинское учреждение возможностью оцифровки документооборота, нужно не только закупить для него соответствующее оборудование и нанять людей, которые будут поддерживать это оборудование и программное обеспечение в работоспособном состоянии, но и обучить почти каждого медицинского работника работе на нём, что потребует дополнительного времени. В документе идет речь о привлечении в медицинские учреждения специально обученных сотрудников по ведению медицинской документации, что фактически означает раздувание бюрократического штата там, где остро ощущается нехватка высококвалифицированных и профессиональных специалистов.

Данные меры по совершенствованию документооборота выглядят абсурдно на фоне признаков глубокого кризиса в здравоохранении России: от массовых увольнений врачей по причинам засилья бюрократии и критически низких зарплат в отрасли, необходимости работать на полторы-две ставки, жонглирования штатным расписанием до сокращения количества бюджетных медицинских учреждений.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

По заявлению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, «на сегодняшний день у нас нехватка врачей составляет 25 тысяч, нехватка среднего медицинского персонала — 130 тысяч».

В 2017 году РБК опубликовало аналитический обзор, в котором эксперты Центра экономических и политических реформ прогнозировали к 2021−2022 годам сокращение количества медицинских учреждений до уровня 1913 года. В 2000—2015 годах количество больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Всего в России по итогам 2018 года насчитывалось 7318 медицинских организаций различного профиля и уровня. В 2017 году в стране действовало 7529 медицинских организаций.

В октябре 2019 года на совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения президент Владимир Путин заявил следующее:

«Важно не только, как люди относятся к здравоохранению, каковы их настроения по этому поводу — что тоже немаловажно, поскольку эти оценки даются людьми в отношении эффективности государства на этом важнейшем направлении работы. Ещё важнее то, что от эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры: это продолжительность жизни людей, это демография, это вообще в широком смысле этого слова здоровье нации».

Сегодня продолжительность жизни россиян (72 года, по последним данным ВОЗ, 102-й показатель в мире), выживаемость при онкологических заболеваниях (в России 40−50%, во Франции — 60%, в США — 65%), распространенность ВИЧ (1,2% населения старше 15 лет, по данным ВОЗ, 155-я позиция) говорят о том, что россиянам сложно обеспечить себя качественным медицинским обслуживанием, несмотря на дорогостоящую президентскую программу «Здоровье нации».