В очередной раз коммерческие компании пытаются давить на государство, хотя, конечно, с государственным прессом в отдельных отраслях тоже есть перегибы, но эти перегибы уж точно меньше всех касаются именно ИТ-сферы. Последние годы государство активно развивало поддержку этого сегмента, позволяло и позволяет по сегодняшний день вести бизнес более свободно, чем другим сферам экономики. Найти сегменты рынка, которые были бы в России настолько незарегулированными, как ИТ-сфера, практически невозможно. Между тем каких-то особых преимуществ от деятельности ИТ-компаний, в том числе активно пользующихся государственными мерами поддержки, страна, насколько известно, не получает. Как смотрели многие ИТ-гиганты с русскими корнями в сторону Запада, так и смотрят, как были зарегистрированными за рубежом, так и продолжают находиться в той же иностранной юрисдикции. То есть бизнес тут, мозги используются наши, база наша, а «жизнь» вся там. Хотя, напомним, свои первые состояния, скажем, пусть не многие, а некоторые из них сделали именно на самой что ни на есть примитивной спекуляции, охватившей Россию в известные всем перестроечные времена, и уж потом, позже, от спекуляции они перешли к производству.

Static.anumis.ru Счёты деревянные, бухгалтерские, информационно-технологические

Известно, что наступившая новая эра, в которой нам посчастливилось жить, с каждым днем все больше приобретает технологичные черты. ИТ-компании приступили или, скажем так, заинтересованные лица с помощью высоких технологий приступили к переделу мира, в прямом смысле этого слова. Да, технологии — это новая сила, наряду с ядерными кнопочками. Только кнопочки есть не у всех стран, как и позволить себе их могут немногие. А вот высокие технологии, более безобидные на первый взгляд, могут принести не менее разрушительные последствия, только нанося «удары» более локально, выборочно, как бы незаметно. Ведь высокие технологии — это не только умные программки. Эти программки становятся еще более продвинутыми и захватывают почти все сферы жизни человека. Искусственный интеллект учат не только выполнять мирные экономические задачи, но и военные. Найти в интернете тренировки военных роботов несложно. Пока это преподносится всё как забавы. Но забавы забавами, а законодательства, которое четко описывает взаимодействие стран в урегулировании неурядиц, как, например, по использованию ядерной кнопочки, нет. Пока что Владимир Путин подписал только документ, позволяющий расстреливать беспилотников-нарушителей, дронов. А что, упадет такой на опасный объект или сбросит взрывной элемент, и всё — поминай, как звали, поди разберись, чей был беспилотник, если еще будет кому разбираться. За рубежом и вовсе сейчас тестируют разработки, способные на лету расстрелять плохих, как говорится в видеоролике, людей, причем устройства эти умещаются в ладошке и умещают в себе тот самый ИИ, способный определить, кто есть «плохой». Все эти разработки, как и ядерные кнопочки, могут находиться исключительно в адекватных «руках». Представьте, что может произойти — попади они в руки сумасшедших или просто наших конкурентов.

Скажу тем, у кого может возникнуть вопрос о том, что общего между ИТ-компаниями и высокими технологиями, что и те, и другие могут находиться как в разных, так и в одной и той же упряжке. Искусственный интеллект — это программа, которая включает в себя гигантские объемы информации. Эту информацию могут собирать любые ИТ-платформы. Так вот, поначалу вроде всё казалось безобидным — ну подумаешь, сбор персональных данных для скидки в магазине, такой же сбор информации для быстрого доступа к госуслугам, дальше — больше. Ваши данные уже в отрытом доступе — ими торгуют! С их помощью с ваших счетов можно украсть деньги, а с помощью вашей электронной подписи лишить вас квартиры, завладеть вашим имуществом. Сначала открывались онлайн-магазины, как раз и свидетельствующие о том, о чем я говорила выше — переделе сфер влияния, завтра передел может состояться в других сферах и на другом уровне. Именно ИТ-компании приобретают все большие возможности по захвату власти, пусть даже для начала экономической. Но без экономики — системы жизнедеятельности существовать неспособны. Вопрос лишь в том, кто будет «рулить» экономикой и какие цели преследовать. Отсюда же и возникает зависимость от финансирования всех этих разработок, в том числе военных. Ни одна технологичная компания, ни один инвестор не сможет похвастаться теми объемами денежных ресурсов, какими владеют государства. Любой из инвесторов и любая компания хотела бы «присоседиться» к бюджету, что примечательно, особенно российскому. Хотя кто-кто, а уж технологичные компании вполне способны развиваться и без государства, особенно международные ИТ-гиганты, будь их собственники с российскими корнями или иностранными.

Цитата из к/ф «Апгрейд». Реж. Ли Уоннелл. 2018. Австралия

РБК поделился новостью о том, что разработчики программного обеспечения (ПО) попросили правительство отказаться от идеи создания компании, которая будет оказывать госорганам услуги по внедрению ИТ-решений. Они считают, что частный бизнес потеряет рынок и не сможет развивать свои продукты. Как указывает издание, создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка. С обращением к главе правительства выступили в том числе именно ИТ-гиганты: 1С, «Росплатформа», ABBYY, Softline, Cisco, Acronis.

РБК напоминает, что ранее Акимов заявлял о своем скептическом отношении к инициативам вроде создания государственных ИТ-интеграторов. «Туда, где есть зрелые рынки, приходить и говорить, что теперь государство поиграет в искусственно созданных чемпионов, не стоит», — пояснял он.

Между тем в начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков. Глава правительства счел, что в идее есть рациональное зерно. Как писало издание, сначала предложение создать подобный интегратор было направлено Медведеву от имени директора по стратегическому развитию технопарка «Сколково» Евгения Лифшица. Однако в «Сколково» назвали это личной инициативой Лифшица, с которым фонд тогда вел переговоры о трудоустройстве (сейчас он не является сотрудником «Сколково»).

Цитата из к/ф «Превосходство». Реж. Уолли Пфистер. 2014. Великобритания, Китай, США

Как указывает издание, частные участники рынка опасаются лишиться доступа к госзаказам, заявляя одновременно о том, что недофинансирование компании (очевидно, имеется в виду госинтегратор ввиду отсутствия механизма привлечения частных инвестиций) не позволит создавать новые отечественные продукты и развивать рынок. Кроме того, конечно, ИТ-компании говорят о том, что многие госкомпании уступают частным по уровню сервиса и стоимости услуг, в результате чего пострадают заказчики. Госинтегратор, который будет обеспечен заказами со стороны ведомств, сможет предложить специалистам большие зарплаты, чем частный бизнес, однако в условиях отсутствия конкуренции у них не будет стимула развиваться профессионально.

С одной стороны, нельзя не согласиться с частным бизнесом, тем более, если страна у нас идет по рельсам капитализма, во всяком случае — о смене курса пока не заявляли, то решение создавать своего госинтегратора — более чем странное. Более того, можно решить, что это обычная свойственная нашей власти практика — создавать свои компании под близкие им фирмы. Возможно, это так, возможно — и нет! К тому же мы привыкли, что государство все больше монополизирует основные рынки, а еще — позволяет отдельным компаниям много больше, чем другим, как, например Сбербанку.

С другой стороны, желание власти отгородиться от возможных негативных последствий в виде доступа частного бизнеса к информации органов госвласти абсолютно понятно, его можно считать обоснованным. И по ряду причин и обстоятельств, которые я перечисляла выше, и в силу того, что государство обязано заботиться о собственной безопасности. В этом смысле нельзя не согласиться с Дмитрием Медведевым, когда он в октябре этого года на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково говорил о преимуществах и рисках высоких технологий от внедряемой сейчас цифровизации, заявляя, что не верит в возможность международного регулирования в этой сфере, утверждая, что «мы будем заниматься национальным регулированием, регулированием в рамках интеграционных объединений, безусловно. Но это должно быть такое — дозволительное и рамочное регулирование, в этом случае оно не будет сдерживать научно-технический прогресс».

Government.ru Выступление Дмитрия Медведева на пленарном заседании Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации»

Является ли создание госинтегратора рамочной мерой? Скорее нет. Будет ли этот интегратор отвечать необходимым требованиям по обеспечению безопасности страны — тоже вопрос. Ведь и сегодня существуют свои собственные ограничения страны при пропуске компаний к выполнению госзаказов — сама система госзакупок. Да, она неидеальна, и местами ее алгоритмы можно обойти, но нужно поработать над ошибками и устранить прорехи в этой системе. Разве госинтегратор будет застрахован от ошибок алгоритмов? Одно точно, госинтегратор для безопасности самого же государства более надежен. Но тут же возникает вопрос: а почему именно на базе Сколково, о провалах которого в последнее время не говорят разве что только дети?. И именно отсюда уже и веет заинтересованностью между властью и бизнесом. Уж если и говорить об информационной и прочей безопасности, то создавать подобный интегратор нужно на базе Министерства обороны или ФСБ. В развитых странах именно подобные государственные структуры отвечают за безопасность, впрочем, как и у нас в России!

Ну, а остальные доводы представителей частных ИТ-компаний, типа тех, которые говорят, что, мол, зарплату своим специалистам госинтегратор сможет предложить выше тех, что существуют в частном секторе, можно считать надуманными. В госкомпаниях высокие зарплаты у топ-менеджеров: ИТ-компании либо какие-то другие в этом смысле не исключение. Плохого в том, что государство задаст тон частному бизнесу к увеличению зарплат своим сотрудникам, тем более нет: давно пора! Более того, госинтегратор может остановить отток мозгов из страны, который организуют в том числе частные компании и их инвесторы.