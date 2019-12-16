В России довольно активно откликнулись на интервью председателя Коммунистической партии Японии (КПЯ), депутата парламента Кадзуо Сии, в котором последний в очередной раз предложил японскому правительству предъявить России претензии не только на южные Курилы, но на весь Курильский архипелаг вплоть до полуострова Камчатка. Предложение отнюдь не новое, ибо это требование давно вписано в программные документы КПЯ.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

김영준 (Kim Youngjun; @eun_gong) Кадзуо Сии

Наибольшую активность в комментировании заявления Сии проявили российские парламентарии — Вячеслав Володин, Константин Косачев, Франц Клинцевич. Общее мнение сводится к тому, что представительство КПЯ в японском парламенте невелико, партия является чуть ли не «маргинальной», а потому-де не надо излишне серьезно реагировать на сделанные японским коммунистом высказывания. Косачев так и сказал, что не стоит «уделять этому заявлению повышенное внимание».

Также считает Клинцевич, отметив, что «не стоит воспринимать требование японских коммунистов забрать у России весь Курильский архипелаг всерьез».

И лишь Володин счел необходимым указать на пагубное влияние подобных призывов к отторжению у России ее территорий. «Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов», — сказал председатель Государственной думы РФ.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

То, что КПЯ не самая крупная оппозиционная партия Японии, общеизвестно. Тем не менее она на протяжении десятилетий имеет фракции как в нижней, так и верхней палатах парламента, обладает устойчивой численностью членов партии, довольно мощной пропагандистской базой. Ее представители заседают в префектуральных, городских и поселковых депутатских собраниях.

При принятии в японском парламенте резолюции с требованиями «возвращения северных территорий» для достижения единогласного голосования правящая партия вынуждена учитывать позицию фракции КПЯ о «принадлежности Японии всего Курильского архипелага». Для этого в резолюциях используется термин «разрешение проблемы принадлежности Хабомаи, Шикотана, а также Кунашира, Итурупа и других северных территорий».

Под «другими северными территориями» различные политические и общественные силы подразумевают, как и КПЯ, все Курильские острова. А многочисленные в стране пользующиеся поддержкой крупного капитала правонационалистические организации в понятие «северные территории» неизменно включают и Карафуто, как в Японии, не желая использовать русское название острова, упорно называют Сахалин. Эти начертанные крупными белыми иероглифами на черных пропагандистских автомобилях японских ультра «требования» можно почти ежедневно наблюдать во время шабашей у российского посольства и других представительств России в Японии.

Chris 73 Японский парламент

Так что представлять требования всех Курил и Сахалина чудачествами «маргиналов» неосмотрительно и легкомысленно. Наивность проявляют те российские политики, кто считает, что от Японии можно «откупиться» островами Малой Курильской гряды, которые сначала волюнтаристски пообещал японцам Никита Хрущев, а затем сам и дезавуировал свое обещание, увидев как Токио сколачивает с Вашингтоном военный союз против СССР. Гипотетическая сдача Шикотана и островов Плоские (Хабомаи), с которой кое-кто у нас готов согласиться, не только не заставит Токио прекратить выдвигать территориальные притязания к нашей стране, а, напротив, лишь разожжет аппетит японских реваншистских сил. Действовать японцы будут как всегда планомерно и целенаправленно — сначала добиваться «возврата» всех Курил, а затем и Сахалина. И этому не помешает, то, что согласившись открыть в Южно-Сахалинске свое генеральное консульство, Токио якобы на вечные времена признал остров российским. Ведь одним из «доводов» японского правительства при выдвижении территориальных притязаний к СССР, а теперь России является спекуляция на том, что в Сан-Францисском мирном договоре, в котором Япония отказалась от прав, правооснований и претензий на Курильские острова и Южный Сахалин, не указано-де, в чью пользу произошел этот отказ. И эту японскую позицию поддерживают и фактически создавшие «проблему северных территорий» Соединенные Штаты Америки.

Так что я не стал бы, подобно нашим парламентариям, отмахиваться от факта существования в Японии расширенного толкования понятия «северные территории». Тем же, кто может подвергнуть мои предупреждения излишним нагнетанием политических страстей, рекомендую ознакомиться с официальными японскими картами, на которых все Курилы выкрашены в цвет Страны восходящего солнца, а южная часть острова Сахалин оставлена незакрашенной как «спорная территория»…

P.S. Заблуждается и заместитель главы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, который, не разобравшись, утверждает, что Коммунистическая партия Японии якобы «не представлена» в парламенте. В действительности КПЯ — одна из старейших парламентских партий страны. «На мой взгляд, интерпретировать здесь особо нечего, — отмечает он. — Компартия Японии не доминирует в этой стране и даже не представлена в парламенте. Заявление ее лидера не имеют политического веса и могут расцениваться лишь как частное мнение, которое Россию интересовать не может. Мы ведем диалог с властями страны, которые высказывают единственно возможную позицию государства».