



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз решил во взаимоотношениях с американцами разыграть карту двух военно-воздушных баз на территории страны, «Инджирлик» и «Кюреджик», которые используют США.

Заявления Эрдогана прозвучали в ответ на санкции, которые ввел Вашингтон, прикрываясь контрактом по покупке Турцией российского зенитного ракетного комплекса С-400. По словам президента, его страна может закрыть доступ американцам в «Инджирлик» и «Кюреджик». Эти меры будут предприняты «при необходимости». Проблема в том, что Анкара и раньше грозила США, но ее предостережения не оказывали серьезного воздействия на Вашингтон. И американские конгрессмены до определенного момента не предпринимали каких-либо конкретных шагов на турецком направлении. Но потом события стали развиваться по обвальному сценарию. Комитет Сената США по международным делам принял законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции. Он направлен на рассмотрение Палаты. Если сенаторы одобрят законопроект, то он отправится в Палату представителей, где у демократов большинство. Если проголосуют за и они, то акт поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. А дальше уже от Трампа будет зависеть, станет ли проект законом или нет.

U.S. Department of Defense Авиабаза Инджирлик

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын так прокомментировал складывающуюся ситуацию: «Мы внимательно следим за развитием событий в Конгрессе. Даже если этот законопроект пройдет, процесс, связанный с С-400, будет продолжен. Все мы высоко ценим добрую волю господина Трампа в этом вопросе. Об этом он говорил и публично. Его беспокоит этот закон. Но, конечно, когда законопроект проходит через Конгресс, у президента становятся связаны руки. Конгрессмены закрыли свои глаза и уши на реалии». То есть у Анкары остаются слабые надежды на то, что Трамп может что-то изменить. Но в такой ситуации объявлять о закрытии двух американских военно-воздушных баз на территории Турции было бы не совсем разумно, хотя фактом является то, что по Анкаре наносится серьезный удар. Положение усугубляется еще и тем обстоятельством, что Сенат США единогласно одобрил резолюцию, в которой массовое убийство армян в Османской империи в начале XX века было признано геноцидом. В октябре аналогичное заявление сделала Палата представителей. При этом его поддержали как демократы, так и республиканцы, однопартийцы Трампа.

С юридической точки зрения, резолюция не имеет обязывающего характера, но обладает значительной символической силой, прежде всего, в отношениях США с Турцией. Этот шаг ведет к дальнейшему усилению напряженности между двумя странами. Конгресс долгое время медлил с признанием Геноцида армян из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Теперь законодателей это не страшит, и они нанесли еще один удар по международному имиджу Анкары. В условиях раскручивания на Ближнем Востоке курдского сценария это может приобретать — при определенных геополитических обстоятельствах — особое значение. Американцы закрутили сложную интригу, увязывая в один «пакет» закупку Турцией российских С-400, турецкую политику на севере Сирии и отношения с сирийскими курдами, и даже резолюцию по Геноциду армян в 1915 году. На этом фоне контригра Анкары, особенно по части угроз закрытия американских баз с элементами некоторой условности, не выглядит убедительной, что хорошо понимают в Пентагоне. Не случайно турецкое издание Yeni Çağ утверждает, что Анкаре, несмотря на все усилия, не удается сдвинуть США ни с одной из занимаемых позиций, включая партнерство Вашингтона со считающейся в Турции террористической Рабочей партией Курдистана (РПК), Отрядами народной самообороны в Сирии (YPG), Демократическими силами Сирии (SDG).

Не помогают даже намеки Анкары на возможность разыгрывания карты С-400. Одно время ставка делалась на создании турецко-американской комиссии для анализа узла российского комплекса — американского истребителя F-35. Это воспринималось как сигнал о том, что Турция может пойти на попятный. Однако сейчас складывается устойчивое ощущение того, что Анкара в отношениях с Вашингтоном где-то прошла «точку невозврата». Кризис развивается, хотя пока и не на всех направлениях. Пентагон спокойно отреагировал на угрозы Эрдогана закрыть в Турции американские базы. В американском военном ведомстве отметили, что рассматривают статус сил США в Турции как «символ многолетней приверженности сотрудничеству и защите стратегического партнера и союзника по НАТО». Также Пентагон специально подчеркнул, что «стремится сохранить эти отношения» и призвал Турцию «проводить конструктивную политику в отношении разногласий». Значит, у Вашингтона и Анкары не все мосты сожжены, и переговоры между ними по спорным проблемам будут продолжаться.

Msb.gov.tr ЗРС С-400, направленная в Турцию-2

Выступая на Дохийском форуме в Катаре, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара ожидает ответа от Вашингтона на свой запрос о поставках американских зенитных ракетных систем Patriot. При этом, по его словам, «сделку с Москвой о покупке С-400 отменить невозможно». Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан говорил, что «разногласия между Вашингтоном и Анкарой относительно приобретения Турцией у России зенитного ракетного комплекса не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы «Инджирлик», что «на нашем уровне, на уровне военных, мы остаемся очень близки с нашими турецкими партнерами, и я не предвижу в будущем никаких изменений в этом». Посмотрим, что дальше.