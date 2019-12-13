В минувшую пятницу, 13 декабря, Центральный банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку. Всего за 2019 год её размер опустился на полтора процента — с 7,75% до 6,25%. В Центробанке открыто заявляют: тенденция продолжится и в следующем году.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Такая денежно-кредитная политика способствует экономическому росту, доступности кредитов и притоку инвестиций в страну, уверяют в правительстве РФ. Ряд экономистов же более сдержаны в оценках. Действительно, снижение ключевой ставки положительно влияет на российскую экономику, считают они. Однако в существующих реалиях её влияние на экономическую активность невелико и никак не может компенсировать низкую покупательскую способность населения. Проще говоря, не важно, под 10% или 5% годовых выдают ипотечный заём, если денег на первый взнос всё равно нет.

На фоне снижения ключевой ставки в России кредиты становятся более доступными или, как ещё говорят, появляются «дешёвые деньги». Случись это ещё лет 10 назад, и экономический эффект был бы намного выше. Однако сегодня в России на них просто нет большого спроса, уверен экономист Сергей Хестанов.

«Стоимость денег, в том числе кредитов, не тривиальным образом зависит от ставки. Ведь в ставку по кредиту входит ещё и премия за риск. Но в целом деньги стали дешевле и несколько доступнее. Другое дело, что в нынешних условиях большого спроса на деньги не наблюдается. И это заметно по ставкам по депозитам в банках», — отметил экономист.

А ведь ещё 5−7 лет назад ситуация была противоположной, напомнил Хестанов. В первую половину «десятых» годов ставки по депозитам были выше, чем ключевая ставка Центробанка. Многие крупные банки даже зарабатывали на том, что брали деньги у ЦБ и давали их под больший процент мелким кредитным учреждениям. Сейчас же процент по банковским депозитам падает вслед за снижением ключевой ставки, а бизнес, в отличие от простых потребителей, брать кредиты не спешит.

«Обычно бизнес тогда предъявляет высокий спрос на деньги, когда высокие темпы экономического роста, а сейчас рост на грани стагнации», — объясняет сложившуюся ситуацию Хестанов.

Решить эту проблему одним только снижением ключевой ставки нельзя. Ведь у дешевых денег есть и обратная сторона — снижение ключевой ставки не только делает кредиты более доступными, но и ославляет рубль по отношению к мировым валютам. Хестанов убеждён, что ключ к решению экономических проблем лежит не в денежно-кредитной, а системной плоскости.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

«В тучные годы ставка была в разы выше, инфляция была выше, а в то же время и экономический рост наблюдался, и благосостояние населения росло, а сейчас такого не наблюдаете. Поэтому не инфляция и не ставка по кредитам является основной проблемой российской экономики», — отметил Хестанов.

Самая большая проблема, по мнению экономиста, в том, что в России исчерпала себя модель экономического роста. С распада СССР и по первую половину десятых годов экономка РФ развивалась в рамках модели «восстановительного сырьевого роста», которая исчерпала себя к 2012−2013 году. До тех пор, пока не будет найдена новая модель роста, экономика страны будет находиться в лучшем случае в том состоянии, в котором находится сейчас.

«Даже если ключевую ставку опустят до 4%, мы это почти не заметим. У нас все педалируют снижение ставки, а вообще оно не так сильно влияет на экономическую активность. Когда она большая и снижается, экономика реагирует, вы вспомните ставки десятилетней давности, а сейчас она невелика. Это позитивный фактор, но вторичный», — считает Хестанов.

Отметим, что ситуация в экономике России, вопреки позитивным заявлениям отдельных представителей экономического блока правительства страны, находится в очень непростом положении. По целому ряду признаков её состояние близко к стагнации. Рост есть, но минимальный, на уровне статистической погрешности. Даже если в 2020 году и будет реализован самый позитивный сценарий роста ВВП, население это едва ли ощутит. Для того, чтобы простые граждане могли почувствовать рост своего благосостояния, экономика должна расти темпами выше 2% минимум. Иначе весь рост осядет в верхах экономических элит.

Однако на этом фоне есть и положительный момент — низкая инфляция. Первый прогноз о том, что рост цен окажется ниже прогнозируемого, появился ещё в конце лета. Предположение оказалось верным. Именно низкая инфляция, которая по итогам 2019 года может составить ниже 4%, и даёт Центробанку возможность снижать ключевую ставку. Более того, снижение показателя на 0,25%, о котором было заявлено 13 декабря, во многом оказалось ниже ожиданий. В преддверии очередного совета директоров, на котором принималось решение по ставке, многие эксперты и экономисты полагали, что её снизят на полпроцента минимум.

Констатируя факт низкой инфляции, причины этого процесса, как правило, оставляют за скобками. А ведь этот момент как нельзя лучше может передать реальное положение дел на потребительском рынке. Ещё полгода назад, специалисты Центробанка едва ли всерьёз рассчитывали, что инфляция в России опустится по итогам года ниже 4%. Повышение ряда акцизов и, самое главное, увеличение налога на добавочную стоимость (НДС) с 18% до 20% даже в самых оптимистических прогнозах не позволяло допустить, что рост цен окажется столь сдержанным.

Так почему инфляция оказалась такой скромной? Вероятнее всего, главным сдерживающим фактором стали низкие доходы населения. Ценам просто некуда было расти, в противном случае люди просто начали бы отказываться от покупок, ограничивая себя ещё больше. Именно это гипотеза, с учётом всех обстоятельств, кажется наиболее вероятной.

Вместе с инфляцией оказаться ниже прогнозного уровня рискуют и темпы экономического роста. И для решения этой проблемы монетарных стимулов недостаточно — экономике России нужны реформы, причём радикальные, полагает главный экономист «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин. По его мнению, снижая ключевую ставку, Центробанк рассчитывает запустить экономическую активность. Однако вклад от этих мер в рост ВВП составляет всего лишь десятые доли процента.

«Фискальная политика должна перестать быть сдерживающей и начать стимулировать рост. Нам действительно не помешают реформы. Но нам нужны более радикальные реформы, чем те, которые предлагают власти. Сейчас реформы носят формальный характер, часто пытаются подправить нормально действующие законы, а экономика между тем всё сильнее зависит от неформальных институтов, например ручного управления. Российской экономике также сильно не хватает конкуренции», — отметил эксперт.

Экономист убежден: ключевая ставка не будет играть существенной роли, даже если Центробанк пойдёт на самые радикальные меры и снизит её до уровня США или западноевропейских стран. В то же время успешные реформы могут кратно увеличить темпы экономического роста. Благо потенциал российской экономики по-прежнему очень велик. Кое-чего можно добиться и убрав ненужные нормативно-правовые и контрольно-надзорные обременения. Если реформировать радикально, то можно добиться темпов роста, сопоставимых с теми, которые были в «нулевых» годах.

NVO Здание Центрального банка России

Тем не менее в экспертной среде существуют и более оптимистичные мнения насчёт последствий от снижения ключевой ставки. Так, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб считает, пусть эффект от этих действий и невелик, но рынок от этого только выигрывает.

«Это решение имеет положительные перспективы. По крайней мере, мы можем наблюдать увеличение интереса банков к кредитованию», — рассказал экономист.

Даже в том, что банки снижают ставки по депозитам, тоже есть положительный момент, уверен Твердохлеб. Эти действия привели к тому, что в России граждане стали проявлять больший интерес к рынку ценных бумаг. Его слова подтверждают и данные из специального отчета Центробанка. И хотя пока говорить о полноценном и масштабном участии нельзя, но сам процесс говорит о том, что интерес к торговле ценными бумагами в России будет только расти. Возможно, что спустя несколько лет в России полноценно сформируется профессия биржевого брокера, и это, а не стремительный рост экономики станет главным итогом политики Центробанка по снижению ключевой ставки.

Главный же итог от снижения ключевой ставки касается не макроэкономики России, а потребительского рынка. Планомерная работа Центробанка на протяжении 2019 года привела к тому, что банковские займы стали доступны для населения. В итоге потребительское кредитование росло такими быстрыми темпами, что власти пришлось предпринимать меры, чтобы замедлить процесс. Рост долговой нагрузки населения, чьи реальные доходы практически не растут, чреват рисками массовых невыплат.

Ещё один фактор, который влияет на жизнь простого гражданина, — стоимость иностранной валюты. Снижение ключевой ставки приводит к ослаблению рубля. Но и здесь показатели, по мнению экономистов, невелики. Вот, пожалуй, и всё, к чему привело полуторапроцентное снижение ключевой ставки в России.