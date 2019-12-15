



Иван Шилов ИА REGNUM

ЕС не признает соглашение между Турцией и Ливией

Согласно сообщению интернет-издания TR724, лидеры Европейского Союза, собравшиеся в Брюсселе, согласовали заявление, в котором говорится, что соглашение между Турцией и Ливией о разделе юрисдикций в Средиземноморье не является действительным. Лидеры ЕС резко раскритиковали меморандум о взаимопонимании обеих стран, подписанный 27 ноября и вступивший в силу 8 декабря. В совместном заявлении 27 государств — членов ЕС отмечается, что турецко-ливийский меморандум «нарушает суверенные права третьих государств, противоречит морскому праву и, следовательно, не имеет правовых последствий для третьих сторон». В заявлении также подчеркивается, что члены ЕС солидарны с позициями Греции и Кипра.

Турция увеличивает продажу вооружений

Как сообщает новостное издания Aktif Haber, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) обнародовал список из ста компаний с самым высоким оборотом оружия и военной техники по всему миру в 2018 году. Первую пятерку в списке разделили американские компании. Турция заняла место в списке с двумя компаниями. В докладе отмечается, что Анкара сделала значительные инвестиции в оружейную промышленность в последние годы, чтобы стать крупной региональной державой, и это развитие отражается на торговых оборотах турецких компаний. В первую сотню вошли ASELSAN и Аэрокосмическая промышленная компания (TUSAŞ). Отмечается, что общий объем продаж оружия турецкими компаниями вырос на 22%, достигнув отметки в 2 млрд 800 млн долларов.

Pixabay.com Турецкие солдаты

Конгресс одобрил санкции в отношении Турции

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, пакет санкций в отношении Турции был одобрен Палатой представителей США. Поводом послужили приобретение Анкарой у России зенитного ракетного комплекса С-400, а также проекты «Северный поток — 1» и «Турецкий поток», которые будут поставлять российский газ в Европу. Законопроект о санкциях одобрен 377 голосами против 48, он предусматривает запрет на продажу Турции американских истребителей F-35. Палата представителей и комитет Сената США по вооруженным силам достигли согласия по нему.

Греция пожаловалась на Турцию в ООН

Новостное издание Samanyolu Haber сообщила, что Греция пожаловалась в Организацию Объединенных Наций на Анкару из-за «соглашения о морских границах» между Турцией и Ливией. Официальный представитель Афин Стелиос Петсас заявил, что соглашение было заключено недобросовестно и нарушает морское право. Греция также призвала ЕС создать основу для санкций в отношении Анкары и Триполи. Греческое правительство, возмущенное соглашением между Турцией и Ливией, выслала посла Ливии из страны.

Потрясающий доклад Турции от ООН

В докладе экспертов ООН, представленном Совету Безопасности, говорится о том, что Турция, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты регулярно и открыто поставляют оружие в Ливию, нарушая при этом эмбарго ООН. В 376-страничном докладе говорится, что «ни у одной из враждующих сторон нет военной силы, которая могла бы эффективно изменить результат противостояния в свою пользу».

Al Jazeera English Ливия

Давутоглу объявил о создании «Партии будущего»

Как сообщает газета Cumhuriyet, бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу объявил о создании «Партии будущего». Он отметил, что в ней будут представители из всех слоев Турции, добавив, что партия охватывает все проблемы общества. Вот что сказал Давутоглу в своей речи во время церемонии объявления о создании партии: «Будущее принадлежит нашему народу, будущее принадлежит Турции. Я желаю, чтобы этот счастливый путь, который мы начинаем с искренностью и решительностью, был благоприятным для нашего народа, нашей страны и всего человечества. Мы находимся на пороге исторического момента, когда человечество и наша нация сталкиваются с тяжелыми трудностями, мы находимся в Анкаре, сердце Анатолии, которое не раз свидетельствовало о подобных начинаниях. Несмотря на угнетения и атмосферу страха, которую пытаются создать, мы с мужеством, искренностью и ясностью стоим плечом к плечу перед 100-летием нашей республики для того, чтобы вместе наметить горизонт демократического и процветающего будущего для нашей страны».

Напряжение между Эрдоганом и Давутоглу возрастает

Согласно сообщению интернет-издания TR724, Давутоглу ответил на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил экс-премьера в «нечестности» и попытке провести государственный Halk Bank. Бывший премьер призвал парламент создать комиссию и провести расследование всех президентов, премьер-министров и министров, использующих полномочия по приватизации. «Наш народ очень хорошо знает, кто как изменился со временем, какие государственные ресурсы используются для каких целей, и кто сменил свое положение, статус для обогащения», — заявил он. Спор возник после того, как Эрдоган обвинил Давутоглу в том, что тот позволил приватизировать землю и имущество в пользу частного университета Şehir, а тот не выполняет обязательства в отношении банка по выплатам кредитов. Отвечая Эрдогану, экс-премьер написал следующее: «Это учебное заведение — общественный объект, которое я не оставлю моему сыну, моей невесте, моему зятю, моей дочери. Те, кто оценивает каждый клочок земли, который они видят, с мыслью о том, сколько они смогут на нём заработать, никогда этого не поймут». По мнению издания, таким образом Давутоглу намекнул на семью президента.

U.S. Department of State Ахмет Давутоглу

В Джейхане будет создан нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод

Согласно сообщению турецкой редакции агентства Sputnik, Фонд благосостояния Турции (TVF) создаст нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод с инвестициями в размере около 10 миллиардов долларов в районе Джейхан провинции Аданы с целью сокращения дефицита внешней торговли в нефтеперерабатывающей и нефтехимической областях. Проект, который, как ожидается, создаст около 10 тысяч рабочих мест в течение всего периода строительства и 5 тысяч рабочих мест во время эксплуатации объекта, позволит производить сырье, необходимое для развития нефтехимического и химического кластеров в регионе, и будет реализован необходимый объем инвестиций в инфраструктуру. Импорт продукции нефтеперерабатывающего завода Турции по состоянию на прошлый год составил 21 млн тонн. В то время как более 80% потребности в нефтехимической продукции импортируется, дефицит внешней торговли в этой области в 2018 году составил 13 миллиардов долларов. Фонд благосостояния Турции стремится внести свой вклад в постоянное сокращение внешнеторгового дефицита в этой сфере за счет инвестиций в нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимию. Ожидается, что инвестиции будут вносить во внешнеторговый баланс до 1,5 миллиарда долларов в год.

Нечирван Барзани об угрозах

Как сообщает агентство Mezopotamya, президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил о гибели двух пешмерга (курдские ополченцы) в результате нападения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметив, что группировка по-прежнему остается угрозой для безопасности. В своем заявлении Барзани призвал силы международной коалиции обратить внимание на то, что в регионе сохраняется угроза террора. «Нападение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на силы пешмерга в Ханекине, а также террористические акты в Киркуке и Гермияне в последние месяцы является доказательством того, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прекратил существование и по-прежнему остается угрозой безопасности и миру. Борьба с главным врагом человечества продолжается», — сказал он.

Fars News Agency Нечирван Барзани

Члены правящей ПСР покидают ее

Как сообщает пресс-служба правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР), Давутоглу и бывший премьер-министр Али Бабаджан официально сформируют свою новую партию в этом месяце. Тем временем ПСР покидают люди. Поддержка партии уменьшается с каждым днём. Согласно данным Верховного суда (от 22 ноября 2019), число членов ПСР за последние два месяца сократилось на 57 тысяч 856 человек. Новости о потерях на этой неделе поступили из провинции Денизли — здесь четыре главы районов объявили о том, что покидают правящую партию, главой которой является президент Турции.

Сенат США о Геноциде армян

Как сообщает новостное издание Ahval, в Сенате США был принят законопроект о геноциде армян. Признание этого исторического события является одной из главных проблем турецкой внешней политики на протяжении многих лет. Ранее, 30 октября, в Палате представителей США официально признали геноцид армян. Теперь законопроект пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу, у которого будет 10 дней, чтобы одобрить или наложить вето.

Армяне Турции выбрали нового Патриарха

Как сообщает газета Cumhuriyet, на выборах армянского патриарха в Стамбуле (Константинопольский патриархат Армянской апостольской церкви) им стал Саак Машалян, получив 102 из 119 голосов делегатов. После смерти патриарха Месроба Мутафяна 8 марта 2019 года, избранного в 1998 году, в Турции проходил процесс избрания 85-го главы армянского патриархата Стамбула.

E10ddie Армянская церковь в Стамбуле

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Открытие газопровода «Турецкий поток», который доставит российский газ в Европу через Турцию, состоится 8 января в Стамбуле. На церемонии открытия примут участие президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Турции в последнее время наблюдается увеличение числа оппозиционеров, которые погибли в тюрьме. Эмине Аслан Айдоган была доставлена в больницу из тюрьмы в провинции Урфа, где скончалась. В то время как муниципалитет не предоставил спецтранспорт для перевозки тела, полиция не позволила пропустить на кладбище священнослужителя для обряда погребения.

Председатель молодежного движения ПСР в городе Айдын и член городского совета Эфелер Абдулхамит Бурак Айкут, передвигаясь на автомобиле по трассе Айдын-Мугла, невзирая на требования полицейского остановиться, проехал контрольно-пропускной пункт. Пытаясь скрыться, автомобиль врезался в полицейскую машину. Айкут и его друг, несмотря на аварию попытались убежать, однако были задержаны вблизи провинции Денизли. В результате проведенных экспертиз полицейские установили, что молодые люди находились под воздействием наркотических веществ.