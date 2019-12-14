Перезагрузка власти всегда подразумевает за собой перемещение божественных фигур на властном Олимпе. На Украине, пусть через пень колоду, но этот процесс тоже пошел. Вот и ресурс vesti.ua решил составить рейтинг самых влиятельных людей на Украине в 2019 году.

Президент Украины Зеленский

Конечно, к методологии составления списка можно предъявить массу претензий, хотя сами авторы назвали это всего лишь «отойти на полшага от ортодоксального взгляда на составление рейтинга». Вообще-то, антонимом «ортодоксу» является «маргинал», но ладно: примем этот «маргинальный» взгляд на вещи и попытаемся разобраться в результатах.

И в первую очередь бросается в глаза тот факт, что это рейтинг даже не сегодняшнего, а вчерашнего дня. Который имеет все права на существование, но лишь в инерциальном режиме, даже ближайшее будущее он не отражает. Для примера возьмем только первый десяток.

Ведь ни для кого не секрет, что рейтинг Зеленского и его бюрократов (№№ 1,4 и 6 в списке, Зеленский, Богдан, Аваков) снижается: от 73% до 52%. Некоторым это даже дает повод говорить о «падении», «пике». Хотя на самом деле — это пока только корреляция. На выборах голосовали не «за» Зеленского, а «против» Порошенко. Сейчас откровенные антипатики Порошенко отходят от совсем чужого им «ЗЕленого» знамени и расходятся по зимним квартирам. Так что Зеленский пока еще не растерял свой базовый электорат — это голоса на первом туре президентских выборов (30,24% проголосовавших).

Владимир Зеленский

Но, с другой стороны, динамика может продолжиться. Потому что — будем откровенны: Зеленский и парламентская фракция «Слуги народа» в общественном электоральном сознании — это синонимы. А деятельность фракции является сейчас наименее популярной в гражданском сознании. Так, по данным КМИСа голосование «Слуг» по земельному вопросу одобрили 20% опрошенных, не одобрили 39 процентов. Баланс доверия — минус 19%. Это самый большой отрицательный баланс среди парламентских партий: У «Батькивщины» — плюс 2, у ОПЗЖ — минус 1, у «Голоса» — минус 7, у «ПЕС» — минус 13 процентов. И если так будет продолжаться, то, как говаривал Попандопуло, «хлопцы начнут разбегаться в разные стороны».

И кстати… В список «бюрократов Зеленского» я бы добавил и второй номер — Джорджа Сороса. А потом долго сидел бы и думал, «кто он?» — член команды или её руководитель.

Ещё в большем тумане — будущее олигархической части списка, прежде всего — Игоря Коломойского (№ 5). В США, в штате Делавэр, проходят судебные слушания в Канцлерском Суде штата по делу «ПриватБанк против Коломойского и Ко». Обвинение очень серьёзное: мошенничество с целью завладения активами в США стоимостью в 674,53 миллионов долларов путём присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам.

Но не это самое страшное для Коломойского, а то, что дело рассматривается по исполнительной процедуре акта RICO, по которому подвергнуться преследованию могут не только и не столько отдельные лица, сколько юридические лица и (внимание!) любая группа фактически объединённых людей. Наказания, предусмотренные RICO, намного строже, чем за отдельные преступления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

«Отпетлять» невозможно, можно только пойти на сотрудничество со следствием. По доносящимся из Делавэра смутным сведениям, Коломойский так и сделал, представляя себя не организатором незаконного бизнеса, а всего лишь его исполнителем. А организаторами называя (еще раз внимание!) Леонида Кучму и Виктора Пинчука (№ 3 в ТОП-списке).

Таким образом, нисходящая динамика ЗЕрейтингов и американский Канцлерский суд Делавэра с актом RICO наперевес «легким движением руки» смогут быстро лишить ТОП-десятку украинской политики большей половины лиц.

О политическом будущем Петра Порошенко (№9), полагаю, даже говорить не стоит. После снятия депутатской неприкосновенности и в свете 13 уголовных дел, инициируемых в Генпрокуратуре Андреем Портновым, оно совершенно не вызывает оптимистических ожиданий.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

На фоне этого ниспадающего тренда даже какое-то удивление своим постоянством вызывают фигуры Рината Ахметова (№7), Виктора Медведчука (№8) и Юлии Тимошенко (№10). Хотя с Ахметовым всё более-менее ясно: молодой, но умный татарин никогда не выходил на орбиту публичной политики, мудро раскладывая яйца политического спонсорства по корзинам разных политсил, всегда оставаясь с барышом.

О Юлии Владимировне Тимошенко тоже нового сказать нечего: своей энергией и неиссякаемой политической моложавостью она надолго застолбила себе и «ядерный электорат», и место на верхушках любых рейтингов.

Но вот политическая устойчивость Виктора Медведчука не может вызывать удивления. С одной стороны, он, похоже, закрепил за собой статус «врага №1» действующей власти: его грубо «отодвинули» от темы освобождения пленных, на высшем уровне выражаются сомнения в законности финансирования его партии, откровенно преследуются контролируемые им телеканалы, а для радикал-националистов его имя, как «кума Путина», вообще действует как красная тряпка на быка. Хотя в Москве он, судя по всему, уже далеко не тот желанный гость, каким был ещё недавно. И это можно понять: поражения не украшают даже близкого друга.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Но всё равно, Медведчук и Тимошенко — единственные актеры на сегодняшней украинской политической сцене, чьи рейтинги и оценочные балансы не падают, а даже немного растут.

Объяснение может быть только одно: Медведчук смог сейчас сделать то, на чём Зеленский въехал в президентское кресло. Он смог оседлать ожидания большинства украинского населения: МИР, БЛАГОСОСТОЯНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ. И поскольку Зеленский последними действиями своей команды освободил эту «лозунговую нишу» (из которой, собственно, он и пришел к власти), то лидер ОПЗЖ по определению становится политическим преемником программы, «втащившей» Зеленского. А поддержали эту программу, напомню, 73% украинского населения.

Ну и напоследок — об «ухмылке опроса». Главным конкурентом Зеленского, с «Гран-при редакции», стал Василий Голобородько, мастерски сыгранный Зеленским киношный образ искреннего и наивного школьного учителя, который внезапно стал президентом Украины. Но дело в том, что Голобородько с его велосипедом и Зеленский с его самым большим в истории украинского президентства кортежем — это два совершенно различных персонажа. И в сравнении с первым украинский президент всегда будет проигрывать в сознании электората. Пока голоса разочаровавшихся не «перетекают» к его политическим противникам. Но это всего лишь вопрос времени…

Какой следует вывод? В современной Украине НЕТ элиты, достаточно самостоятельной и суверенной, чтобы вытащить страну из кризиса. Даже в ТОП-десятке. Кроме Сороса, разве что.