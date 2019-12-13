Цифровизация и искусственный интеллект в России начинают обретать этические и моральные очертания. 12 декабря 2019 года несколько крупных госкорпораций и предприятий частного бизнеса подписали «Кодекс этики использования данных».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Первопроходцами на этом непростом пути стали «Билайн», «Газпром-медиа холдинг», Газпромбанк, группа ВТБ, «Мегафон», МТС, «Ростелеком», Сбербанк, Тинькофф Банк, Фонд «Cколково», «Яндекс», Mail.ru Group, OneFactor, Qiwi, а также Аналитический центр при Правительстве РФ.

Разработкой Кодекса занимались Институт развития интернета (ИРИ), образованный в 2015 году по инициативе Администрации Президента, и Ассоциация больших данных, в которую входят некоторые из вышеуказанных компаний

Кодекс представляет собой свод отраслевых стандартов профессионального и этического поведения, которые его участники (бизнес и государство) признают и обязуются соблюдать. Положения документа распространяются на все виды данных: персональные, промышленные, данные межмашинного взаимодействия и т.д., за исключением данных, отношения к которым регулируются законодательством РФ.

Вот некоторые любопытные принципы, на которых построен Кодекс:

— Обработка данных должна осуществляться с использованием таких технических средств и методов, которые обеспечивают установленный уровень защищенности и защиту данных.

— Обработка данных должна осуществляться с соблюдением принципа уважения прав и свобод человека. При обработке данных недопустимо незаконное вмешательство в частную жизнь граждан.

— Использование искусственного интеллекта при обработке данных должно базироваться на защите основополагающих прав и свобод человека, не допускать дискриминацию и причинение вреда.

— Недопустима фальсификация данных для целей аналитики, а также фальсификация результатов аналитики данных.

— Кодекс признает добросовестным использование данных для прямого (таргетированного) маркетинга, если персонифицированные предложения позволяют потенциальному приобретателю обеспечить оптимальный выбор товаров (работ, услуг), а также при условии предоставления потенциальному приобретателю возможности отказаться от получения таких персонифицированных предложений.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дело в том, что технические средства базируются на иностранном программном обеспечении (Microsoft, Google, Mac OS и проч.) и иностранном оборудовании (Intel, Apple и т.д.), что уже не может гарантировать защиту данных от её использования владельцами программно-аппаратных ресурсов.

Что касается частной жизни граждан, то обработка и использование информации об адресе проживания, подписках на рассылки интернет-магазинов, школе, в которой учится ребенок, дате и номере свидетельства о браке, ИНН и прочих часто обрабатываемых документов — разве не является вмешательством в эту жизнь? Или оно уже стало законным по каким-то неписанным правилам?

Недопустимость фальсификации данных должна и вовсе регулироваться не кодексом, а специальным законом. На данный момент в законодательстве РФ присутствует Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, который не покрывает взаимоотношений с другими видами данных — промышленными и машинного взаимодействия.

Добросовестность использования данных для таргетированнного маркетинга — это, видимо, то, для чего затевался Кодекс. Учитывая пробелы в законодательстве в этом вопросе и наличие порой агрессивной таргетированной рекламы на основе обработки данных пользователей сети «Интернет», владельцам базы данных потребителей было жизненно необходимо коллективно определить свои претензии на извлечение дополнительного дохода из этого владения. Позволяет ли персонифицированная реклама потенциальному приобретателю обеспечить оптимальный выбор, можно узнать только после того, как потребитель воспользовался предложением или нет, до этого момента такой вид маркетингового продвижения является ни чем иным, как результатом самого настоящего вмешательства в личную жизнь.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Данный «Кодекс этики использования данных» не является сводом законов, распоряжений, указов или правилом государственного уровня, обязательным к выполнению, и носит рекомендательный характер для его подписантов. Нарушение его положений не влечет за собой никакого наказания, кроме исключения из Реестра добросовестного участника рынка данных.

Первым Кодексом в Российской Федерации, определяющим взаимодействие участников в цифровом пространстве, является «Кодекс добросовестных практик». Его сформулировал Роскомнадзор в 2016 году. Документ предполагает неукоснительное соблюдение закона о персональных данных.