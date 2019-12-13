Сокрушительная победа в Великобритании консерваторов во главе с Борисом Джонсоном — это больше, чем победа консерваторов в Великобритании. Подул попутный ветер, которому могут порадоваться Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху и также Владимир Путин, хоть и в несколько меньшей мере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отражение

Это самая решительная победа консерваторов над лейбористами с 1935 года. На данный момент «синие» получают 364 места в парламенте, а «красные» — 203. Лейбористы теряют шестьдесят мест.

Отказывая Великобритании в статусе первой законодательницы мировых нравов в целом, признаем ее нынешнюю значимость в свете вопроса — быть или не быть Брекситу? Борис Джонсон выбился в лидеры благодаря бескомпромиссному стремлению выйти из ЕС. В немалой степени выборы в Великобритании были новым референдумом по Брекситу.

Mirrorme22 Результаты голосования на референдуме о членстве Великобритании в Европейском союзе по регионам Великобритании. Оранжевый — Остаться членом Европейского союза, Синий — Покинуть Европейский союз

Громадные силы и средства были вложены международными и европейскими финансовыми институтами для склонения англичан к отказу от выхода из ЕС. Всё было впустую. Попытки социалиста Корбина держаться за рвущиеся узы меж Британией и ЕС не помогли ему избежать краха, а наопако. Выход из сообщества будет окончательно приведен в действие в ближайшее время. Что может стать примером для других.

Невзирая на противодействие Брекситу со стороны мировых финансовых институтов, курс британского фунта к доллару и к евро осязаемо укрепился сегодня. Вот вам и все прогнозы, которые имеют обыкновение не сбываться!

Более того, президент Дональд Трамп пообещал уже премьеру Джонсону экономическое сотрудничество, которое покроет с лихвой возможные временные убытки от процесса размежевания между Британией и Евросоюзом. Это сигнал для всех тех в Евросоюзе, кто хочет покинуть его затхлые коридоры со снующими безликими бюрократами. И еще одно подтверждение последовательности президента Трампа: он не отказывается от своей скептической позиции в отношении ЕС и других международных организаций, зиждущихся на устарелых принципах минувшего века.

The White House Борис Джонсон и Дональд Трамп

Катастрофическое поражение Джереми Корбина с его Лейбористской партией — это не только победа сторонников Брексита в Великобритании, но и отторжение всего образа мысли радикалов-социалистов, к коим относится лидер британских «красных». Мы сталкиваемся с тем, что пишут и «телебают» некоторые радетели красного цвета в России и в других странах, с некоторой долей оптимизма. Указывают на опросы, выявляющие недовольство «миллениалов» нынешним капитализмом и на интерес к социализму. Такие опросы проводились и в Великобритании. Но как дошло до дела, то программа левых радикалов отвергается: граждане развитых стран не хотят принимать новые порции иммигрантов из мусульманских и африканских стран и не хотят подвергаться новым социальным экспериментам.

Сегодня приятный день для Израиля и его премьера Нетаньяху. Джереми Корбин был фанатичным сторонником террористических организаций, действующих против Израиля, как то «Хамас» и «Хезболла». При нем Лейбористская партия стала рассадником антисемитских настроений. Такой провал врагов Израиля не мог не обрадовать жителей еврейского государства. Но есть и добавочная причина для радости. С большой долей осторожности мы признаем, что определенные влиятельные люди, приближенные к нашему премьеру, участвовали в помощи сторонникам Брексита в Великобритании. Израиль удачно и эффективно выстраивает отношения с большинством стран мира, а вот его позиции в международных организациях всегда слабы, ибо наличие более пятидесяти мусульманских государств в ООН исключает саму возможность голосования в его пользу. Евросоюз — часть мировой паутины международных структур, а Израилю хотелось бы видеть мир с национальными государствами, взаимодействующими на основе принципов взаимного уважения и собственных интересов.

В этом схожи интересы Израиля и Российской Федерации во главе с президентом Путиным. При всей неблагоприятности отношений лично с Борисом Джонсоном, Кремль не может не относиться приветственно к Брекситу ровно по тем же причинам, что и Израиль. Москва, как и Иерусалим, умеет куда лучше работать с отдельно взятыми странами, нежели — с блоками.

Президентский дворец. Кремль. Москва

Мы видели это на прошлой неделе. Сперва в ООН осудили Израиль за Голанские высоты, а потом — Россию за Крым. Машина голосования работает безотказно.

Похоже, голосование в Великобритании будет Гольфстримом для президентов Трампа и Путина, для премьера Нетаньяху, а также для президента Бразилии и премьер-министра Венгрии. Хочется надеяться, что после победы Дональда Трампа на выборах удастся создать систему эффективного взаимодействия между этими лидерами. Вот какие мысли навеяла победа Джонсона с Брекситом.