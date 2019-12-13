Мужик не играет в хоккей. Толерантность убила спорт
Знал каждый из детства песню: «В хоккей играют настоящие мужчины! Трус не играет в хоккей!» Она, песня эта, из тех времён, когда хоккей у нас стал чем-то вроде национальной идеи, точнее — её составляющей. Когда «Красная машина» являлась таким же отечественным символом, как Юрий Гагарин или Лев Толстой.
Тогда мы играли против канадцев. А они выступали в сильнейшей, как ни крути, лиге мира — НХЛ. И вот там царили по-настоящему жёсткие времена. Когда людей на льду не только ломали, травмировали, но и подчас убивали, буквально. А на трибунах случались не только массовые побоища, но и поножовщина, и перестрелки.
В 90-е, когда лично я начал смотреть НХЛ, к звёздным хоккеистам были приставлены тафгаи — их своего рода телохранители на площадке. Легендарного Павла Буре, например, невозможно представить без Дино Оджика. Или такой чудный персонаж, как Тай Доми.
Но времена изменились. И НХЛ не желает оставаться в стороне от модных трендов. А что нынче находится в центре повестки? Толерантность, политкорректность, диктат меньшинств, желание никого не обидеть (хотя реально все обижают всех) и прочие «общечеловеческие ценности», густо намазанные на хлеб дивного прекрасного мира. Кушайте, не подавитесь!
И НХЛ тоже хочет быть модной. Потому в Лиге один за другим гремят скандалы от лукавого толерантного. В основе их — неуважение к ближнему своему. Ну, так это представляется. И головы уволенных главных тренеров летят, будто Путин решил разобраться с зарвавшимися губернаторами.
Марка Кроуфорда, главного тренера «Чикаго», добившегося в хоккее всего, чего только можно, изгнали за то, что он когда-то ударил игрока. А Майка Бэбкока — на тот момент самого высокооплачиваемого тренера Лиги — убрали из «Торонто» и предали всеобщей анафеме, вытеснив навсегда из Лиги, лишь за то, что он наорал на игрока. Что бы на это сказали те, кто возглавляет, к примеру, российские клубы?
Не обошлось, конечно, и без расистов с мигрантами. Главный тренер «Калгари» Билл Питерс был уволен из клуба за то, что десять лет назад, являясь коучем фарм-клуба «Чикаго», назвал ниггером и отправил в другую лигу Акима Алиу за профнепригодность. Алиу поменял уже с два десятка клубов, а тут вдруг разразился признанием. Списан в утиль и легендарный Дон Черри. Блестящий хоккейный эксперт уволен за правдивую реплику: мигранты, приехавшие в Канаду, не желают публично выразить уважение погибшим солдатам в День памяти павших.
Мы привыкли, что представители ЛБГТ-движений, феминистки, афроамериканцы, трансгендеры, мигранты и прочие «униженные и оскорблённые» давно превратились в касту неприкасаемых, соорудив нечто вроде личного государства в государстве, навязав свою волю десяткам миллионов остальных людей. Они настолько разошлись в своей жёсткой диктатуре, что нормальным человеком теперь в принципе быть как-то зазорно. Неудобно, стыдно, неловко. Ну как так, мужчине любить женщину, да ещё и детей от неё хотеть? Тут бы другого мужика заценить да суррогатную мамашку для зачатия отыскать…
Мы живём в мире толерантности. Искусство в принципе превратилось в ваниль, где люди смешиваются, точно коктейли, в своих патологиях. Вон Скорсезе в «Ирландце» дал мало времени на экране девице Пэгги — и всё: женоненавистник! Так, знаете ли, российские футболисты приходят к руководству своих команд и заявляют: «А ну-ка гони мне огромную зарплату и ставь в основной состав!» «С чего это?» — отвечают им, зная, впрочем, ответ. «Да с того, что у меня есть российский паспорт! А у вас есть лимит — пять россиян, хоть тресни, но должны быть на поле!» Вот и весь сказ. В кино же установлен лимит на количество геев и афроамериканцев на экране.
Но то — синематограф! А тут — хоккей, самый мужской из всех видов спорта, самый суровый! Да, его смягчили, чтобы не вызывать отторжения у подростков — точнее, у их родителей: это в такое кровавое месиво я должна отдать сына? Ни за что! Но не настолько же! Да, прошли времена жёстких парней вроде Эрика Линдроса и Дарюса Каспарайтиса, но что, теперь на площадку выходить изнеженным женщинам? Ведь это, правда, нелепо и трагикомично, когда главного тренера изгоняют из команды за то, что он посмел наорать на игрока.
Подобными инициативами и наказаниями НХЛ убивает хоккей — лишает его ядра, сути. Но вместе с тем на примере подобной мутации мы можем наблюдать, как благие намерения превращаются в разрушительный фарс, уничтожающий сам здравый смысл. Бедные и калечные выходят, чтобы заправлять всеми и вся. И неслучайно звание человека года от журнала Time получает Грета Тунберг. Всё логично — ведь люди хотят смотреть на тех, кто изначально хуже их, не на сильных и волевых, а на калечных и убогих. Ведь если у них получилось, то и у всех остальных получится. Однако нет, не получится, не обманывайте себя! Но знайте — в итоге калечные и убогие установят такой режим, такую диктатуру, что любой прежний тоталитаризм покажется вам мягкой, как руки маленькой Греты, свободой.