Знал каждый из детства песню: «В хоккей играют настоящие мужчины! Трус не играет в хоккей!» Она, песня эта, из тех времён, когда хоккей у нас стал чем-то вроде национальной идеи, точнее — её составляющей. Когда «Красная машина» являлась таким же отечественным символом, как Юрий Гагарин или Лев Толстой.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР Хоккей

Тогда мы играли против канадцев. А они выступали в сильнейшей, как ни крути, лиге мира — НХЛ. И вот там царили по-настоящему жёсткие времена. Когда людей на льду не только ломали, травмировали, но и подчас убивали, буквально. А на трибунах случались не только массовые побоища, но и поножовщина, и перестрелки.

В 90-е, когда лично я начал смотреть НХЛ, к звёздным хоккеистам были приставлены тафгаи — их своего рода телохранители на площадке. Легендарного Павла Буре, например, невозможно представить без Дино Оджика. Или такой чудный персонаж, как Тай Доми.

ArtBrom Дракка между хоккеистами на ледовой арене

Но времена изменились. И НХЛ не желает оставаться в стороне от модных трендов. А что нынче находится в центре повестки? Толерантность, политкорректность, диктат меньшинств, желание никого не обидеть (хотя реально все обижают всех) и прочие «общечеловеческие ценности», густо намазанные на хлеб дивного прекрасного мира. Кушайте, не подавитесь!

И НХЛ тоже хочет быть модной. Потому в Лиге один за другим гремят скандалы от лукавого толерантного. В основе их — неуважение к ближнему своему. Ну, так это представляется. И головы уволенных главных тренеров летят, будто Путин решил разобраться с зарвавшимися губернаторами.

Марка Кроуфорда, главного тренера «Чикаго», добившегося в хоккее всего, чего только можно, изгнали за то, что он когда-то ударил игрока. А Майка Бэбкока — на тот момент самого высокооплачиваемого тренера Лиги — убрали из «Торонто» и предали всеобщей анафеме, вытеснив навсегда из Лиги, лишь за то, что он наорал на игрока. Что бы на это сказали те, кто возглавляет, к примеру, российские клубы?

Не обошлось, конечно, и без расистов с мигрантами. Главный тренер «Калгари» Билл Питерс был уволен из клуба за то, что десять лет назад, являясь коучем фарм-клуба «Чикаго», назвал ниггером и отправил в другую лигу Акима Алиу за профнепригодность. Алиу поменял уже с два десятка клубов, а тут вдруг разразился признанием. Списан в утиль и легендарный Дон Черри. Блестящий хоккейный эксперт уволен за правдивую реплику: мигранты, приехавшие в Канаду, не желают публично выразить уважение погибшим солдатам в День памяти павших.

Накричал. Фрагмент картины Василия Григорьевича Перова. Дворник, отдающий квартиру барыне. 1865

Мы привыкли, что представители ЛБГТ-движений, феминистки, афроамериканцы, трансгендеры, мигранты и прочие «униженные и оскорблённые» давно превратились в касту неприкасаемых, соорудив нечто вроде личного государства в государстве, навязав свою волю десяткам миллионов остальных людей. Они настолько разошлись в своей жёсткой диктатуре, что нормальным человеком теперь в принципе быть как-то зазорно. Неудобно, стыдно, неловко. Ну как так, мужчине любить женщину, да ещё и детей от неё хотеть? Тут бы другого мужика заценить да суррогатную мамашку для зачатия отыскать…

Мы живём в мире толерантности. Искусство в принципе превратилось в ваниль, где люди смешиваются, точно коктейли, в своих патологиях. Вон Скорсезе в «Ирландце» дал мало времени на экране девице Пэгги — и всё: женоненавистник! Так, знаете ли, российские футболисты приходят к руководству своих команд и заявляют: «А ну-ка гони мне огромную зарплату и ставь в основной состав!» «С чего это?» — отвечают им, зная, впрочем, ответ. «Да с того, что у меня есть российский паспорт! А у вас есть лимит — пять россиян, хоть тресни, но должны быть на поле!» Вот и весь сказ. В кино же установлен лимит на количество геев и афроамериканцев на экране.

Но то — синематограф! А тут — хоккей, самый мужской из всех видов спорта, самый суровый! Да, его смягчили, чтобы не вызывать отторжения у подростков — точнее, у их родителей: это в такое кровавое месиво я должна отдать сына? Ни за что! Но не настолько же! Да, прошли времена жёстких парней вроде Эрика Линдроса и Дарюса Каспарайтиса, но что, теперь на площадку выходить изнеженным женщинам? Ведь это, правда, нелепо и трагикомично, когда главного тренера изгоняют из команды за то, что он посмел наорать на игрока.

Цитата из к/ф «Легенда №17» реж Николай Лебедев. 2012. Россия Борьба

Подобными инициативами и наказаниями НХЛ убивает хоккей — лишает его ядра, сути. Но вместе с тем на примере подобной мутации мы можем наблюдать, как благие намерения превращаются в разрушительный фарс, уничтожающий сам здравый смысл. Бедные и калечные выходят, чтобы заправлять всеми и вся. И неслучайно звание человека года от журнала Time получает Грета Тунберг. Всё логично — ведь люди хотят смотреть на тех, кто изначально хуже их, не на сильных и волевых, а на калечных и убогих. Ведь если у них получилось, то и у всех остальных получится. Однако нет, не получится, не обманывайте себя! Но знайте — в итоге калечные и убогие установят такой режим, такую диктатуру, что любой прежний тоталитаризм покажется вам мягкой, как руки маленькой Греты, свободой.