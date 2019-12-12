Курилы: вице-премьер России Трутнев занимает государственную позицию
На пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев признал, что расчеты на активное подключение Токио к развитию Курильских островов не оправдались. Ибо, как и предупреждали российские эксперты, специалисты по Японии, у нашей дальневосточной соседки один интерес к данным территориям — стремление заполучить их в состав своей страны. Именно на это и только на это были направлены широковещательные «программы совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах.
Отсюда беспардонные на уровне прямого покушения на суверенитет нашей страны требования предоставить японцам и их компаниям режим экстерриториальности на Курилах и в омывающих их водах, в одностороннем порядке разрешить безвизовый въезд, согласиться на игнорирование российских законов на этих островах. При этом премьер-министр Японии неизменно «подтверждает», что японское правительство считает южные Курилы «своими суверенными территориями» и не собирается отказываться от претензий на них.
Следует оценить открытую и принципиальную позицию представителя президента, который заявил:
При этом было отмечено, что быстрое развитие Курильских островов при всем внимании и финансировании из государственных средств невозможно без подключения инвестиций российских и зарубежных компаний. Оценивая программу развития Курильских островов как одну из самых эффективных правительственных программ, Трутнев подчеркнул, что лишь за счет бюджетных вложений «территория не развивается и не может развиваться».
Приводятся цифры государственного финансирования. С 2016 года в России реализуется федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016−2025 годы». Объем средств, которые направят из федерального бюджета на эту федеральную программу, согласно бюджету, в 2020 году и на плановый период 2021—2022 годов планируется увеличить на 426 млн рублей для строительства на этих территориях объектов органов внутренних дел. Кроме того, документом предусмотрен ввод в эксплуатацию аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, а также актуализированы проекты по вводу детского сада — школы и детской организации на острове Шикотан, школы на Итурупе и школы — детского сада на Кунашире.
Хотелось бы надеяться, что будет разработана дополнительная программа привлечения на острова зарубежных фирм, создания для них различных льгот и привилегий. И будет наконец-то покончено с порочной практикой оглядывания на Токио при сотрудничестве с иностранными компаниями, опасениями недовольства японского правительства таким сотрудничеством. В недавней истории есть примеры того, как под сильным давлением Токио Москва разрывала уже заключенные выгодные контракты с зарубежными фирмами. Судя по заявлению вице-премьера Трутнева, подобной «зависимости» от позиции японских чиновников приходит конец.