На пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев признал, что расчеты на активное подключение Токио к развитию Курильских островов не оправдались. Ибо, как и предупреждали российские эксперты, специалисты по Японии, у нашей дальневосточной соседки один интерес к данным территориям — стремление заполучить их в состав своей страны. Именно на это и только на это были направлены широковещательные «программы совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Отсюда беспардонные на уровне прямого покушения на суверенитет нашей страны требования предоставить японцам и их компаниям режим экстерриториальности на Курилах и в омывающих их водах, в одностороннем порядке разрешить безвизовый въезд, согласиться на игнорирование российских законов на этих островах. При этом премьер-министр Японии неизменно «подтверждает», что японское правительство считает южные Курилы «своими суверенными территориями» и не собирается отказываться от претензий на них.

Следует оценить открытую и принципиальную позицию представителя президента, который заявил:

«Нам надо развивать инвестиции на Курильских островах, надо приглашать инвесторов российских и инвесторов из ближайших стран. Мы эту работу должны активизировать, она пока немножко задерживалась. Причину вы, наверное, тоже понимаете: мы ждали, что интерес со стороны Японии станет предметным и действительно начнется экономическое сотрудничество, начнут реализовываться совместные проекты в сфере экономики. Не начинаются. Ну, значит, нам надо просто засучить рукава и активнее работать на привлечение инвесторов из других стран, из Российской Федерации. Мы обязательно этим займемся».

При этом было отмечено, что быстрое развитие Курильских островов при всем внимании и финансировании из государственных средств невозможно без подключения инвестиций российских и зарубежных компаний. Оценивая программу развития Курильских островов как одну из самых эффективных правительственных программ, Трутнев подчеркнул, что лишь за счет бюджетных вложений «территория не развивается и не может развиваться».

Kremlin.ru Юрий Трутнев

Приводятся цифры государственного финансирования. С 2016 года в России реализуется федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016−2025 годы». Объем средств, которые направят из федерального бюджета на эту федеральную программу, согласно бюджету, в 2020 году и на плановый период 2021—2022 годов планируется увеличить на 426 млн рублей для строительства на этих территориях объектов органов внутренних дел. Кроме того, документом предусмотрен ввод в эксплуатацию аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, а также актуализированы проекты по вводу детского сада — школы и детской организации на острове Шикотан, школы на Итурупе и школы — детского сада на Кунашире.

Хотелось бы надеяться, что будет разработана дополнительная программа привлечения на острова зарубежных фирм, создания для них различных льгот и привилегий. И будет наконец-то покончено с порочной практикой оглядывания на Токио при сотрудничестве с иностранными компаниями, опасениями недовольства японского правительства таким сотрудничеством. В недавней истории есть примеры того, как под сильным давлением Токио Москва разрывала уже заключенные выгодные контракты с зарубежными фирмами. Судя по заявлению вице-премьера Трутнева, подобной «зависимости» от позиции японских чиновников приходит конец.