Спор между компанией Flash Afrique Sea Products Sa, принадлежащей известному российскому предпринимателю из Ростова Алексею Фролову, и автономным портом Дакара вышел на уровень парламента Сенегала и президента страны.

jbdodane Порт Дакар

Ростовчанин Алексей Фролов минимум дважды крайне успешно продавал основанные им бизнес-проекты структурам «Газпрома» — и в результате с солидным капиталом в руках остался владельцем группы компаний «Флеш», которая занимается разными интересными инвестициями — в том числе на африканском направлении, что делает их объектом наших интересов.

В феврале 2015 года Алексей Фролов приобрел активы крупнейшего в Сенегале рыбоперерабатывающего предприятия «Африкамэр», которые до того почти десять лет не могли найти покупателя, за 9 млрд африканских франков. Но как оказалось, у руководства порта Дакар — государства в государстве в Сенегале — были другие виды на эту отрасль, не связанные с Россией. Выкупить «Африкамэр» они не могут, выстроить конкурентное производство — тем более, а вот бюрократически помешать производству им по силам. Мы ведь об Африке говорим…

В качестве инструмента автономный порт Дакар использует Управление окружающей среды, но даже в парламенте со стороны депутатов прозвучали обвинения в том, что руководство порта хочет передать рыбопереработку туркам, и это — единственная реальная преграда. Это обвинение было заявлено в лицо министру рыбного и морского хозяйства во время специального обсуждения Национального собрания — все же речь идет о главном предприятии стратегической для Сенегала отрасли.

Ирма Штерн. Два араба, Дакар. 1938

«Africa Flash купила за почти 9 миллиардов франков «Африкэмер» и уже инвестировала много ресурсов, чтобы начать производство <…> и тут мы узнаем, что порт Дакар хочет отдать этот рынок туркам… Национальное собрание должно назначить парламентскую комиссию по расследованию этого дела, чтобы выяснить детали этой сделки с Турцией <…> мы не можем принести в жертву интересы сенегальцем за посулы Турции. Эта комиссия абсолютно необходима, чтобы узнать, как на самом деле работает порт Дакар» — эти слова депутат Абу Мбеке Долли цитируют практически все ведущие медиа региона. Его позицию поддержало большинство депутатов. «Это дело должно быть взято в руки [государства]. Потому что совсем не нормально, что инвестор, который вкладывает в страну 10 миллиардов, не имеет возможности выполнять свою работу. Нам действительно нужно пролить свет на это дело», — это уже позиция крайне влиятельного парламентского деятеля, депутата Санга де Госсаса.

В итоге парламентариев поддержал вице-президент Национальной ассамблеи Але Ло: «Если информация, которой мы располагаем, является точной, необходимо срочно начать парламентское расследование по этому вопросу, чтобы выяснить, где истина, учитывая наши отношения с Россией…»

«Сегодня, учитывая все препятствия и отсутствие диалога с администрацией порта, у нас есть ощущение, что где-то мы пытаемся заблокировать начало производственной деятельности для нашей компании в порту Дакар. Действительно, несмотря на все наши попытки примирения с Генеральным директоратом порта, все шаги, предпринятые министерством рыбного хозяйства и даже при личном участии министра иностранных дел, ситуация остается прежней. И вот уже полгода, как продолжение работы нашего завода остановлено. При этом заработная плата сотрудникам и различные другие обязательные платежи продолжают регулярно выплачиваться», — из текста письма директор компании Flash Afrique Sea Products Sa на имя сенегальского президента Маки Салла.

Serigne diagne Маки Салл

По нашей информации, Фролов и Салла провели переговоры на полях Российско-африканского саммита в Сочи, и позиция Фролова вызвала у сенегальского руководителя куда больше понимания, чем позиция теневых владельцев порта Дакар. Собственно, именно с этим наши аналитики связывают активизацию темы в Национальной ассамблее.

Есть еще один фактор, который работает в этом вопросе на русских: получение лицензии на рыболовство в Сенегале позволит нанять сенегальские команды вместо сегодняшних гамбийских и платить налоги в бюджет Сенегала, а не Гамбии. Будут ли об этом заботиться турки — очень большой вопрос.

Собственно, никто в Сенегале, не сомневается, что выбор турецких инвесторов, крайне экзотический для региона, имеет только коррупционный мотив. Похоже, что включая и парламент, и президента. Вопрос только в том, сумеет ли государство победить вот уж точно автономный порт Дакар, расположенный в его границах.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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