



Пайетт под ударом?

Бывший министр национальной обороны Греции (2015—2019 годы) и основатель партии «Независимые греки» Панос Камменос взорвал «церковно-политическую бомбу». Изрядно похудевший Камменос выступил на научной конференции Института геополитических исследований в Фонде Ставроса Ниархоса на тему «Геополитические события в жизненно важной области Восточного Средиземноморья и их взаимодействие с международной средой». Среди прочего он рассказал о том, в каких условиях Элладская православная церковь принимала решение о признании Православной церкви Украины.

Экс-министр говорил о взрывоопасной ситуации в Восточном Средиземноморье, обругал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В этом контексте сенсацию вызвали следующие его слова. «Камменос предпринял беспрецедентную атаку на архиепископа (предстоятеля Элладской церкви архиепископа Афинского Иеронима II — С.С.) и всех членов церковной иерархии, которых назвал не иначе как «преступниками», — сообщает греческий портал Orthodox Times. Камменос заявил, что если какой-либо остров Эгейского моря будет «потерян» в предстоящее время, то архиепископ и Священный Синод могут быть обвинены в признании Православной церкви Украины прежде, чем это сделали Иерусалимский и Александрийский патриархаты, и в том, что поставили под угрозу союз с Россией. Бывший глава оборонного ведомства признался, что он «предупреждал архиепископа и иерархов» о том, что признание ПЦУ обернется отменой «гарантий России в отношении предотвращения оккупации (турками — С.С.) греческого острова, которые нам дали в соглашениях, которые мы заключили». И констатировал: «Решение сделать приятное Фанару и поддаться давлению некоторых американских кругов настроило Россию против нас. Они (иерархи — С.С.) теперь несут ответственность за то, что произойдет».

Evripidis Stylianidis Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II

Как подчеркивает издание, «это, пожалуй, первый случай, когда греческий политик публично признался, что пытался повлиять на решения Священного синода». То есть сделано нечто крайне беспрецедентное. Но тогда и причины сделанного — тоже очень серьезные. Хотя случаи настойчивого уговаривания религиозных деятелей и нажима на них, которые позволяют себе политики, не так уж редки, церковная иерархия негативно относится к подобному давлению и тем более тому, что правда становится известной широкой аудитории. В этой ситуации Элладская церковь была вынуждена отреагировать, и отреагировать быстро. Священный синод выступил с «резким» заявлением, в котором назвал любые выступления против решения греческого православного епископата признать автокефалию Православной церкви Украины «несвоевременными, неуместными и лукавыми». Синод пояснил, что руководствовался «церковными канонами», а не «националистическими соображениями» или «вмешательствами». Но как бы там ни было, птичка вылетела из клетки, словам бывшего министра противопоставлены лишь слова иерархии, и вопрос в том, кому веры будет больше. Тем более что Камменос завязал Элладскую церковь в острую геополитическую интригу.

В ходе своего доклада он отметил, что «левое правительство», членом которого политик являлся, «вступив в союз с США, в то же время поддерживало союз с Россией». Камменоса при этом нельзя назвать «пророссийским». Напомним, что в октябре 2018 года по итогам переговоров в Вашингтоне в Пентагоне и Государственном департаменте США он сделал ряд неожиданных заявлений. Во-первых, попросил рассмотреть вопрос о создании постоянных американских военных баз близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис помимо имеющейся в порту Суда в одноименном заливе на острове Крит. Во-вторых, предложил подписать соглашение об оборонном союзе между Грецией, Македонией, Албанией и Болгарией с более поздним присоединением Сербии в целях «создания дуги стабильности на северной границе страны». По словам Камменоса, таким образом «российское проникновение на Балканы» будет остановлено, а «стабильность Македонии» защищена. Оппозиция тогда бурно отреагировала на эти инициативы, посчитав, что заявления министра о противодействии «влиянию России на Балканах» негативно повлияют на перспективы греко-российских отношений.

Но кого же сейчас Камменос имел в виду, когда говорил, что желание Элладской церкви «сделать приятное» Константинопольскому патриархату, главному церковному промоутеру признания ПЦУ, с учетом давления «некоторых американских кругов» настроило «Россию против нас»? Фактически бывший министр признал наличие раскола в Вашингтоне и существование там некой партии, которая использует в политиканских целях «церковный вопрос». Впрочем, эта партия не особо и скрывает себя. На виду — посол США в Греции Джеффри Пайетт, открыто поддерживающий иерархов Элладской церкви. В конце ноября сего года в ходе встречи с архиепископом Иеронимом он лично поблагодарил его за признание Православной церкви Украины, счел решение греческого епископата «историческим событием». Он также вручил предстоятелю письмо посла США по особым поручения по международной религиозной свободе Сэма Браунбэка, заметив, что Соединенные Штаты «признают мудрость, с которой действовал Иероним». И это не первый случай, когда Пайетт заявляет о поддержке тех лиц и структур, которые играют на стороне Фанара и ПЦУ. Хотя вроде бы представляет он интересы США в Афинах, а не Киеве.

President.gov.ua Вселенский патриарх Варфоломей I подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины

Однако это сейчас. В 2013— 016 годах Пайетт был послом США на Украине, как раз в годы, когда в Киеве разворачивались заговорщики, предпринявшие удачный государственный переворот. И тогда же на Украину потянулись некоторые высокопоставленные американские чиновники и их дети с целями, далекими от бескорыстия. Расследованием их деятельности в настоящее время занимаются адвокаты президента США Дональда Трампа. Под ударом сменщица Пайетта, служившая послом в 2016—2019 годах Мари Йованович. Сейчас она играет против Трампа. Ее показания в деле об импичменте президента активно использует глава комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф. Но и деятельность Йованович, равно как некоторых сотрудников американского посольства на Украине, похоже, сторонники Трампа раскрыть собираются. Не исключено, что в поле их зрения может попасть Пайетт. Кто знает, что в этом случае станет известно о его мотивации заниматься церковным конфликтом на Украине даже после перевода в Грецию, и в чью пользу на самом деле ведется игра. Не это ли имел в виду Камменос, когда поднял тему признания Элладской церковью Православной церкви Украины?