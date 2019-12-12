В Госдуме в понедельник, 9 декабря, прошел круглый стол «Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества». Глядя на то, как общественность защищает свои ценности, невольно начинаешь верить в то, что феминистки обязательно выметут патриархат с наших улиц, а после взлетят на своих метлах и наполнят мир блеском и воинствующим феминизмом.

Николай Неврев. Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах долголетие. 1866

30 лет назад, на излете Советского Союза, когда всё летело в тартарары, в разговоре с одним глубоко мной уважаемым человеком, профессионал сталинской закалки, кадровый военный контрразведчик, специалист по подавлению мятежей и предотвращению диверсий, а также по отсечению криминала от политики, произнес фразу, как нельзя более полно характеризующую не столько события, сколько переживающих их людей. Он сказал, что «это общество ням-ням, которое может зарезать один волк. Вы понимаете? ОДИН волк».

Почему-то первое, что пришло на ум, когда я наблюдал за тем, как собравшиеся в стенах Госдумы религиозные деятели, общественники и депутаты обсуждали угрозы нашим ценностям, — это данное давным-давно и при совершенно других обстоятельствах определение нашего общества. Ниже я покажу, что подобные оценки не только не потеряли своей актуальности, но и важны как, может, никогда допрежь того.

Duma.gov.ru Круглый стол «Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества»

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Сразу обращает на себя внимание размытость формулировок: что имеется в виду под этими вот «законодательными аспектами» и какие именно «духовно-нравственные ценности», увы, с ходу разобраться не удастся. И лишь в процессе приходит понимание того, что на обсуждение однозначно заявленной темы многие попросту не придут.

Не придут не только и не столько из-за того, что кто-то сверху запретил, наверняка не без этого, но, скорее, потому, что многие, не соотносясь с заявленной темой, предпочли рассказывать каждый о своем наболевшем. В особенности такой излишней и не относящейся к делу словоохотливостью грешили представители РПЦ.

Так, протоиерей Дмитрий Смирнов в очередной раз прошелся по советским безбожникам, уничтожившим нравственные начала в народе, а закончил свой спич заявлениями о том, что всю науку и культуру создала церковь. Видимо, и постструктуралистов, в которых черпают вдохновение разрушающие РПЦ феминистки, также создала церковь. Ну что ж, так тому и быть.

К сожалению, и другие представители духовенства, несмотря на то, что старались выдерживать заявленную тему, также оказались крайне неубедительны. Ограничивались общими словами и так и не смогли сформулировать предельно конкретный ответ на брошенный прогрессивной общественностью вызов. Предпочитали обсуждать свои конфессиональные проблемы и апеллировали к сторонним силам, которые с какой-то радости должны защитить традиционные конфессии и их паству от нападок деструкторов.

Duma.gov.ru Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов

Отдельно стоит отметить представителей мусульманского духовенства, которые продемонстрировали решимость бороться за свои идеалы до конца и защищать семьи от вторжения всеми способами, вплоть до самых отчаянных. Если прибавить к их высказываниям заявления представителей кавказской общественности, то не остается сомнений в истинности сказанного.

Вот только всё это напоминает «бунт отчаяния», поскольку так и не удалось услышать в их выступлениях серьезного анализа того, как изменились эпоха и живущие в ней люди. А вместе с тем и концептуального ответа на вызов времени. Делать-то что, уважаемые духовные лидеры, ну, кроме того, чтобы заставить ТВ показывать в прайм-тайм ценностно выверенные программы?

Представители околоправославной общественности в основном жаловались на свои беды и искали спасения где угодно, но только не в себе самих и своем народе. То есть вот живут себе люди, детей рожают, поддерживают сложившийся уклад, а тут вдруг в этот размеренный быт вторгается безумная современность с ее интернетом, секспросветом, гендерной идентичностью и феминистками. А мы не хотим, верните нам как «при царе Горохе» было.

Поразительны также звучавшие в отдельных выступлениях покладистость и нетребовательность, с которыми общественность принимает заявления властей. Еще недавно звучавшие с высоких трибун заявления о развитии как таковом, при котором будет уделяться особое внимание институту семьи, сменились мантрами о народосохранении.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

То есть наверху опять что-то пошло не так, и наша патриотическая общественность с покорностью приняла изменения. Раз уж повышать рождаемость не получается, так давайте хотя бы сохранять, так, что ли? А что мешает самому обществу заботиться о себе всеми имеющимися не такими уж и малыми возможностями, создавать свои учебные центры, потребительские кооперативы, программы помощи и бог его знает что еще.

Организаторы постарались собрать максимально широкое представительство, нашлись и те, кто выступил с конкретными предложениями. Правда, свелись они к созданию очередного закона. Так, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова высказала свое личное мнение и предложила принять законопроект о защите семьи: «Я считаю, если мы хотим защищать семью, ведь сторонники этого закона о чём говорят: что мы защищаем семью. Вот давайте и примем закон о защите семьи и семейных ценностей».

Возможно, депутат права, и нужен еще один специальный закон. Только если он будет исполнятся так же, как уже имеющееся законодательство в сфере предотвращения и профилактики насилия, грош ему цена. Самое удручающее впечатление как раз и производит то, что опытные вроде люди, общественные деятели, категорически отказываются обсуждать, а кто, собственно, должен следить за исполнением законов, оказывать давление на власть и требовать, чтобы она выполняла свою функции.

Однако наиболее ярко свое стремление и выразить протест, и начальство не обидеть организаторы кругло стола проявили тогда, когда не дали слова тем, кому действительно есть что предложить. Например, не удалось услышать председателя Родительского Всероссийского Сопротивления (РВС) Марию Мамиконян, а РВС есть что предложить обществу и нормотворчески, и политически. Ведь именно близкие к этой организации эксперты и исследователи не только вскрыли истинную суть нового закона о домашнем насилии, но и проследили связи его лоббистов с открытыми врагами России.

Однако глава комитета организатора слушаний депутат Гаврилов предпочел три часа слушать проклятия в адрес сошедшего с исторической сцены СССР, жалобы на несправедливость жизненного устройства и обсуждать поиски тех, кто в очередной раз защитит и пригреет «сирых и убогих сих».

Цитата из к/ф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР Чиновники

Чтобы там ни говорила активно продвигающая вторжение в наши семьи депутат Пушкина, нет никаких сомнений в том, что в обществе точно знают, что данная феминистская инициатива открывает широкое окно возможностей для дальнейшего продвижения ценностей ЛГБТ. Поэтому количество противников закона о СБН огромно.

Горько осознавать, что сенатор Мизулина открыто заявила о том, что законопроект необходимо принять в геополитических целях, мол, глядишь, и санкционное давление ослабят. С чего вдруг ослабят-то, уважаемая госпожа сенатор? Многие продолжают верить в то, что власть обязательно их защитит, и подобными фантазиями расхолаживают тех, кто действительно готов бороться за свой жизненный уклад и права.