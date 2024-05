Наступивший 2020 год обещает быть богатым на значимые для игровой индустрии релизы и события. И пока некоторые игроки допроходят хиты ушедшего года, стоит обратить внимание на те проекты, в которые мы будем играть в наступившем. В преддверии первых крупных премьер корреспондент ИА REGNUM составил список наиболее интересных, значимых и ожидаемых игр 2020 года.

Компьютерная игра

Cyberpunk 2077

Дата выхода: 16 апреля

Про «Киберпанк» в игровом сообществе могли не слышать только те, кто провёл последние три-четыре года в подземном бункере. Шумихи вокруг проекта нагнали и сами разработчики (авторы «того самого Ведьмака»), и артисты, принимавшие участие в создании игры — например, Киану Ривз с его выступлением на E3, которое впоследствии «разобрали» на интернет-мемы.

Игроки возьмут на себя управление Ви — наёмником и мастером на все руки, живущим в мегаполисе будущего Найт-Сити. Герою предстоит взяться за особенно опасное задание, в ходе которого он окажется втянут в полномасштабную войну между бандитскими группировками. Из заявленных возможностей: открытый мир, продвинутая система кастомизации и прокачки персонажа, с десяток различных стилей прохождения и увлекательный сюжет (по словам разработчиков, одних лишь диалогов они написали на два «толстых книжных тома»).

The Last of Us Part II

Дата выхода: 29 мая

The Last of Us просто не могла не получить продолжения — настолько атмосферной, трогательной и увлекательной вышла оригинальная игра. В сиквеле разработчики обещают продолжить историю Джоэла и Элли. Причём основной упор в истории будет сделан именно на приключения девочки (которая к началу событий второй части успела заметно повзрослеть). А значит, особо впечатлительных геймеров снова ждут слёзы и постоянные переживания за судьбы любимых героев.

Разработчики из Naughty Dog пообещали серьёзно переработать игровой процесс, сделав его более разнообразным и насыщенным. При этом основной акцент теперь будет сделан на механики стелса и взаимодействия с окружением. В большинстве столкновений с противниками Элли будет проще спрятаться или отступить, чем устраивать перестрелку. Вместе с этим повысится и интеллект противников: они станут внимательнее, быстрее и также научаться использовать окружающие объекты для получения преимущества.

Doom Eternal

Дата выхода: 20 марта

Изначально сиквел игры Doom 2016 года должен был выйти в ноябре 2019 года, но разработчики перенесли дату релиза — вероятно, для дополнительной «полировки» своего творения. В Eternal игроки снова возьмут на себя управление Палачом Рока, кровожадным уничтожителем демонических орд. Правда, теперь протагонист будет творить своё жестокое правосудие не только на Марсе и его спутниках, но и на Земле.

В остальном игроков ожидает всё тот же Doom: быстрый, кровавый и увлекательный. По предварительным отзывам игровых журналистов, в Eternal особенно удалась механика стрельбы. Она получилась настолько отзывчивой, реалистичной и попросту «приятной», что Doom Eternal уже претендует на звание «лучшей игры в серии Doom» и, возможно, «лучшего шутера последнего десятилетия».

Dying Light 2

Дата выхода: Весна 2020 года

С того момента, как зомби-вирус охватил планету и уничтожил почти всё население, прошло 15 лет. Главный герой Dying Light 2, Эйден Кодвел — один из тех, кому удалось выжить. Правда, теперь юному воину приходится сражаться не только с ордами ходячих мертвецов, но и с другими выжившими: мародёрами и убийцами. А мешает в этом не только отсутствия оружия и припасов, но и распространяющийся по организму вирус.

В сиквеле Dying Light будет ещё больше паркура и безбашенных рукопашных сражений. При этом сюжетную кампанию можно будет пройти в команде из четырёх человек. Разработчики, в свою очередь, обещают, что игровой мир будет часто меняться по ходу сюжета игры в зависимости от принятых геймерами решений.

Iron Harvest

Дата выхода: 1 сентября

Стратегия в реальном времени о сражениях огромных дизельпанк-роботов. Разработчики обещают, что в игре будет масштабная сюжетная кампания (которую можно будет пройти в кооперативе), три фракции с десятками различных юнитов и соревновательный мультиплеер.

События Iron Harvest разворачиваются в выдуманной вселенной «1920+», созданной по мотивам картин художника Якуба Розальски. Это альтернативная версия нашего мира, в котором Первая мировая война завершилась по-другому: создание гигантских роботов переменило ход сражений, а к мировому господству пришли три враждующие стороны.

Final Fantasy VII Remake

Дата выхода: 3 марта

Square Enix на волне успеха ремейков старых игр (например, тепло принятой Resident Evil 2) решила «реанимировать» одну из самых популярных частей Final Fantasy — седьмую. Насладиться приключения Клауда и его друзей теперь можно будет в современной графике и с переработанным геймплеем: сражения отныне будут проходить в режиме реального времени с возможностью переключения на «классический» пошаговый.

Стоит отметить, что марте 2020 года выйдет только первый эпизод ремейка, в который войдёт сюжетная арка Мидгарда. Разработчики проекта планируют выпускать новые эпизоды каждые несколько лет, постепенно раскрывая историю оригинальной Final Fantasy VII. При этом, по заверению авторов, в таком «обрезке» будет столько же контента, сколько и в любой полноценной современной игре.

Wasteland 3

Дата выхода: 18 мая

Один из прародителей ролевого постапокалипсиса в видеоиграх возвращается. В Wasteland 3 игрокам вновь предстоит управлять командой из четырёх рейнджеров (которых можно либо создать самостоятельно, либо выбрать из числа готовых персонажей) и выполнять различные поручения в мире, разрушенном ядерной катастрофой.

Местом действия триквела станут заснеженные горы Колорадо, для путешествия по которым протагонистам придётся использовать транспорт — огромный бронированный вездеход. При этом «машина-убийца» может помогать героям в бою, если она припаркована неподалёку. В остальном это всё тот же Wasteland с огромным игровым миром, продвинутой системой развития персонажей и сотней увлекательных (и не очень) заданий.

Watch Dogs: Legion

Дата выхода: 6 марта

В новой части хакерского приключения Watch Dogs игроки смогут командовать не одним-единственным персонажем, а вообще любым жителем игрового Лондона. Да, разработчики обещают, что каждого NPC (неигровой персонаж), встреченного на улице, можно будет завербовать в банду и сделать главным действующим лицом.

Персонажи при этом будут очень разнообразными: старушка-киллер, уличный гонщик, участник боёв без правил. Пока непонятно, получится ли у Ubisoft достойно реализовать эту систему и сделать каждого жителя Лондона действительно уникальным. Но звучит как минимум интригующе.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Дата выхода: Конец 2020 года

Вампирский «маскарад» возвращается спустя 16 лет. Игрокам вновь предстоит примкнуть к одному из могущественных кланов «детей ночи» и найти своё место в этом тёмном и жестоком мире. Сообщается, что выбрать свою «специализацию» в этот раз можно будет не с самого начала игры, а позже — спустя несколько сюжетных заданий.

В сиквеле Bloodlines персонажем игрока станет один из слабокровных — низших вампиров, не обладающих силой и привилегиями своих «старших» сородичей. Поэтому повышение до члена одного из главенствующих кланов придётся заслужить. А помогать в этом будут навыки убеждения, мощные вампирское способности и (впервые в серии) паркур.

Nioh 2

Дата выхода: 13 марта

В сиквеле слэшера Nioh от Team Ninja будет ещё больше японского колорита: самураев, катан и фольклорных чудовищ. Более того — разработчики пообещали, что в новой части главный герой сам сможет превращаться в демона и использовать свои нечеловеческие способности в бою.

Протагониста в сиквеле игроки создадут сами при помощи продвинутого редактора внешности, а после этого выберут ему два вида оружия из внушительного списка. И вперёд — крушить черепа чудовищ и бандитов. Боевая система при этом не слишком изменится по сравнению с первой частью. У героя всё также будут три атакующие стойки, которые можно переключать прямо в бою: высокая, средняя и низкая.

Marvel’s Avengers

Дата выхода: 15 мая

В новой игре от Square Enix геймеры смогут почувствовать себя одним из Мстителей: Капитаном Америкой, Тором, Халком, Чёрной Вдовой, Железным Человеком и … Мисс Марвел — ещё совсем юной героиней. По сюжету проекта, самая известная команда супергероев в мире распадается после масштабного теракта, в ходе которого погибают сотни невинных и Капитан Америка. Однако спустя несколько лет им всё же предстоит собраться вновь, чтобы противостоять новой угрозе.

Разработчики обещают, что боевая система в Avengers будет сильно меняться в зависимости от персонажа и его способностей. Так, Чёрная Вдова будет полагаться на быстрые атаки и приёмы из боевых искусств, а Тор — на размашистые удары молотом и способность метать молнии. При этом большинство миссий в игре можно будет пройти в кооперативе с друзьями.

Minecraft Dungeons

Дата выхода: Апрель 2020 года

Разработчики из Mojang решили не изобретать велосипед и сделали игру во вселенной своего самого популярного творения — Minecraft. Только теперь это не «песочница», а ролевой экшен, отдалённо напоминающий Diablo. Команда игроков (до четырёх человек) будет спускаться в опасные подземелья, сражаться с могущественными боссами и собирать различные предметы: оружие, доспехи и зелья.

Halo Infinite

Дата выхода: Конец 2020 года

Новая игра в популярной серии научно-фантастических шутеров Halo заслуживает особого внимания — она станет первым проектом консоли нового поколения Project Scarlett. Об игре пока известно немного: разработчики пообещали выпустить её на «всех платформах семейства Xbox» и рассказали, что сюжетно она станет продолжением Halo 5: The Guardians.

Half-Life: Alyx

Дата выхода: Март 2020 года

Пускай Alyx и не стала той Half-Life, которую так ждали фанаты, внимания она всё равно заслуживает. Во-первых, потому что проект разрабатывается исключительно для устройств виртуальной реальности. А во-вторых, потому что протагонистом проекта станет любимица многих геймеров — Аликс Вэнс. В Alyx игроки узнает чуть больше о жизни героини и своими глазами увидят, как создавалось сопротивление в Сити 17.

Resident Evil 3: Remake

Дата выхода: 3 апреля

Ремейк Resident Evil 3 создавался на волне успеха переиздания второй части в начале 2019 года. Геймплей и сюжет разработчики пообещали оставить практически нетронутыми со времён оригинала, а вот графику и катсцены полностью переделать для соответствия современным играм. Помимо этого, все обладатели Resident Evil 3: Remake также получат Resident Evil: Resistance — кооперативный шутер для четырёх игроков.

Ori and the Will of the Wisps

Дата выхода: 11 февраля

В продолжении популярного платформера Ori and the Blind Forest непоседливый лесной дух Ори впервые выйдет за пределы волшебного леса Нибель. Игроков ждёт ещё одно милое и атмосферное приключение, за которым можно будет скоротать с десяток часов.

Игры, дата выхода которых пока неизвестна:

Mount and Blade II: Bannerlord

Разработка этой игры ведётся с 2012 года. По сообщению разработчиков, сюжетно Bannerlord станет приквелом предыдущей части Mount and Blade — Warband. Геймеров ожидает «правильный симулятор Средневековья»: с осадами замков, дипломатией, экономикой и возможностью создавать различные предметы. Игра может выйти в раннем доступе Steam в марте 2020 года.

System Shock

Ещё один ремейк. На этот раз игры 1994 года от студии Looking Glass. Игроков ждут обновлённая графика, различные стили прохождения и сценарий от Криса Авеллона.

Skull & Bones

Многопользовательский «симулятор пирата» от Ubisoft. Геймеры смогут выбрать корабль, нанять команду и отправится в приключение. Сражаться можно будет как с различными вражескими фракциями, так и с другими игроками.

Psychonauts 2

Продолжение увлекательного приключенческого платформера от Тима Шейфера. Юному психонавту Разпутину предстоит освоить новые телепатические умения и выйти на своё первое дело в качестве специального агента.

Empire of Sin

Стратегическая игра, в которой игрокам нужно будет построить свою преступную империю в США 1920-х годов. Для достижения своей цели можно будет использовать насилие, дипломатию или «дурную славу».

Rainbow Six Quarantine

Тактический кооперативный шутер для трёх игроков. Действие игры разворачивается во вселенной Rainbow Six, где команде оперативников предстоит сразиться с инопланетным паразитом.

Evil Geniuses 2: World Domination

Стратегическая игра, в которой игроки возьмут на себя управление преступным гением. Злодею необходимо будет построить секретную базу, оборудовать её ловушками и не позволить шпионам проникнуть внутрь.

Little Nightmares 2

Продолжение хоррора про приключения маленькой девочки на огромном корабле. В сиквеле главных героев будет двое, что позволит игрокам проходить определённые эпизоды в кооперативе.

King’s Bounty 2

Ролевая игра с элементами стратегии от российской студии 1С. Игрокам предстоит выбрать одного из трёх протагонистов и привести его к победе, увеличивая армию и силу самого персонажа.

No More Heroes 3

Новое безумное приключение Трэвиса Тачдауна от японского геймдизайнера Гоити Суды. Герою предстоит сразиться с боевыми роботами, инопланетянами и ассасинами.

Yakuza: Like a Dragon

Новая часть приключенческого экшена о жизни японских бандитов. Релиз игры в Японии состоится 16 января 2020 года, а дата выхода в других странах пока неизвестна.

Microsoft Flight Simulator

Симулятор управления самолётом от компании Microsoft. Разработчики обещают максимально реалистичное окружение, детально воссозданное по трёхмерным картам Земли.

Destroy All Humans!

Ремейк юмористической экшен-игры о приключениях коварного пришельца, пытающегося захватить Землю. Игрокам предстоит использовать различные инопланетные технологии и уничтожать землян: полицейских, военных и мирных жителей.

Beyond Good and Evil 2

Продолжение популярной приключенческой игры 2003 года. Старые герои возвращаются, чтобы справится с новой опасностью.

Serious Sam 4: Planet Badass

Новая часть «мясного шутера» о войне Сэма Стоуна против инопланетных орд. Сообщается, что в четвёртой части игроки впервые увидят полномасштабные сражения между армиями людей и пришельцев.

Biomutant

Ролевой экшен о приключениях маленького, но бойкого мутанта на Земле, пережившей таинственную катастрофу.

Ghost of Tsushima

Приключенческий экшен, события которого разворачиваются в Японии 13-го века. Игрокам предстоит взять на себя управление самураем, который пытается остановить монгольское вторжение.

И это далеко не полный список проектов, релиз которых ожидается в 2020 году. Помимо видеоигр, ценители индустрии с замиранием сердца ждут новое поколение консолей: Project Scarlett и PlayStation 5. И пускай пока ещё нельзя судить о том, как сложится предстоящий год, но несколько серьёзных заявок на «самую громкую премьеру» уже сделано.