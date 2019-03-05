В Пермском театре «У Моста» состоялась премьера спектакля «Сон в шалую ночь» по пьесе Уильяма Шекспира, необычное название (все мы привыкли к «Сну в летнюю ночь») связано с именем Осии Сороки — советского переводчика английской литературы. Думается, что этот перевод был взят не случайно — постановка была далека от привычной для «умостовцев» аутентичности.

Валерий Неукрытый Оберон и эльфы

Задумка была осуществлена московским режиссером Владимиром Берзиным, давно сотрудничающим с пермским театром, в репертуаре которого теперь уже пять постановок великого английского драматурга — помимо текущей, здесь также ставили «Ромео и Джульетту», «Гамлета», «Двенадцатую ночь» и «Макбета».

Новый спектакль, в отличие от театра Сергея Федотова (художественный руководитель Пермского театра «У Моста»), скрупулезной проработкой деталей не отличался — здесь декорации выполняли иную функцию — вместо помещения зрителя в контекст скорее пытались его оттуда вырвать, создавая ощущение ирреальности.

Сергей Павлович Федотов -создатель и художественный руководитель Пермского театра «У Моста»

Костюмы героев, в свою очередь, также не имели ничего общего с античной Грецией и больше походили на современные, придавая происходящему легкий флёр реальности.

Именно сочетание реальности и ирреальности создавало атмосферу сна наяву, в этом и состояла авторская задумка.

Излюбленный шекспировский прием «театра в театре» мастерством режиссера дополняется приемом «сна во сне» — наиболее сильным местом в спектакле является колыбельная для Титании, исполняемая эльфами. Она больше похожа на шаманский ритуал, призванный скорее не усыпить богиню, а ввести зрителей в транс. И вот уже происходящее на сцене не кажется столь невероятным, ведь во сне практически невозможно понять, что ты спишь.

Гротеск усиливается обильными раблезианскими образами, наиболее ярко представленными в образах эльфов. Хрупкие, воздушные существа, здесь были не в меру упитанны, но при этом всё так же воздушны — явление опять-таки идеально согласующееся с тем, что могло явиться лишь во сне.

Любопытна и находка режиссера, тонко намекающего на роман Оберона (Ильназ Яруллин) и Робина (Екатерина Лунёва), мужскую роль которого совсем не случайно исполняла актриса. Подобные непрозрачные сюжеты придают действию глубину и полноту, желание прийти на спектакль еще раз, чтобы получше разобраться в характерах героев, в их не до конца понятных мотивах.

Уильям Блейк. Танец Оберона с феями

Юмористическая составляющая спектакля — важный элемент в ранних произведениях Шекспира — на высоком уровне поддерживалась великолепной игрой актеров — Василия Скиданова, Ильи Бабошина и Ильназа Яруллина.

Таким образом, можно констатировать, что премьера удалась, как всегда в зале наблюдался полный аншлаг, что говорит об открытости пермского зрителя к новым трактовкам бессмертной классики. Остается пожелать театру и дальше ставить шекспировские комедии, которые идеально вписываются в концепцию Пермского театра «У Моста» — очищение через мистерию смеха.