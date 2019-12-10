Как известно, святитель Николай жил во второй половине III — первой половине IV века, был архиепископом малоазийского города Миры в Ликии. Почитание св. Николая было широко распространено в Византии, а позднее и на Руси. В классическом варианте св. Николай изображается в полный рост с книгой и платом, однако на иконе Никольской башни Московского Кремля он с мечом и храмом в разведенных руках. Как, когда и почему возникло такое изображение св. Николая? Самое время вспомнить о значении иконы и храма в русской истории. Христианство, особенно в православной традиции, это прежде всего религия откровения, то есть духовного опыта, обретённого через небесный дар. Икона находится в основе древнерусской живописи и является передачей христианского образа при помощи изобразительных средств. Иконы изначально привозили из Византии, с них делали списки, затем на Руси появились свои школы иконописи. В свете православного сознания икона является символом единения земного и небесного, истины эмпирической и истины абсолютной. Другой важнейший христианский символ — это храм. Храм — не просто здание, предназначенное для общественного богослужения, он имеет глубокое значение. Христианский храм символизирует Вселенную, Царство Небесное и человека, в котором живёт Дух Божий. Главное место в храме — алтарь, на престоле которого невидимо пребывает Господь. В православной архитектуре доминирует крестово-купольный храм, отличительными чертами которого являются строгая центричность, высокое подкупольное пространство, устремленность к небу, органическое сочетание с окружающим природным ландшафтом. Теперь становится понятнее значение, которое вкладывалось в образ Николы Можайского с мечом и храмом в разведенных руках на Никольской башни Московского Кремля. Он символизировал Небесную защиту Москвы, России, Вселенной от вражеского нападения. Учитывая глубокий символизм данного образа, уместно вспомнить исследователя религии Р. Генона, в чьей работе «Царство количества и знамения» хаос отождествляется с мраком, который стремится поглотить созданный светом творения космос. В результате человечество теряет духовный, сущностный характер и попадает в «царство количества» материального мира. Но каков генезис образа Николая Можайского? Почему он оказался в Московском Кремле и какое место занял в русской истории и истории Москвы? Изначально данный образ св. Николая связан со старинным русским городом Можайском. Согласно легенде, Можайск был осажден войском татар, и в это время над городским храмом в воздухе было явление св. Николая с мечом в одной руке и собором, обнесенным стеной, в другой. Татары бежали от города, а его жители вскоре изготовили деревянную статую святого. Так в ХIV в. появился образ Николая Можайского. Он имел удивительную популярность в российском обществе. И это имеет историческое объяснение — Московское государство в первой половине XVI в. имело тяжёлые многочисленные вооружённые конфликты с Казанским ханством, Крымским ханством и Великим княжеством литовским. Тогда и появилась на воротах Никольской башни икона Николая Можайского как символ защиты Москвы и всего русского государства. Боевые действия порой разворачивались вблизи Москвы. Русские войска выходили в поход из Кремля под покровительством Николая Можайского. В районе Никольских ворот находились места постоянной дислокации стрелецкого караула. 4 ноября 1612 г. через Никольские и Спасские ворота в Кремль вошло народное ополчение во главе Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, освободившее Москву от польского гарнизона. Летом 1618 г. в районе Можайска проходили ожесточённые бои с польско-литовскими войсками, которые существенно задержали их очередной поход на Москву. При последующем отступлении от Москвы интервенты забрали икону св. Николая, захваченную в Можайске. Удивительное дело, по Деулинскому перемирию, наряду с вопросами территориальных изменений и престолонаследия, принципиально стоял вопрос о возвращении иконы Николая Можайского, что и было достигнуто. В 1707 г. царём Петром I проводилась реконструкция оборонительных сооружений Кремля в связи с угрозой Москве шведских войск. Возле Никольской башни соорудили оборонительный редут. В 1805—1806 гг. башня была реконструирована, при этом икону св. Николая поместили в специальную раму. В 1812 г. французские войска при отступлении из Москвы организовали подрыв многих сооружений Кремля, в том числе Арсенала и стоящей рядом Никольской башни. Однако икона удивительным образом сохранилась. Император Александр I после восстановительных работ распорядился установить мраморную доску со следующим текстом.

Николай Можайский

В течение XIX в. ворота Никольской башни были одним из главных проездных мест Кремля. Во время коронации башня украшалась щитами, цветными фонарями и гирляндами, а стены — гербами Российской империи. В ходе вооружённого противостояния в Москве в октябре 1917 г. Никольская башня сильно пострадала от артиллерийского обстрела, однако икона не была существенно повреждена. В 1937 г. во время празднований 20-летия Октябрьской революции икона св. Николая заделана слоем штукатурки. И только 4 ноября 2010 г. икона Николая Можайского была открыта после реставрации, освящена патриархом Московским и всея Руси Кириллом и возвращена на своё историческое место. Образ св. Николая тесно связан с Москвой не только посредством Никольской башни и иконой Николая Можайского. Так, Никольская улица, которая располагается на древней Владимирской дороге, соединявшей Москву с Ростовом Великим, Суздалем и Владимиром, получила своё название от монастыря Николы Старого, основанным в 1390 г. С 1530-х гг. вторую границу улицы образовала стена Китай-города (ещё одна крепость Москвы), с Владимирскими воротами. Через Владимирские ворота был проезд с Никольской улицы на Лубянскую площадь. Вдоль Никольской шли крестные ходы к Владимирской церкви и Сретенскому монастырю в память спасения от орд Тамерлана, от золотордынского хана Ахмета, от крымского хана Махмет-Гирея, торжественные шествия в честь петровских побед, коронаций Елизаветы и Екатерины. Во второй половине XIX в. Никольская улица стала деловым центром. В 1935 г. Никольскую улицу переименовали в улицу им. 25 Октября. В 1990 г. улице вернули прежнее название — Никольская. Так же можно утверждать, что существует прямая связь между иконой Николая Можайского, Никольской башней, Никольской улицей и Лубянской площадью. По одной из версий, название Лубянка впервые упомянуто в летописи в 1480 г. когда Иван III приказал новгородцам, выселенным в Москву после падения республики, селиться в этом месте. В XVII в. здесь находилась стрелецкая слобода Стремянного полка. В XVIII в. Лубянка была заселена в основном мелкими чиновниками, купцами, ремесленниками. На рубеже XVIII—XIX в. она превратилась в аристократический район Москвы, в котором проживали Голицыны, Волконские, Долгорукие, Хованские и др. известные фамилии. В середине XIX в. Лубянская площадь — это транспортное, деловое и торговое пространство. В 1835 г. в центре площади открыт фонтан по проекту скульптора Витали, названный Никольским. Он представлял собой четыре фигуры мальчиков, держащих большую чашу и олицетворявших реки Волгу, Днепр, Дон и Неву. В 1897—1898 гг. по проекту академика А. Иванова на площади было возведено здание страхового общества «Россия», строившееся изначально как доходный дом. В 1918 г., после переезда большевистского правительства из Петрограда в Москву, несколько зданий на Лубянке, в том числе здание страхового общества «Россия», перешли в распоряжение Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). 20 ноября 1926 г. президиум Московского Совета постановил переименовать Лубянскую площадь и улицу Большую Лубянку в площадь и улицу им. Дзержинского — основателя советской службы государственной безопасности. В 1958 г. на Лубянской площади, где до 1934 г. работал Никольский фонтан, был установлен памятник Феликсу Дзержинскому. По оценкам экспертов, памятник оказался весьма удачным и придавал композиционную цельность архитектуре в этом центре Москвы. В 1990 г. на фоне политических изменений площади возвращено прежнее название — Лубянская площадь. В августе 1991 г. памятник Дзержинскому на Лубянской площади был демонтирован. В 1990—2000 гг. неоднократно звучали призывы к возвращению памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Однако политизация вопроса приводила к тому, что решение по возвращению памятника так и не было принято.

К чему здесь эти, с одной стороны, абстрактные, а с другой — достаточно конкретные и предметные рассуждения? Вслед за авторитетными исследователями автор полагает, что историческая преемственность непосредственно связана с преемственностью социокультурных символов; историю разрывать нельзя, поскольку это ведёт к потере цивилизационной идентичности. Отечественный классик социологии П. Сорокин представлял исторический процесс как процесс развития культуры. В результате развития образуются культурные сверхсистемы. Социальная действительность — это социокультурная реальность, которая включает чувства, рациональный интеллект и сверхрациональную интицию. Отсюда три формы истины: чувственная (красота), духовная (вера) и рациональная (разум). Современные отечественные исследователи (например — в коллективной монографии «Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы анализа и прогнозирования», М.: ИМЭМО РАН, 2014) также справедливо отмечают, что мировоззренческий, этический выбор становится ключевым фактором, задающим вектор развития современного общества. Социокультурный подход исходит из понимания неразрывности личности, общества и культуры и нацелен на выявление культурных мотиваций общественного и политического развития. Мир духа, духовного идеала остается главным оплотом автономии и свободы личности в социальном пространстве отчуждения. Экзистенциальное самоопределение становится не только личным жизненным выбором, но и источником социальных изменений.

С учётом всего вышесказанного, учитывая, что история Российского государства, Москвы, Кремля, Никольской башни, Красной площади, Никольской улицы и Лубянской площади тесно связана с образом Николая Можайского, а также наличие композиционной архитектурной идеи, целесообразно установить на Лубянской площади памятник Николаю Можайскому как защитнику и покровителю России.

Могут возникнуть вопросы, а нет ли антагонистических противоречий между образом «железного Феликса» и образом Николая Можайского? Отмечу, что оба символа несут основную экзистенциальную идею защиты страны. Отрицание третьего значения со стороны двух других значений означают комплементарность последних. Нейтрализация угрозы безопасности страны, на которую направлены оба символических образа, предполагает, что при объективном рассмотрении они являются комплементарными, то есть дополняют друг друга.

Виталий Журавлёв — доцент ИМЦ, к. с. н., депутат Государственной Думы первого созыва