В декабре принято подводить итоги уходящего года. А в случае с игровой индустрией рассказать, действительно, есть о чём. Корреспондент ИА REGNUM составил подборку самых ожидаемых и высоко оценённых игр 2019 года в порядке их календарных релизов. В список вошли проекты, преодолевшие планку в 80 баллов из 100 на популярном сайте-агрегаторе Metacritic.

Январь

Resident Evil 2

Жанр: Ужастик с элементами выживания

Оценка на Metacritic: 91 из 100

В 2019 году разработчики из Capcom решили приобщить молодых игроков к одному из своих самых популярных проектов — Resident Evil 2. Японцы очень кропотливо подошли к процессу воссоздания оригинальной игры: атмосфера, сюжет и большинство игровых механик остались прежними. А вот графика, режиссура катсцен и удобство в управлении достались ей от самых современных представителей индустрии. На выходе получилась красивая, интересная и в меру олдскульная игра по одной из популярнейших франшиз.

Леон Кеннеди прибывает в город Раккун-сити, чтобы работать в местном полицейском участке. Вот только жители не слишком радуются прибытию молодого специалиста — все они превратились в плотоядных зомби из-за эпидемии смертоносного вируса. Теперь Леону предстоит выживать в городе, полном различных чудовищ, и узнать, чем же на самом деле занимается таинственная корпорация Umbrella.

Kingdom Hearts III

Жанр: Ролевой экшен

Оценка на Metacritic: 83 из 100

Серия Kingdom Hearts — это смелая и по-хорошему безумная коллаборация компаний Square Enix и Disney. Отважный мальчик Сора на протяжении нескольких игр путешествовал по мирам из диснеевских мультфильмов, становился сильнее и помогал королю Микки победить вселенское зло. В Kingdom Hearts III история достигла кульминации — Соре предстоит победить самого сильного из всех своих противников и обзавестись новыми друзьями.

Kingdom Hearts III — это самая большая, красивая и интересная игра в серии. Графическая составляющая в ней проработана настолько детально, что ощущения полного присутствия в очередном мультфильме Disney и Pixar не покидают до финальных титров. Проблема лишь одна — новые игроки попросту не смогут уследить за всеми хитросплетениями сюжета и с первого раза запомнить всех героев, поэтому сначала придётся пройти как минимум первые две части франшизы.

Февраль

Metro Exodus

Жанр: Шутер от первого лица

Оценка на Metacritic: 82 из 100

Новая игра украинской студии 4A Games вновь создавалась при поддержке российского писателя Дмитрия Глуховского. Exodus — это «венец эволюции» всей серии Metro. Теперь в ней есть условный открытый мир, система создания и модификации оружия, а также более глобальный сюжет. Отныне Артём и его союзники больше не жмутся в мрачных тоннелях московского метро — в Exodus они путешествуют на паровозе «Аврора» по всей России.

Критики высоко оценили Exodus, а студия 4A Games вновь показала, что она действительно умеет создавать атмосферные и захватывающие видеоигры. И пускай в Exodus часто видна нехватка бюджета и современных решений — она всё ещё может затянуть на десяток часов.

Apex Legends

Жанр: Многопользовательский шутер

Оценка на Metacritic: 88 из 100

На волне успеха Fortnite и PUBG разработчики из Respawn Entertainment решили выпустить свою «Королевскую битву». Правда, релиз Apex Legends состоялся без каких-либо маркетинговых изысков — игру просто молча выпустили. Как оказалось, разработчики из Respawn зря скромничали. Их шутер не только неплохо разнообразил жанр, но и быстро завоевал популярность, а также стал вполне успешной киберспортивной дисциплиной.

Apex Legends — это спин-офф франшизы Titanfall. Игроки берут на себя управление одной из «легенд», героем со своими особыми способностями и стилями игры. А дальше события развиваются по классической схеме «Королевских битв»: сотня игроков попадает на остров, сражается друг с другом и пытается выжить на постоянно сужающейся локации. Из достоинств проекта можно смело отметить графику, превосходную оптимизацию, интересных и разнообразных персонажей, а также высокий тактический потенциал.

Март

Tom Clancy’s The Division 2

Жанр: Многопользовательский шутер

Оценка на Metacritic: 84 из 100

В марте 2019 года разработчики из шведской студии Massive Entertainment выпускают продолжение своего мультиплеерного шутера Tom Clancy’s The Division. Местом действия на этот раз стал Вашингтон (США) после эпидемии. На останках некогда великого города сражаются выжившие и группировки мародёров. Игрокам же предстоит вновь «победить всех плохих парней» и дать местным жителям шанс на мирное существование.

В сиквеле выросли сложность, игровой мир и заметно похорошела графика. Да и солнечный Вашингтон приглянулся многим геймерам намного больше мрачного и холодного Нью-Йорка. Если вы любите тематику постапокалипсиса, хотите подольше посидеть над прокачкой своего персонажа и у вас есть несколько друзей-геймеров, то The Division 2 — ваш вариант.

Sekiro: Shadows Die Twice

Жанр: Ролевой экшен

Оценка на Metacritic: 90 из 100

Новая игра от From Software вновь смогла удивить фанатов творений компании. Вместо мрачного Средневековья или условной Викторианской Англии (как это было в Dark Souls и Bloodborne) у нас средневековая Япония со всем присущим ей колоритом: самураи, монахи и огромные рогатые демоны. Боевая система привычных souls-like игр при этом также претерпела некоторые изменения. Сражения стали намного быстрее, и победа над очередным врагом теперь в большей степени зависит от умения игрока парировать атаки неприятеля.

Но чем Sekiro удивил больше всего, так это сюжетом. Взамен привычных записок, редких катсцен и лёгких намеков на суть происходящего игроки получили цельную историю с несколькими неожиданными твистами. Фанаты (и не только) остались в восторге. Вряд ли Sekiro сможет побить сумасшедшую популярность своих предшественников, но, по мнению многих игроков, он заслуживает титула «лучшей игры 2019 года».

Devil May Cry 5

Жанр: Экшен

Оценка на Metacritic: 88 из 100

Ещё один мощный камбэк от разработчиков из Capcom — это продолжение любимой многими серии Devil May Cry. Данте, Неро и Вергилий вернулись: пафоснее и круче, чем когда-либо. И, если в Devil May Cry 4 геймеры могли управлять сразу двумя персонажами, то «пятёрка» подарила им ещё одного протагониста — меланхоличного мага-призывателя по имени Ви. При этом игровой процесс за каждого из героев в корне отличается. Так, Данте всё ещё ловко скачет по всему экрану, используя целый арсенал различного оружия. Неро опирается на силу и мощь своей кибернетической руки (которых в игре несколько). А Ви вообще предпочитает не сражаться самостоятельно, за него это делают демонические фамильяры.

В остальном это всё тот же старый-добрый Devil May Cry: с ураганными сражениями, реками пафоса и стильным саундтреком. Только с современной графикой и обилием новых «фишек». А вот сюжет и оформление локаций вышли довольно спорными: почти все игровые зоны получились серыми, невзрачными и практически одинаковыми. Что, однако, не помешало игре получить высокие баллы от критиков и обожание от фанатов франшизы.

Апрель

Mortal Kombat 11

Жанр: Файтинг

Оценка на Metacritic: 82 из 100

Для многих геймеров серия Mortal Kombat — это синоним слова «веселье»: динамичная, красивая и очень кровавая. Одиннадцатая часть не выбивается из общей концепции, это всё ещё «тот самый» MK. Теперь удары ощущаются ещё лучше, движения бойцов стали более проработанными, а сюжетные катсцены, выполненные в фотореалистичной графике, стали ещё больше похожи на хорошее кино.

Тем не менее не обошлось и без пары ложек дёгтя. Критикам игра понравилась, а вот многие игроки высказались против: их не устроил слабый сюжет (очень «оригинально» основанный на перемещениях во времени), изменение дизайна многих персонажей (в частности женских) и обилие «гринда», заставляющего проходить одни и те же этапы по несколько раз в надежде получить золото или предметы. К слову, последнюю проблему, разработчики уже исправили при помощи небольшого обновления.

Май

A Plague Tale: Innocence

Жанр: Приключенческий экшен

Оценка на Metacritic: 81 из 100

В своём атмосферном приключении разработчики из Asobo Studio отправили игроков во Францию 14-го века, охваченную чумой. Главным героям, 15-летней сироте Амиции и её младшему брату Гуго, нужно скрыться от отрядов инквизиции, пережить встречу с ордами чумных крыс и найти своё место в этом мире.

Игроки и критики остались в восторге от гнетущей атмосферы проекта. Это не пафосная история о героях, с лёгкостью побеждающих всех врагов на своём пути, это история выживания и отчаяния, рассказанная устами детей, которым приходится повзрослеть быстрее, чем нужно.

Total War: Three Kingdoms

Жанр: Стратегия

Оценка на Metacritic: 85 из 100

Разработчики из Creative Assembly нашли свою формулу идеальной игры и год за годом делают по ней успешные проекты. Three Kingdoms — это «очередной» Total War, но со своими уникальными «фишками». Во-первых, вновь сменился сеттинг, и теперь воевать игроки будут за китайских военачальников в эпоху «Троецарствия». Во-вторых, игра поделилась на два режима: реалистичный и «романтизированный». Если первый представляет собой классическую игру в серии Total War, то второй стал приятным нововведением во франшизе — он пересказывает сюжет романа «Троецарствие», а военачальники в нём могут в одиночку сражаться с целыми армиями неприятелей.

Помимо этого, увеличилась карта игрового мира, похорошела графика, а механика ведения дипломатических переговоров стала глубже. Да, игра всё ещё сложная и непонятная для новичков. Но, возможно, именно с этой максимально «прокачанной» версии стоит начать своё знакомство с серией.

Июнь

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Жанр: Гоночный симулятор

Оценка на Metacritic: 83 из 100

Разработчики из Beenox решили подарить вторую жизнь своему популярному гоночному симулятору Crash Team Racing (оригинальная игра вышла в 1999 году). Основа и персонажи остались теми же, а вот графику, управление и мелкие особенности игровой механики подтянули до современных проектов. На выходе получилась очень смешная, драйвовая и увлекательная аркадная гонка про безумного бандикута Крэша и его друзей.

В игре появился онлайн-режим, в котором можно помериться силами с реальными соперниками и получить за это предметы кастомизации. Разработчики регулярно обновляют проект, вводя в него новых героев, карты и костюмы для уже доступных персонажей. Отличная альтернатива Mario Kart для тех, кто любит гонки, но не слишком фанатеет по реалистичным заездам.

Super Mario Maker 2

Жанр: Платформер

Оценка на Metacritic: 88 из 100

Обладатели гибридной консоли Nintendo Switch остались в восторге от новой части Super Mario Maker. Это редактор, позволяющий создавать полноценные уровни платформера о приключениях Марио и его друзей. Причём стилистику игры можно выбирать самому: это могут 16-битные уровни или полноценное 3D с десятками различных объектов на экране.

Помимо этого, в игре есть сюжетный режим. В нём игрокам нужно будет помочь Марио отстроить замок принцессы Пич, проходя уровни, спроектированные инженерами Nintendo. Super Mario Maker 2 регулярно обновляется и обрастает новыми функциями и контентом. Поэтому, если платформеры — ваш любимый жанр, то обратить внимание на эту игру определённо стоит.

Июль

Fire Emblem: Three Houses

Жанр: Тактическая ролевая игра

Оценка на Metacritic: 89 из 100

Новая часть популярной японской серии Fire Emblem добралась до консоли Nintendo Switch. А это означает как минимум приятную графику и достойную оптимизацию. Но не только этим Three Houses покорила геймеров. По сюжету нового проекта игрок управляет наёмником, который устраивается работать преподавателем в монастыре Каррег Мах. Герою нужно выбрать один из трёх факультетов для обучения (у каждого из которых свой уникальный набор учеников и особая боевая специализация) и превратить своих подопечных в настоящих воинов.

В мирные дни игрокам предстоит вести лекции и проводить свободное время со своими учениками, чтобы узнать их получше. Чем больше внимания ты уделил своему подопечному, тем сильнее он будет в бою и тем больше приятных бонусов ты получишь. Во время боя же игра превращается в классическую для серии пошаговую арену: игрок по очереди отдаёт приказы всем своим юнитам, после чего то же самое делает противник. Проект не добился большой популярности в России (возможно, из-за отсутствия русской локализации), но в Японии и на Западе его оценили по достоинству.

Август

Control

Жанр: Приключенческий экшен

Оценка на Metacritic: 82 из 100

Создатели Max Payne, Alan Wake и Quantum Brake вернулись со своей новой игрой Control. В ней игрокам досталась роль Джесси Фейден — девушки с непростым прошлым и мощными телекенетическими способностями. Она пытается найти своего давно потерянного брата в Старейшем доме — мистическом здании, служащем штаб-квартирой Федерального Бюро Контроля.

Control — это красивая, интересная и хорошо-срежиссированная игра о тайнах, паранормальных явлениях и сверхспособностях. Игроки и критики отметили, что это явно не лучший из проектов студии Remedy, но это не мешает с удовольствием провести с десяток часов, изучая Старейший Дом.

Astral Chain

Жанр: Экшен

Оценка на Metacritic: 87 из 100

Ещё один эксклюзив для гибридной консоли Nintendo Switch. Создатели Bayonetta и Metal Gear: Rising Revengeance смогли создать ещё один красочный слэшер. На этот раз про полицейских будущего, умеющих управлять монстрами из параллельного измерения.

Astral Chain понравилась обладателям портативной консоли от Nintendo за динамичные бои, необычный сеттинг и разнообразие игровых ситуаций. Для кого-то он стал лучшим слэшером 2019 года, а для кого-то и вовсе — лучше игрой года на Switch.

World of Warcraft Classic

Хитрые разработчики из Blizzard очень удачно сыграли на чувстве ностальгии игроков и запустили сервера WoW Classic — той самой «ваниллы», которую с таким теплом вспоминают олдскульные геймеры. По сути, Classic — это оригинальная версия World of Warcraft прямиком из 2004 года, получившая несколько небольших графических апгрейдов.

Некоторым игрокам идея «продать ту же самую игру ещё раз» показалась спорной. Но результат превзошёл все ожидания — в августе WoW Classic стала самой просматриваемой игрой на Twitch, а наплыв геймеров был таким масштабным, что серверы проекта просто не выдерживали и Blizzard приходилось в срочном порядке запускать новые.

Сентябрь

Monster Hunter World: Iceborne

Жанр: Ролевой экшен

Оценка на Metacritic: 89 из 100

Первое дополнение к Monster Hunter World превзошло ожидания всех игроков — по масштабам и количеству контента оно сравнялось (если не превзошло) с оригинальной игрой. Iceborne добавил в проект новую покрытую снегом локацию, десяток чудовищ, разновидности для оригинальных монстров, а также уникальные виды оружия и доспехов.

По сюжету дополнения, охотники отправляются на север вслед за легианами — эти летающие ледяные виверны неожиданно начали мигрировать, и главный герой должен разобраться, в чём дело.

Borderlands 3

Жанр: Ролевой экшен, шутер от первого лица

Оценка на Metacritic: 81 из 100

Триквел безумной серии Borderlands от Gearbox Software вышел именно таким, как того хотели фанаты серии: больше, краше и смешнее. Игроку вновь предлагают выбрать одного из четырёх искателей Хранилища и отправиться на Пандору в поисках приключений. И пускай место Красавчика Джека теперь занимают высокомерные близнецы Каллипсо — противостоять козням злодея всё так же весело.

В отличие от предыдущих частей франшизы, теперь игроки путешествуют не по одной-единственной планете, а по целой системе. Каждая планета, разумеется, обладает уникальным климатом, достопримечательностями и местными жителями. Расширилась и ролевая составляющая — каждый герой теперь может переключаться между мощными активными способностями в любое удобное время.

Октябрь

Call of Duty Mobile

Жанр: Шутер от первого лица

Оценка на Metacritic: 81 из 100

Разработчики из Tencent успешно перенесли одну из популярнейших франшиз на мобильные устройства с операционными системами iOS и Android. От «взрослых» игр серии Call of Duty Mobile достались сочная графика, приятное управление и несколько многопользовательских режимов: «Королевская битва», сражения «5 на 5» и зомби-режим.

Call of Duty Modern Warfare

Жанр: Шутер от первого лица

Оценка на Metacritic: 80 из 100

Многие критики назвали ремейк Modern Warfare «правильным возвращением серии Call of Duty»: с фотореалистичной графикой, отточенной механикой стрельбы, увлекательными многопользовательскими режимами и масштабной сюжетной кампанией.

Многие игроки, в свою очередь, восторга критиков не разделяют. Новую Modern Warfare ругают в основном за сюжет и обилие русофобской пропаганды. Собственно, из-за последнего игру нельзя купить в российской версии магазина PS Store.

The Outer Worlds

Жанр: Ролевая игра

Оценка на Metacritic: 86 из 100

Разработчики из Obsidian Entertainment пошли по уже проложенным (ими же) рельсам и выпустили The Outer Worlds — масштабную ролевую игру в ретро-футуристическом сеттинге. Проект ещё до релиза сравнивали с Fallout: New Vegas и неспроста: игры похожи друг на друга как братья-близнецы. Что, впрочем, является лишь плюсом.

В The Outer Worlds игроки управляют путешественником, очнувшимся от криосна. Теперь ему предстоит захватывающее путешествие по планетам-колониями, которыми управляют жадные корпорации. Открытый мир, удобная система прокачки и многочисленные варианты отыгрыша персонажа в диалогах — всё это The Outer Worlds.

Luigi’s Mansion 3

Жанр: Приключенческий экшен

Оценка на Metacritic: 86 из 100

Продолжение истории младшего брата Марио, сражающегося с привидениями, добралось до гибридной консоли Nintendo Switch. В новой части Luigi’s Mansion Луиджи предстоит вызволить своих друзей из огромного отеля, захваченного злыми призраками. А помогать ему в этом вновь будет пылесос «Полтергаст».

Ноябрь

Death Stranding

Жанр: Приключенческий экшен

Оценка на Metacritic: 82 из 100

Пожалуй, самая ожидаемая игра 2019 года. Хидео «Гений» Кодзима вновь создал проект, дарующий абсолютно уникальный игровой опыт. Да, игра получилась «не для всех», но ознакомиться с ней определённо стоит хотя бы ради сеттинга, сюжета и необычной системы взаимодействия между игроками.

Игрокам предстоит взять на себя управление Сэмом Бриджесом — высококлассным курьером, на плечи которого ложится задача «объединить» мир, разрушенный таинственным катаклизмом. Герою предстоит много путешествовать, сражаться с чудовищами из иного мира и сталкиваться с необычными персонажами.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Жанр: Приключенческий экшен

Оценка на Metacritic: 80 из 100

«Павший орден» стала для многих той игрой по «Звёздным войнам», которую они ждали уже много лет. Красивая, увлекательная и наполненная духом «Далёкой-далёкой Галактики». Главным героем проекта стал молодой джедай Кэл Кестис, один из немногих переживших «Приказ 66». Юному воину предстоит обрести союзников, овладеть всеми премудростями Силы и победить ситхов, открывших на него охоту.

В Fallen Order всё на своём месте: изучать мир интересно, сражаться интересно и узнавать что-то новое о своих сокомандниках тоже интересно. Отдельно стоит отметить, что боевая система пришла в игру прямиком из популярных souls-like игр. Здесь и система парирования, аналогичная Sekiro, и «костры», восстанавливающие здоровье протагонисту и оживляющие врагов.

На этом игровой год не заканчивается. Уже состоялся релиз ожидаемых Phoenix Point и Darksiders: Genesis, а совсем скоро геймеры смогут опробовать MechWarriors 5 и Vampire: The Masquerade — Coteries of New York. Да, пожалуй, для красивого завершения этого игрового сезона не хватает масштабного AAA-проекта, однако и в течение года их было предостаточно.

Таким образом, 2019 год подарил всем фанатам игровой индустрии множество достойных проектов, за которыми можно провести несколько десятков часов. А уже с января стоит настраиваться на более свежие игры, ведь в 2020 году нас ждут Cyberpunk 2077, сиквел The Last of Us, Halo Infinite и многое другое.