Так как президент США Дональд Трамп отказался участвовать в Транстихоокеанском торговом партнерстве, ему приходится решать проблемы пошлин с торговыми партнерами на двусторонней основе. В октябре текущего года было подписано соглашение о тарифах с ближайшим азиатским союзником, но и экономическим конкурентом Вашингтона — Японией. Соглашение регулирует таможенные нормы для торговли сельхозпродукцией и промышленными товарами.

U.S. Marine Corps Флаги США и Японии

Японское правительство много лет противилось свободному допуску при низких таможенных тарифах дешевого продовольствия из США, ибо это грозило разорением японских крестьян, себестоимость продукции которых гораздо выше американской. Однако политически зависимый от США и воли заокеанского сюзерена японский премьер Абэ Синдзо, похоже, больше не может противостоять давлению «старшего брата» и идет на нарушающие интересы японских сельхозпроизводителей уступки. Ну, а заинтересованный в политической поддержке электората сельскохозяйственных районов страны Трамп широковещательно празднует победу над конкурентом. Он во всеуслышание назвал свою новую торговую сделку с Японией «феноменальной» победой американских фермеров. В частности, в ответ на требование США открыть рынок для своей сельскохозяйственной продукции Абэ согласился снизить пошлины на свинину и говядину, что приведет к серьезному падению конкурентоспособности более качественных, но дорогих японских мясопродуктов.

White House Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Японские пошлины на американскую говядину в рамках двусторонней сделки упадут с 38,5% до 9% к 2033 году. То же самое касается экспорта американской свинины в Японию. Производители зерновых также заявили, что администрация Трампа сообщила им, что пошлины на экспорт в Японию снизятся в соответствии с пошлинами на австралийскую и канадскую пшеницу.

Упадут и пошлины Японии на американское вино — с 15% до 7,1% 1 апреля 2020 года — и будут в основном на том же уровне, что и в рамках ТТП, сообщила организация виноделов из Калифорнии WineInstitute. Однако в японских документах говорится, что никаких льгот на другие виды алкоголя предоставлено не было. По другим же сведениям, пошлины на свинину и сыр, а также вина из США поэтапно будут отменены вообще.

Резко критикуя Абэ за уступки американцам, японская парламентская оппозиция отмечает, что, несмотря на озабоченность Абэ в первую очередь обеспечением интересов автопрома страны, ему не удалось добиться от Трампа прописанных на бумаге обязательств США не повышать пошлины на японские автомобили. В соглашении говорится лишь о том, что стороны «не будут предпринимать действий, противоречащие духу соглашения, которое основано на отношениях доверия».

内閣官房内閣広報室 Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Тем не менее, пользуясь большинством в парламенте, коалиция Либерально-демократической партии и клерикальной партии Син-Комэйто ратифицировала соглашение о торговле с США.

Оппозиционная газета представленной в парламенте Компартии Японии «Акахата симбун» в статье, озаглавленной «Решение по проекту соглашения Японии и США. Наглость игнорирования мнения парламента и народа», отмечает: «Главная проблема в том, что, согласно соглашению, произойдет резкий рост объемов импорта из США говядины, свинины, молочной продукции и т. д., что сильно ударит по аграрному сектору Японии».

Пагубные для Японии уступки Абэ имеют в своей основе стремление помочь Трампу переизбраться на второй срок. Газета прямо указывает, что «японскому премьеру нужно, чтобы соглашения вступили в силу в январе следующего года, что на руку Трампу с его выборами президента. Вот такой «подарок» Абэ Трампу. Чтобы не злить Трампа, власть отдает в жертву японский аграрный сектор».