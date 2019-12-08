Некоторое время назад, когда стали известны обе даты ближайших важных переговоров Владимира Путина — со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и в «нормандском формате», у некоторых экспертов было определенное беспокойство по поводу наложения двух дат — 7 и 9 декабря, слишком сложный график у российского президента получался.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин. 7 декабря 2019 года, Сочи

Тем не менее сегодня уже можно сказать со всей определенностью, что во Францию Владимир Путин едет в хорошем настроении, согласовав со своим белорусским визави больше половины вопросов по дальнейшему углублению Союзной интеграции с Белоруссией, оставив некоторые из них на 20 декабря для дальнейшей проработки экспертами.

И надо отдать должное белорусской стороне — в том, что переговоры 7 декабря в Сочи прошли успешно, есть и ее немалая доля усилий. Поэтому надо поблагодарить официальный Минск за то, что переговоры прошли успешно и что в Париж Владимир Путин едет с крепко обеспеченными успехом на белорусском направлении тылами.

Так, сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия и Белоруссия выиграли первый раунд переговоров в Сочи — 23 дорожные карты практически утверждены. И это совместная победа руководства двух стран, которые нашли точки соприкосновения по сложным вопросам дальнейшей интеграции и соотношения того, что можно оставить на национальном уровне в плане законодательства, а что можно вынести на уровень наднациональный.

То, что официальный Минск не может пойти на радикальный сценарий срыва переговоров по углублению Союзной интеграции и идет, пусть и со скрипом, на согласование документов — это первый большой и стратегический выигрыш России. С этим можно ехать во Францию на саммит «Нормандской четверки».

President.gov.by Российско-белорусские переговоры. 7 декабря 2019 года, Сочи

Если бы руководство Белоруссии было бы против углубления интеграции в рамках Союзного государства, оно бы просто не приехало в Сочи и ходило с белорусским необандеровцами по центру Минска, распевая разного рода кричалки. Однако бандеровцы — в Минске, а белорусское руководство — в Сочи, где совместно с руководством России совместно искало подходы и развязки к сложным вопросам углубления союзной интеграции.

Кроме того, Москва выиграла спор у Минска по компенсации за «некачественную нефть». Как показывает анализ, итоги переговоров президентов России и Белоруссии по размеру компенсации за «некачественную нефть», которая поступала в республику некоторое время в апреле текущего года, решен исходя из российского понимания ее сути.

Озвученная сегодня послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко сумма компенсации со стороны России за поставленную в республику в апреле некачественную нефть всего в 70 млн долларов говорит о том, что российское видение этой проблемы оказалось правильным.

Напомню, что 11 мая при посещении комплекса «Студенческая деревня» президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ущерб составляет якобы сотни миллионов долларов. Работа специалистов и проведенная экспертиза показали, что никакой речи о сотнях миллионов долларов идти не может, только 70 млн долларов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко во время рабочего обеда. 7 декабря 2019 года, Сочи

Что такое 70 млн долларов в переводе на количество нефти? Это, собственно говоря, только 25 поездов по 50 вагонов. Это всего около 75 тысяч тонн нефти, или менее 0,3% от общего количества нефти, поставляемой в республику.

Чтобы было понятней, поясним еще более детально. В год республика получает 24 млн тонн нефти. Соответственно, в месяц — 2 млн тонн. В день — приблизительно 67 тысяч тонн. То есть, как мы видим, компенсация едва превышает дневной объем поставок нефти в республику. То есть для России эта цифра на фоне общих объемов торговли нефтью даже с республикой, просто незаметна.

Озвученная Семашко сумма компенсации, кстати, ставит под серьезные сомнения компетенцию тех российских экспертов и таких изданий, как, например, «Ведомости», которые заявили в унисон официальному Минску о сотнях миллионов долларов компенсации.

Напомню, что в материале «Ведомостей» «Сколько Россия может заплатить за грязную нефть в «Дружбе» издание заявило о том, что «ущерб может составить от $271,3 млн до $435,3 млн». Как говорится, «таким чемоданом да медку бы», но в Сочи все стало на свои места.

President.gov.by После завершения переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись подарками. 7 декабря 2019 года, Сочи

Также стало известно, что Россия и Белоруссия согласовали дорожные карты по электроэнергетике и сотрудничеству таможенных служб. Осталось согласовать 8 дорожных карт из 31.

Кроме того, как сказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко, стороны нашли компромисс и по компенсации по налоговому маневру в нефтяной сфере, которую, возможно, республика начнет получать с 1 января 2022 года после того, как стороны подпишут документы об общем налоговом законодательстве.

Эта позиция также озвучивалась российской стороной, в частности Дмитрием Козаком, до начала переговоров в Сочи — что сначала надо сблизить налоговое законодательство двух стран, а потом уже в рамках единого законодательного поля рассматривать вопрос о компенсации.

President.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко. 7 декабря 2019 года, Сочи

Сейчас правительственные эксперты в течение 10 дней будут дорабатывать оставшиеся разногласия по 8 дорожным картам, чтобы президенты вновь могли вернуться к ним 20 декабря в Санкт-Петербурге на следующем раунде переговоров.

В любом случае, представители российской делегации, в частности Максим Орешкин и Михаил Бабич, вышедшие к представителям прессы после переговоров, демонстрировали отличное настроение, что говорит о том, что переговоры в Сочи прошли по российскому сценарию.

Все это, как и успешный запуск газопровода «Сила Сибири», который позволит при необходимости перебрасывать газ из трубопроводов, идущих на Европу, на китайское направление, позволяет констатировать, что в Париж на саммит «Нормандской четверки» Владимир Путин едет с серьезными достижениями на китайском и белорусском направлении. В то время как Зеленский едет в Париж с горящим Киевом и угрозой нового Майдана за спиной.