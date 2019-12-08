



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На прошлой неделе самым актуальной темой в Турции стал юбилейный саммит НАТО в Лондоне, проходивший 3−4 декабря, на котором присутствовал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Создавая кризис в НАТО, Эрдоган готовит Турцию к досрочным выборам

Как пишет газета Korkusuz, Анкара потребовала от НАТО объявить формирования сирийских курдов — Отряды народной самообороны (YPG) — террористической организацией, но после того, как её требования не были услышаны, Турция наложила вето на планы блока по защите Польши и стран Прибалтики. НАТО планировало защитить эти страны от возможного нападения России. Обозреватель газеты Korkusuz Джан Атаклы утверждает, что за этим шагом правящей турецкой «Партии справедливости и развития» (ПСР) стоит план проведения досрочных выборов. «Потому что дело было не в угрозах в адрес НАТО, а в операции по влиянию на внутреннюю политику», — считает Атаклы. По его словам, так же, как и в случае с российскими зенитными ракетными комплексами С-400, власти отвлекают внимание общественности от других проблем. «Все обсуждают досрочные выборы. Этот манёвр властей можно рассматривать как первый шаг к подготовке к досрочным выборам», — пишет турецкий обозреватель.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Акар рассказал о «материальном вкладе» Турции в НАТО

«Нельзя представлять военную операцию «Источник мира», как некий шаг Турции против НАТО, мы привержены Североатлантическому союзу», — сказал министр обороны Турции Хулуси Акар в преддверии саммита альянса. Он также подтвердил, что Турция станет одной из тем обсуждения. «Некоторые круги пытаются представить наши шаги, которые мы предпринимаем в целях нашей национальной безопасности — например, операцию на севере Сирии — в качестве доказательства того, что мы игнорируем союз НАТО», — отметил Акар. Он подчеркнул, что Турция продолжает выполнять свои обязательства перед НАТО, напомнив о финансовой поддержке, оказанной Анкарой альянсу: «Турция, которая является одним из старейших членов блока, является второй по величине вооруженной силой в НАТО и является одной из стран, которая внесла наибольший вклад в союз, выделив около 1,9% ВВП страны. Мы намерены увеличить эту ставку до 2 процентов к 2024 году. Начиная с корейской войны до операции на Балканах и Афганистана наши войска принимали участие в операциях и учениях НАТО по всему миру, играя ключевую роль в гуманитарных миссиях».

Греция призвала осудить Турцию

Как сообщает турецкая редакция телеканала Euronews, в связи с геологоразведкой Турции в восточном Средиземноморье напряжение между Турцией и Грецией обостряется. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время саммита в Лондоне 3−4 декабря потребует от НАТО сделать выговор в адрес Турции. «Альянс, такой как НАТО, не может молчать, когда один из его членов явно нарушает международное право, а другой выступает против него», — сказал Мицотакис, отметив, что он также получил поддержку Европейской народной партии, крупнейшей политической группы в Европейском парламенте.

Заявления Макрона о Турции

Турецкая газета Sözcü сообщила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом США Дональдом Трампом в преддверии саммита НАТО в Лондоне. Два лидера выступили с заявлениями по поводу Турции на совместной пресс-конференции, которую они провели после встречи. Макрон заявил, что у альянса нет общего определения терроризма. «К примеру, когда я смотрю на Турцию, они сейчас сражаются с теми, с кем мы плечом к плечу боремся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а иногда они действуют вместе с группировками, которые связаны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он. Президент Франции отметил, что считает это «стратегически важным вопросом». Кроме этого, Макрон назвал «несерьезной» ситуацию, когда в центре дискуссий на саммите стоит вопрос о том, какую сумму союзники будут платить за членство в альянсе.

U.S. Department of Defense Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Саммит НАТО идет в Лондоне

Как сообщает новостной сайт TR724, лидеры стран — членов НАТО собрались в Лондоне, столице Великобритании. Первый день саммита прошёл в обсуждениях о возможных мерах в отношении Турции из-за её приобретения С-400. Лидеры стран — участниц Североатлантического альянса отклонили предложение Эрдогана о признании Отрядов народной самообороны на северо-востоке Сирии террористической организацией. Перед саммитом лидеры стран сфотографировались на память. После семейного фото началась встреча. На саммите обсуждалась важность единства действий членов объединения перед лицом всех угроз и испытаний, в том числе терроризма, на территориях влияния НАТО. Также лидеры затронули вопрос по адаптации альянса к текущим условиям безопасности, а также готовность организации к 2020-м годам. В конце саммита была принята «Лондонская декларация».

Турция одобрила план НАТО по защите Польши и Балтии

Как сообщает издание Aktif Haber, Турция одобрила план НАТО по Прибалтике, который ранее отказывалась принять в связи с отсутствием поддержки блока в её борьбе против YPG в Сирии. Первое заявление об этом поступило из Литвы, из канцелярии президента этой страны. Позже генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг также заявил, что страны НАТО смогли одобрить на саммите в Лондоне обновлённый оборонный план по Прибалтике. На пресс-конференции Столтенберг рассказал о том, что Турция сняла блокировку и поддержала планы альянса по защите Польши и стран Прибалтики.

Nato.int Йенс Столтенберг на саммите НАТО

«Полное фиаско, Турция вернулась с пустыми руками»

Комментируя саммит НАТО, автор газеты Evrensel Юсуф Караташ пишет, что, несмотря на геройства президента Турции перед встречей лидеров стран — членов НАТО в Лондоне, он вернулся с саммита с пустыми руками. «Перед саммитом Эрдоган выдвинул требование, заявив, что Турция откажется поддержать план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран, если альянс не поддержит борьбу Анкары против курдских Отрядов народной самообороны в Сирии, признав их террористической организацией. Несмотря на то, что это требование не получило поддержку альянса, Эрдоган одобрил план. С другой стороны, попытка разрешить кризис с С-400 в рамках НАТО также потерпела неудачу. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что С-400 никогда не будут интегрированы в НАТО», — пишет автор. Несмотря на этот провал, турецкие проправительственные СМИ пытаются скрыть неудачу, публикуют статьи с заголовками «Мы получили то, что хотели», ссылаясь на то, что в итоговом заявлении саммита НАТО есть предложение, которое звучит так: «Терроризм остаётся угрозой для всех нас во всех его формах и проявлениях».

Саммит четвёрки по Сирии

Как сообщает новостное турецкое издание Ahval, в Лондоне перед саммитом НАТО состоялся саммит четырёх государств по Сирии. Президент Турции встретился с президентом Франции, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Эрдоган и Макрон впервые встретились лицом к лицу после публичных споров о «смерти мозга» НАТО. Саммит «четвёрки» по Сирии продлился примерно час. После встречи Эрдоган заявил, что саммит «прошел отлично», а Меркель сказала: «У нас была хорошая и полезная встреча». Позже на пресс-конференции Меркель заявила, что стороны пришли к консенсусу о продолжении борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Мы будем продолжать поддерживать контакты и решим, как именно нужно продолжить борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и завершить её», — сказала она. Канцлер отметила, что хочет активно поддерживать усилия спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена по политическому процессу. Меркель также заявила, что «добровольное возвращение сирийских беженцев на территории, контролируемые Турцией в Рожаве, возможно только при участии ООН».

Открылся Трансанатолийский газопровод

Как сообщает газета BirGün, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе. Выступая на церемонии, Алиев сказал, что Турция и Азербайджан доверяют друг другу и братство двух стран крепнет изо дня в день. «Турция сегодня является открытой страной для иностранных инвестиций. В то же время Турция сегодня является открытой страной и очень приемлемым местом для иностранных инвестиций. Благодаря лидерству моего дорогого брата, президента Эрдогана, Турция добилась больших успехов как в экономической, так и политической сфере. Мы хорошо помним прежние времена. В то время Турция не могла избавиться от долга Международному валютному фонду и другим финансовым организациям, зависела от них. Экономическая зависимость волей-неволей может привести к политической зависимости. Именно благодаря проводимой президентом Эрдоганом продуманной экономической политике Турции удалось избавиться от этой зависимости, и сегодня она говорит своё слово в мире как мощнейшая экономика. Сегодня Турция является силовым центром в мировом масштабе. Авторитет Турции растёт не только в регионе, где она расположена, но и во всем мире, расширяются её возможности, каждый должен знать и никто не должен забывать, кому эта братская страна обязана этим. Мы рады этому, потому что сила Турции — это наша сила, успех Турции — наш успех, мы и дальше вместе будем идти плечом к плечу как две братские страны. TANAP и Южный газовый коридор также являются проектами энергетической безопасности. У нас одни интересы с Турцией, а доход распределяется по справедливости. Все эти проекты укрепляют стабильность. Да здравствуют турецко-азербайджанская дружба, братство!» — сказал Алиев.

President.az Церемония открытия газопровода TANAP

Греческая делегация протестовала против выступления Эрдогана

Как сообщает газета Birlik, греческая делегация, прибывшая в Эдирне на церемонию открытия трубопровода ТАНАП, осталась недовольна речью Эрдогана и покинула церемонию. «Я предпочёл уйти, чтобы выразить недовольство греческой стороны», — сказал заместитель министра окружающей среды и энергетики Греции Димитрис Иконому, который прибыл в Эдирне. Он объяснил причину, по которой покинул мероприятие во время речи президента Турции. «Я был на открытии трубопровода, который будет транспортировать газ до границы с Грецией. Эрдоган в своей речи заговорил о бурениях на шельфе Кипра. Он рассказал о соглашении, которое Турция подписала с Ливией. Эрдоган в резкой форме высказывался в отношении компаний, занимающихся геологоразведкой в Греции. После этих слов я решил уйти, чтобы выразить недовольство греческой стороны. Турецкие власти пытались остановить меня, но я сказал, что не могу остаться», — рассказал греческий политик.

«Президентская система Турции оказалась несостоятельной»

Как сообщает газета Cumhuriyet, в плановой и бюджетной комиссии парламента состоялись обсуждение бюджета администрации президента и аффилированных организаций. Депутат от «Хорошей партии» Дурмуш Йилмаз заявил, что за всё время существования президентской системы указы президента не знали границ. «Моё искреннее чувство таково: президентская система правления несостоятельна, она оказалась в тупиковой ситуации и она обречена на провал, — заявил Йилмаз. — Суть парламентской системы заключалась в том, что она не позволяла принимать решения быстро. Сейчас решения принимаются очень быстрые, но принимаются неправильные решения. По мнению депутата, несмотря на то, что оппозиция не может повлиять на существование президентской системы правления, ей придёт конец. «Она саморазрушится. Но если это дело затянется, это очень дорого обойдётся для всех нас», — сказал он. Между тем депутат от главной оппозиционной фракции «Народно-республиканской партии» (НРП) Абдуллатиф Шенер также выступил с критикой в отношении президентской системы в Турции. По его мнению, президентская система правления породила в стране «нездоровую форму» тоталитарной власти одного человека. «Единоличное управление создаёт проблемы в исполнительной власти. Исполнительная власть в новой системе стала неконтролируемой. У нынешнего парламента нет полномочий контролировать правительство. Если вы отдадите столько полномочий умному человеку, он сойдёт с ума. Такую власть нельзя предоставлять даже святому», — сказал Шенер.

За неделю в Турции задержаны около 600 человек

По данным интернет-издания Aktif Haber, за минувшую неделю было задержано около 600 человек, большую часть из которых составили военнослужащие. После попытки государственного переворота 15 июля 2016, предотвращение которой Эрдоган назвал «благодатью Аллаха», власти страны до сих продолжают переформатирование турецких вооружённых сил увольнениями, задержаниями и арестами. Так, власти инициировали новые задержания. Из ВМФ в одночасье без предварительного расследования были уволены 316 офицеров. В ходе другой операции «по охоте на ведьм» в девяти провинциях Турции в Измире были задержаны 36 человек и в Анкаре — 47 офицеров.

Армяне не хотят в патриархи назначенца от государства

Согласно сообщению новостного издания Ahval, армянский молодёжный союз Турции «Нор Зартонк» призвал бойкотировать условие министерства внутренних дел Турции по выборам нового главы Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви. Речь о том, что кандидат должен быть из Турции. Члены молодёжной организации выпустили заявление под заголовком «Мы не хотим патриарха — назначенца от государства!», в котором назвали требования турецких властей «попыткой узурпировать право на избрание», а также призвали всех армянских священнослужителей снять свои кандидатуры с выборов. После кончины константинопольского патриарха Месропа Мутафяна 8 марта этого года процесс избрания патриарха продолжается. В сентябре МВД направило в армянский патриархат требование, в котором указано, что кандидат в патриархи «должен быть родом из Турции».

E10ddie Армянская церковь в Стамбуле

Курдские партии Турции заявляют

Турецкая редакция издания İndependent сообщает, что 10 курдских партий, действующих в Турции, провели встречу в Диярбакыре. «Национальное единство не против какого-либо государства, цель состоит в том, чтобы защитить интересы курдов», — сказал Имам Ташчыэр, депутат прокурдской «Демократической партии народов» (ДПН). После встречи была оглашена итоговая декларация, в которой делегаты «призвали курдский народ объединить свои силы против репрессий и преследований».

Коротко, но важно

Ограничения деятельности журналистов в Турции продолжаются. Вице-президент Турции Фуат Октай объявил, что власти отменили аккредитацию 685 журналистов, заявив, что они «имеют связи со структурами, которые представляют угрозу национальной безопасности».

Напряжённость на линии Анкара — Париж обостряется из-за слов Эрдогана о том, что это у Макрона произошла «смерть мозга». В ответ на слова турецкого президента, чиновник из Елисейского дворца заявил, что эти слова Эрдогана являются прямым оскорблением. Французский чиновник, побеседовавший с AFP, также отметил, что посол Турции в Париже Исмаил Хаккы Муса будет вызван в министерство иностранных дел Франции для объяснений.

Греция отреагировала на подписанный между Турцией и Правительством национального согласия Ливии меморандум по морским зонам. Афины заявили, что меморандум нарушает суверенитет страны, и вызвали посла Турции в Афинах Бурака Озюгергина в МИД Греции.

В турецкой провинции Антеп 14 ноября власти задержали членов прокурдских партий. Позже их освободили под подписку о невыезде, однако спустя короткое время по требованию прокуратуры десять представителей курдских политический партий, в том числе сопредседатель отделения в городе Адана «Демократической партии народов» Султан Байындыр, были вновь задержаны и помещены под стражу.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США В турецком суде

Власти Турции запретили известному журналисту Хасану Джемалю выезд за границу. В воскресенье утром Джемаль направлялся на конференцию в Берлин, однако он не смог вылететь из стамбульского аэропорта, так как правоохранительные органы конфисковали его загранпаспорт.

Экономика Турции выросла на 0,9% в третьем квартале этого года после сокращения в течение трёх кварталов подряд. Ожидания рынков по поводу роста были на уровне одного процента. Экономика Турции, которая сокращалась последнее время, завершила спад по состоянию на третий квартал 2019.