



Иван Шилов ИА REGNUM

Прошло всего несколько дней с окончания саммита НАТО в Лондоне, а уже стали вываливаться наружу некоторые болячки, которые некоторые участники альянса пытались скрыть.

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая после саммита, заявлял, что члены альянса, в том числе и Турция, одобрили план, подготовленный для защиты стран Прибалтики и Польши. Ранее такую информацию распространило Reuters со ссылкой на сайт канцелярии президента Литвы Гитанаса Науседы. При этом утверждалось, что якобы глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция «верна своему союзническому долгу как член НАТО и готова участвовать в любой военной операции Североатлантического блока против России». Напомним, что накануне саммита в Лондоне турецкая сторона заявляла, что не поддержит план по защите стран Прибалтики и Польши от России до тех пор, пока союзники по блоку не признают террористическими те организации, которые представляют для нее угрозу. В частности, речь шла об Отрядах народной самообороны (YPG) сирийских курдов. Однако сейчас Чавушоглу сказал в Риме журналистам, что Турция не до конца утвердила планы обороны стран Прибалтики и Польши и заблокирует публикацию готового документа, если страны НАТО не согласятся признать террористической группировку YPG. Это первое.

(сс) kurdishstruggle Курды

Второе: такой позиции Анкара будет придерживаться до тех пор, пока альянс не «утвердит план обороны Турции». По словам министра, «будет нечестно, если другие страны не утвердят наш план и при этом утвердят план для других». Оказывается, как утверждает Reuters со ссылкой на авторитетный турецкий дипломатический источник, ранее в этом году НАТО согласилось поддержать план по защите Турции, в том числе на случай атаки с юга, где она граничит с Сирией. План предусматривал признание Отрядов народной самообороны террористической угрозой для Турции. В случае необходимости могла быть задействована пятая статья Устава НАТО, согласно которой «вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом». Это план держался в секрете, но сам факт его наличия позволяет несколько иначе оценивать мотивацию и действия Турции на сирийском направлении. Он появился тогда, когда уже действовала возглавляемая США международная коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которую вошли все члены альянса. Выходит, что план НАТО для Турции ориентировался исключительно на борьбу с сирийским курдами, которые также сражаются против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позднее по невыясненным до сих пор причинам, США, как и другие страны альянса, прежде всего Франция, отказались поддерживать этот план. Однако это было потом. Вот почему несколько странно воспринимаются такие слова президента Франции Эммануэля Макрона: «Когда я смотрю на Турцию, сейчас они сражаются против тех, кто сражается вместе с нами, кто сражался вместе с нами плечом к плечу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Но совсем недавно и Париж занимал такую же позицию. В этой связи турецкий дипломатический источник поставил вопрос ребром: если кто-то желает огласить план НАТО для стран Прибалтики и Польши, то должен придать гласности и план для Турции. А то выходит, что Анкару подключают к европейским проектам, направленным против России, которую она не считает враждебным государством, а сами избегают Ближнего Востока, откуда, как она сама считает, для нее и исходят угрозы. И, как пишет турецкое издание Türkiye, Турция становится «проблемным ребенком» НАТО, потому что предлагает «игру баш на баш», учитывающую взаимные интересы, а не прежнее следование в фарватере политики альянса. Она стала блокировать планы НАТО потому, что ее партнеры по альянсу блокируют ее планы.

Встреча лидеров НАТО. Лондон, Великобритания

Кстати, спор, произошедший между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Макроном, показал, насколько разнятся видения Анкары и Парижа событий на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности. В свою очередь, это обозначает для НАТО серьезную проблему, хотя публично ситуация с курдами на встрече в Лондоне не обсуждалась. Турецкое издание Haber7 рекомендует правительству не «пытаться Запад заставлять любить Турцию, потому, что ее не любят там давно», и не бояться демонстрировать того, что «если Турция выйдет из альянса и еще больше сблизится с Россией, НАТО придет конец». Есть идея поддерживать по тактическим соображениям президента США Дональда Трампа, который Макрона, а не Эрдогана считает «главным раздражителем в НАТО». Так, Трамп назвал критическое высказывание президента Франции о «смерти мозга НАТО» оскорбительным и «очень, очень неприятным». Напомним, что в основе критических высказываний Макрона о «смерти мозга НАТО» лежало его негодование по поводу отказа Анкары прислушаться к мнению других членов альянса по вопросу ее вторжения на север Сирии.

Турция проконсультировалась только с Трампом, и тот дал зеленый свет, что, кстати, привело к мощной негативной реакции внутри США. Так что поведение Анкары вряд ли можно считать «разрушительным» для НАТО. Внутри альянса идет серьезная политическая борьба с определенными нюансами, смысл которых еще не совсем очевиден. Чавушоглу обозначил только вершину айсберга.