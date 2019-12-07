Американские и северокорейские чиновники нередко забрасывали друг друга риторическими бомбами. Но недавние риторические баталии никогда не были столь интенсивными со времён саммита в Сингапуре, состоявшегося в июне 2018 года, когда президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын взялись за руки и вместе прыгнули в дипломатический бассейн, пишет сотрудник организации «Внешнеполитические приоритеты» Дэниэл Депетрис в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Читайте также: Chicago Tribune: в чем причины деградации ВС США?

Теперь всё начинает меняться, причём стремительно. На прошлой неделе высокопоставленные представители Северной Кореи практически ни в чём себе не отказывали. 3 декабря первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Ри Тхе Сонг фактически дал понять, что политика США в отношении КНДР — это коварный трюк, направленный на то, чтобы успокоить КНДР и принести политическую выгоду Трампу. Вскоре после этого появились фотографии северокорейского лидера, верхом на лошади направляющегося к горе Пэктусан, содержащие предупреждение о том, что впереди северокорейцев могут ждать трудные времена. А 5 декабря Трампу намекнули, что слово «dotard» (выживший из ума старик) вскоре может снова появиться в дипломатическом словаре КНДР.

Судя по всему, «рождественский подарок», который по почте отправят в Белый дом, будет представлять собой громоздкую и грязную коробку с углём (в США существует давняя традиция дарить непослушным детям уголь на Рождество — прим. ИА REGNUM).

Есть мнение, что северокорейцы хотят отпраздновать Новый год запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Заявление Ри Тхе Сонг, согласно которому «КНДР сделала всё возможное, проявив максимальную настойчивость, чтобы не отступать от важных шагов, которые она предприняла по своей собственной инициативе», — это ярко мигающая красная лампочка, которая указывает на то, что северокорейский лидер потерял терпение в сфере дипломатии, и у него возникли трудности с оправданием политики сдержанности. По мнению представителей северокорейского режима, они сделали всё, что было в их силах, чтобы предоставить Трампу время, необходимое для того, чтобы он смог воспользоваться исторической возможностью с максимальной пользой. Северокорейский лидер разочарован тем, что Трамп не использовал это время для того, чтобы исполнить намерение, озвученное более полутора лет назад: оставить позади 70 лет враждебности и открыть новую главу в двусторонних отношениях с Севером. Пхеньян больше интересует не отказ США от совместных военных учений с Южной Кореей, а прекращение враждебной политики Вашингтона. Любые предложения со стороны Вашингтона, за исключением значительного ослабления санкций, нормализации дипломатических отношений и гарантий безопасности, считаются свидетельством вероломства США.

Дональд Трамп

Тем временем американцы смотрят на северокорейцев и видят, что они хотят вернуться к своим старым привычкам. Если не принимать во внимание настойчивость спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигуна, у вас не может не возникнуть ощущения, что в Белом доме не имеют ни малейшего понятия, как выйти из 10-месячного дипломатического тупика. Вашингтон и Пхеньян столкнулись с классической дилеммой: северокорейцы требуют снять экономические санкции, которые США не могут отменить, пока не получат гарантий по денуклеаризации, которую северокорейский режим, в свою очередь, не желает обсуждать. Даже у самого Альберта Эйнштейна появилась бы мигрень, если бы он попытался решить эту проблему.

Можно только надеяться, что американские и северокорейские переговорщики придут в чувство и высвободятся из смирительной рубашки, в которой они пребывали большую часть года. Однако, даже если им это удастся, может оказаться слишком поздно, и стороны могут не успеть подписать соглашение, которое они могли бы преподнести как внешнеполитическую победу до того, как истечёт 2019 год — крайний срок заключения соглашения, установленный Ким Чен Ыном. В этом случае мир войдёт в 2020 год без соглашения.

Читайте также: National Interest: маленький грязный секрет НАТО оказался раскрыт

The White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Сингапур

2019 год был потрачен впустую с дипломатической точки зрения. Прогрессу в переговорах между США и КНДР мешали нереалистичные ожидания, полное отсутствие творчества со стороны тех, кто участвовал в переговорах, и опора на старые парадигмы, следование которым привело к череде неудач. Если Пхеньян решит нарушить мораторий в отношении запуска ракет дальнего радиуса действия, либо потребует больше уступок от Вашингтона, он рискует разозлить обитателя Овального кабинета, который заранее запрограммирован рассматривать запуск МБР в качестве преднамеренного оскорбления на фоне предвыборного года.

Ради сохранения остатков дипломатического процесса северокорейскому лидеру следует хорошенько подумать, прежде чем отправлять в Белый дом посылку с углём.