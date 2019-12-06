6 декабря 2019 года в Сочи состоялась встреча премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьер-министра Республики Беларусь Сергея Румаса. Ее главным вопросом является уже много повторяемая в течение ряда лет мантра об интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 6 декабря 2019 года, Сочи

8 декабря наступит двадцатилетний юбилей с даты его создания в 1999 году. Он должен ознаменовать собой достижение существенного успеха в деле постсоветской интеграции, но слишком многое указывает на то, что ожидать больших успехов не приходится.

Теоретически встреча Медведева и Румаса планировалась в качестве рабочей для улаживания последних шероховатостей в совместных документах межправительственных соглашений, которые через два дня должны были в торжественной обстановке подписать президенты.

В частности, в источниках упоминается 31 дорожная карта по всем сферам совместной хозяйственной деятельности, включая финансы, кредиты, налоги и таможенное регулирование. Но еще 13 ноября позиции сторон по затрагиваемым вопросам находились очень далеко от взаимоприемлемого компромисса.

В чем именно — не сообщается, но перед поездкой в Россию Сергей Румас сказал, что по сей день принципиально несогласованными остаются целых 16 ключевых вопросов, без которых Минск документы подписать не сможет, хотя ранее говорилось о 90%-ной готовности соглашений. Предполагалось, что премьеры сумеют разрешить большинство из них, чтобы президентам осталось не больше трех, от силы четырех, моментов.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. 6 декабря 2019 года, Сочи

Но, похоже, этого не получилось. По итогам пятничного раунда премьеры обменялись лишь самыми общими заявлениями, сводящимися к простому заключению: «надо ценить и беречь то, что уже сделано в Союзном государстве». Так что главную работу по поиску компромиссов придется взять на себя президентам, встреча которых заявлена на субботу, 7 декабря.

Вероятно, проблема заключается в исчерпании чисто экономических вопросов, сближение по которым можно было бы выдавать за продолжение углубления союзной интеграции. Точнее, сами-то вопросы, безусловно, есть, но любые решения по ним уже слишком сильно затрагивают политический аспект, позиции сторон по которому остаются неясными.

По мнению Лукашенко, Белоруссия не собирается становиться частью братской России. Диалог не затрагивает политических вопросов, в том числе создания единого парламента. Его позицию поддерживает премьер-министр Сергей Румас: «Интеграция не предполагает создания наднациональных органов». Но что же тогда она предполагает, в чем должна заключаться и к какой конечной цели стремиться?

Еще в начале октября текущего года президент России поручил федеральным органам исполнительной власти РФ проработать вопрос о синхронизации законодательства двух стран в различных ключевых областях. Результат должен быть представлен до 1 января 2020 года. Но если один из партнеров политическое объединение своей целью не ставит, то какой смысл синхронизировать законы?

Видимо, именно этим вопросом лидеры России и Белоруссии в субботу и займутся.