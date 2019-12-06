Цифровизация широко шагает по отраслям и регионам, а федеральные министерства и ведомства готовят законодательную базу для того, чтобы идти ей было удобно. Не отстает от коллег по правительству и Министерство строительства и ЖКХ России, которое объявило цифровизацию одним из главных направлений развития строительной отрасли.

Цитата из к/ф «Ширли-мырли». Реж. Владимир Меньшов. 1995. Россия

В первую очередь приоритет в строительной отрасли получат так называемые BIM-технологии (технологии информационного моделирования зданий, сооружений, инженерной и транспортной инфраструктуры на всех этапах их жизненного цикла, от концепции до сноса и утилизации), что позволит банковскому сектору оценивать строительную готовность объектов, и это может способствовать поэтапному раскрытию эскроу-счетов, что позволит, в частности, минимизировать риски при покупке недвижимости.

С помощью BIM-технологий у эксплуатирующих организаций и управляющих компаний появляется возможность контролировать состояние объекта в течение всего жизненного цикла, что, по мнению главы Минстроя Владимира Якушева, особенно важно для бюджетных объектов (школ, детских садов, поликлиник, учреждений спорта, культуры, социального обслуживания населения), при строительстве которых использование BIM-технологий станет обязательным.

Kremlin.ru Владимир Якушев

Крупные девелоперы также видят одни преимущества от использования BIM, так как считают, что цифровые технологии позволяют им создать все условия для комфортной жизни клиента с момента передачи ему ключей до остановки взаимоотношений с ним. При этом взаимоотношения, которые призваны обеспечить цифровые технологии, должны быть выгодными для девелоперов, в этом они видят залог их успеха на строительном рынке.

В строительном сообществе проект Минстроя России «Умный город» принято считать искусственным интеллектом, хотя он представляет собой цифровую платформу с подключенными к ней сервисами. К «умному городу» девелоперы, занимающиеся созданием цифровых технологий в строительстве, подключают свои платформы под общим названием «умная квартира» в надежде на привлечение покупателей с помощью такой интеграции.

Стартовая цена самой скромной квартиры, строящейся с применением BIM-технологии и подключенной к системе «умная квартира», — 9,5 млн руб. в Москве и 2,8 млн руб. в некоторых районах и областных центрах. При этом, по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, средний доход населения Российской Федерации в 2018 году составил 32 635 руб. в месяц, а среднемесячная начисленная зарплата — 43 724 рубля, средняя пенсия — 13 360 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

В 2018 году в России было построено около 75 млн кв. м жилья. В 2019 году планируется построить 88 млн кв. м жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в 2021 году — 94 млн кв. м жилой недвижимости, а в 2024 году — 120 млн кв. м. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшать свои жилищные условия должны не менее 5 млн российских семей ежегодно, в том числе и по программе замены ветхого и аварийного жилья, общая площадь которого составляет 11 млн кв. м.

Наблюдаемое несоответствие между скромным уровнем благосостояния граждан и грандиозностью российских планов строительства жилья невольно порождает ряд вопросов. Удастся ли реализовать дорогостоящие «умные квадратные метры» на фоне снижающегося уровня реальных доходов населения? Как цифровизация строительных услуг ускорит обеспеченность малоимущих россиян комфортным жильем? О том, что BIM-технологии, например, приведут к радикальному повышению производительности труда, к сокращению кратного отставания от ЕС и Китая по срокам реализации строительных проектов и, как следствие, к снижению себестоимости жилья — об этом ничего не говорят? Не приведет ли система эскроу-счетов к раздуванию очередного банковского пузыря? Национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» не дают нам ответов на эти вопросы.