Счетная палата допускает непростительные ошибки. Можно сказать, совершает порочащие свою же честь, как главного аудиторского ведомства страны, действия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

На днях на официальном портале ведомство опубликовало информацию о прошедшей проверке — ФГУП «ДИД» и ФГУП «ФТ-Центр» в числе других находящихся на балансе Росимущества предприятий. При этом релиз вышел под заголовком «Деятельность Росимущества по управлению ФГУП малоэффективна». Вступительная часть релиза, надо сказать — самая запоминающаяся, повествует дословно о том, что «Росимущество недостаточно эффективно исполняет полномочия собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий. Совокупная деятельность находящихся в его управлении ФГУП убыточна и имеет тенденцию к ухудшению. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки*».

Обратите внимание на звездочку: то есть в тексте приводится примечание. Примечание гласит: «Проверка осуществления в 2017 — 2018 годах и истекшем периоде 2019 года Федеральным агентством по управлению государственным имуществом полномочий собственника имущества подведомственных ему федеральных государственных унитарных предприятий при определении направлений распределения прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий».

Казалось бы, если Счетная палата обладает данными практически за 2 года деятельности Росимущества, то и приводить эти данные нужно именно по всему комплексу имущества, которым управляет ведомство. Однако в данном релизе отсылка идет на проверку ФГУП «ДИД» и ФГУП «ФТ-Центр», генерирующих соответственно, самую высокую прибыль и самые значительные убытки из ФГУП Росимущества, где СП выявила многочисленные нарушения, недостатки учета и оборота имущества.

В частности, указывает СП, предприятия массово используют государственные земельные участки без оформления договоров аренды. В результате средства за их использование в федеральный бюджет не поступают. Пять из закрепленных за ФГУП «ФТ-Центр» московских объектов имущества неправомерно выбыли из федеральной собственности. Сейчас на них оформлены права третьих лиц. Еще два объекта в столице были снесены без согласия Росимущества.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Помимо этого, у Счетной палаты вызывают сомнение методы, которыми достигаются установленные госпрограммой «Управление федеральным имуществом» показатели сокращения количества ФГУП. Здесь особо хотелось бы понять — у СП есть сомнения или же все-таки факты, всплывшие в результате проверок, которые могли бы быть переданы в правоохранительные органы для проведения следственных мероприятий??? Почему без предъявления фактов Счетная палата позволяет себе создавать информационный шум для негативного фона вокруг деятельности государственной компании? Для того, чтобы как можно быстрее создать предпосылки для передачи госимущества в «более эффективные» частные руки??? Похоже, что следующая цитата из пресс-релиза — яркое подтверждение данному предположению:

«На практике сокращение количества ФГУП достигается не только в результате приватизации. Так, 2 подведомственных Росимуществу ФГУП и 121 без ведомственной принадлежности были исключены из реестра юридических лиц в результате прекращения деятельности и процедур банкротства. Росимуществом практикуются также процедуры реорганизации ФГУП путем их преобразования в бюджетные учреждения и присоединения к другим предприятиям. Такие меры по сокращению количества ФГУП не способствуют снижению доли госсектора в экономике», — сообщил аудитор Андрей Батуркин.

В ряде случаев в прогнозный план приватизации Росимущество включало убыточные ФГУП и предприятия с проблемным имущественным комплексом. Подобные проблемы делают невозможной процедуру преобразования предприятий в акционерные общества. «Это дискредитирует саму идею приватизации», — констатировал Батуркин.

Интересно, что заместитель руководителя Росимущества Илья Петров, который присутствовал на Коллегии, с выводами контрольного ведомства согласился. «По всем мероприятиям, которые были указаны в докладе, мы ведем комплексную работу и постараемся, насколько это возможно, исправить ситуацию», — заявил он.

Между тем, напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Илью Петрова новым заместителем руководителя Росимущества лишь в мае этого года. Правда, этот же пост Петров занимал и в период с 2008 по 2010 годы. Как сообщало агентство РИА со ссылкой на данные сайта аэропорта «Шереметьево», также Петров с 2014 года входит в совет директоров аэропорта «Шереметьево», а с 2013 года — он вице-президент ООО «МД Групп».

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Неизвестно, насколько хорошо успел войти в курс дел Илья Петров, чтобы соглашаться с выводами СП, ведь он достаточно надолго был «отлучен» от дел Росимущества, включая как раз тот самый период с 2017 по 2018-й, а также половину этого года (по май месяц), когда, собственно, как заявила в релизе Счетная палата, и проходили проверки.

По данным СП, всего в управлении Агентства находится 11 подведомственных ФГУПов и 104 — без ведомственной принадлежности, из которых действуют только 29. За 2018 год предприятия сгенерировали совокупный убыток 813 млн рублей. При этом за ними закреплен значительный имущественный комплекс из 3 165 объектов суммарной площадью порядка 3,3 млн кв. метров. Управление закрепленным за ФГУП имуществом, на взгляд СП, осуществляется недостаточно эффективно.

Однако напомним, что сейчас в России не самая благополучная экономическая ситуация, и почему-то об этом в данном релизе СП нет ни слова, хотя, возможно, именно неблагоприятные конъюнктурные условия не позволяют компаниям генерировать сплошь и рядом прибыль.

Руку на пульсе ФГУП «ДИД» Счетная палата, вероятно, держит неслучайно. Это одно из самых прибыльных, по собственному замечанию СП, предприятий Росимущества. В свою очередь, добавим, что и самое интересное по составу имущества, так сказать — лакомый кусочек. Еще в 2013 году коллегия СП под председательством в ту пору Татьяны Голиковой рассматривала результаты проверки использования федерального имущества во ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» («ДИД»).

Тогда сообщалось, что по состоянию на 1 июля 2013 года за ФГУП «ДИД» было закреплено на праве хозяйственного ведения 333 объекта недвижимого имущества общей площадью 288,9 тыс. кв. м. балансовой стоимостью 1,78 млрд. руб.

Однако, как было отмечено на Коллегии, управление, использование и распоряжение этими объектами недвижимого имущества было неэффективным. Это подтверждается, в частности, тем фактом, что право собственности Российской Федерации не было оформлено на 53,4% объектов недвижимого имущества и 73% земельных участков. ФГУП «ДИД» также практиковалась сдача в аренду помещений без согласия собственника и без проведения оценки рыночной стоимости этих помещений. Также при передаче ФГУП «ДИД» в хозяйственное ведение нефтяных геологоразведочных скважин, Росимущество не провело оценку целесообразности и необходимости передачи этого имущества. Между тем целью получения ФГУП данных скважин была дальнейшая их реализация ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» за 30,4 млн. руб, сообщалось на сайте СП в 2013-м году.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Бухгалтер

Понятно, что при ведении хозяйственной деятельности любого предприятия в любой сфере могут допускаться ошибки и нарушения. Порою допускаются целенаправленно. Но если Счетная палата проводит проверки, выявляет нарушения, то она же и обладает полномочиями, позволяющими передавать материалы в правоохранительные органы. Почему-то данных действий не последовало. Означает ли это, что цель проверки СП иная? Собственно, целью ее вполне может являться предпродажный аудит, планы по включению объектов в реестры для приватизации. А потому СП показывает и доказывает, что Росимущество — это неэффективный государственный собственник.

Ну так если доказали — привлекайте к делу правоохранителей! А вот тут, как говорится, что-то может пойти не так — приватизировать имущество, находящееся под следствием, уже не получится, да и его ценность с привлекательностью за время следственных действий растеряется.

Между тем, отметим, если сегодня от государственной доли в бюджет поступают хоть какие-то дивиденды, то от акционерных обществ ждать пополнения бюджета не стоит. Как и не стоит рассчитывать на налоговые поступления, так как любое предприятие любой формы собственности способно найти способ отражать убытки, но в государственных такие методы самому же государству проще обнаружить. Более того, акционерные общества могут перепродаваться иностранным лицам и переносить свои головные компании за рубеж, чего нельзя провернуть с госимуществом! Не за такую ли приватизацию выступают Алексей Кудрин и Антон Силуанов?