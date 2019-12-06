Месяц назад в гостях у Юрия Дудя побывал продюсер и режиссёр Тимур Бекмамбетов. К последнему можно относиться по-разному, но очевидно, что это один из тех немногих людей, кто стал делать в России по-настоящему реальное массовое кино, а после комфортно обосновался в США. Бекмамбетов человек более чем успешный. Не блестящий режиссёр, но тот, кто смог выжать максимум из своих возможностей. Так что говорить с ним Дудю, безусловно, было о чём.

Иван Шилов ИА REGNUM Дудь

Но модный блогер предпочёл использовать свои стандартные ходы. О деньгах, о продакт-плейсменте, о том, почему всё так плохо в российском кино. Смысла пересказывать эти пустые вопросы нет. Зато можно почитать комментарии к видео Дудя с Бекмамбетовым, где пользователи, живые люди, а не боты, ругаются на примитивность состоявшегося разговора. И уже не в первый раз.

Вот и сам Бекмамбетов прокомментировал беседу с Дудём следующим образом: «Знаете, уныние. К сожалению, разговор с Юрой вышел корявый, я ничего интересного для себя в нём не обнаружил. Вопросы, которые мы обсуждали, мне уже пять лет задают на каждой конференции, например — «почему много рекламы в кино?». Более чем исчерпывающее, правда?

Фокус в том, что подобное повторяется с Дудём снова и снова. Каждый раз, когда против него выходит оппонент со знаниями, опытом, Юрий выглядит жалко. Даже если оппонент этот максимально благодушно настроен к интервьюеру. Всё равно видно, насколько разный масштаб у одного и у второго. Школьник против лектора. Если же гость Дудя настроен к нему недоброжелательно или, совсем беда, враждебно, тогда Юрия просто прижимают к стенке, не слишком для того напрягаясь. Так было, например, с Дмитрием Киселёвым. Или с Эдуардом Лимоновым. С последним Дудь не нашёл ничего лучшего, как спросить великого писателя об оральных утехах с афроамериканцем.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Анджей Вайда. 1988. Франция Предложение

Но если так, а оно так, то почему люди не глупые вбивают нам миф, что Дудь — это не только хайп, но и мастерство? Ответов тут несколько. Во-первых, журналистика, как и многие иные сферы, значительно примитивизируется. С недавних пор она сводится не к мастерству и профессионализму, а к сиюминутным и одновременно низменным вещам. Это логичное следствие тех процессов, которые давно идут в обществе. Процессов, описываемых известной фразой: «Если ты такой умный, то чего такой бедный?»

Во-вторых, целевая аудитория Дудя — это школьники. Далее — студенты. А те, несмотря на микроскопический багаж знаний, весьма привередливы в выборе своих кумиров. Но меж тем для них есть универсальный критерий — это количество рекомендаций и лайков. То есть глубина, масштаб, польза — это всё совершенно неважно, а вот кто порекомендовал — другой, куда более значительный, вопрос.

Для этих самых рекомендаций и нужна когорта обслуживающего персонала, которая может рассказать о том, как замечателен новообращённый жрец. Это, мол, в кино ученик того-то, а за эту в литературе поручилась та самая — преступная круговая порука, в основе которой лежат, конечно, не реальные критерии оценки, а взаимовыгодные отношения. Так дурят толпу школьников и студентов, верящих в «свободный интернет» и «независимых лидеров мнений». На деле же условный Дудь ничем не свободнее условного Шейнина.

Обложка книги Клайва Льюиса «Письма Баламута»

Однако настоящая трагедия в другом — в том, что и толпа сама обманываться рада. Она не пытлива, ей не нужна правда как таковая. Вспомним тех, кто после 1991 года вдруг начал каяться за прошлое. До этого те же люди во время перестройки верили в «свободный мир» (как сейчас их потомки верят в «свободный интернет») с равными возможностями. И дул, как мы помним, ветер перемен. Что двигало теми заклинателями перемен?

Они во многом были воспитаны на справедливости. Её жажду вбивали в их головы, сердца и души, например, классическая литература или кинематограф. Всё должно было быть по правде, всё должно было быть по справедливости. А потому как разве можно как-то иначе, кроме как «жить не по лжи»?

У современных вестников перемен ничего подобного нет. Они воспитывались на гнилых темах — на дурных клипах и роликах. Им не нужна правда. Им необходимо то, что позволит расшатать окружающий мир, а когда тот рухнет, постараться урвать себе кусок, чтобы утащить к себе в конуру. Желательно в конуру, обустроенную за границу.

Этих малолетних поклонников Дудя не научили ни правде, ни знаниям. Они сами отказались от этого. А потому всё хотят сделать по-быстрому, чтобы, как то говорится, «палева было меньше». Знакомый сюжет? Всё взорвать и всех в кашу? Знакомый. Из «Бесов» Достоевского. Только тут мы имеем дело не с бесами, а с бесенятами или, вспоминая книгу Клайва Льюиса, с гнусиками, которых наставляет чуть более опытный Баламут. Эти типажи измельчали, да. Но тем хуже для всех нас, потому что мелкие ведут себя агрессивнее и сжирают не сразу, а постепенно, обгладывая до выбеленных проклятым временем костей.