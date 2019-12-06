Как подогреть угасший было интерес к «Московскому делу»? Да очень просто: назначьте на один день оглашение приговора сразу семерым его участникам, и аншлаг вам обеспечен. Пока реалисты хайпуют, а идеалисты-охранители в боях с демократической оппозицией стирают пальцы о клавиатуру — голос разума, то есть тех, за чьи интересы как бы и сражаются эти товарищи, вновь оказывается неуслышанным. Давайте попробуем продраться сквозь эту какофонию и спокойно оценить происходящие события.

Франсиско Гойя. Поединок на дубинах. 1823

Кратко напомню предысторию вопроса. Неумелые действия недавно назначенных московских политадминистраторов по недопуску к выборам ряда «широко известных в узких кругах» оппозиционных деятелей вызвали острое недовольство живущей в пределах Садового кольца прогрессивной общественности и малой толики студентов МГУ, ВШЭ и РАНХиГС и заставили их выйти на улицы. В ходе протестных акций их участниками были совершены различной степени тяжести правонарушения. В ходе последовавшего разбирательства в следственные жернова также попали те, кто активно призывал людей выходить на улицы.

Проспекте Сахарова. Протестующие собираются на митинг

Необходимо признать справедливость требований прогрессивной общественности вернуть в избирательную гонку их кандидатов. Уж больно волюнтаристски и вызывающе власти сняли своих оппонентов с дистанции. Добавлю также, что информационное противостояние московские бюрократы проиграли, но сам протест, ввиду его социальной незначительности на фоне действительных проблем как москвичей, так и жителей страны в целом, сошёл на нет. На том бы дело и кончилось, но кому-то во власти пришло в голову показательно наказать участников летних протестов.

putnik Митинг на проспекте Сахарова 10.08.2019

Тем не менее раскрутить «маховик репрессий» и воссоздать «новый 37 год» не удалось ни в реальности, ни в медиапространстве. Власти повели себя уже привычным для них двусмысленным способом — то наращивая, то снижая давление на несогласных. А ультралибералы, несмотря на то, что мы давно живём в достаточно иллюзорном мире, так и не смогли убедить широкие массы в кровавости развязавшего новый 37-й режима. В выигрыше вновь оказались занимающиеся «борьбой нанайских мальчиков» представители политической тусовки.

Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин(слева), Алексей Навальный(справа). На совместной акции протеста

Что касается фигурантов, которым сегодня выносят приговоры в московских судах. Они все обвиняются либо в насилии к представителю власти, либо за призывы к экстремизму. Любому добросовестному наблюдателю очевидно, что заявления о якобы случившихся летом массовых беспорядках, мягко говоря, высосаны из пальца. Гляньте на Гонконг, Францию и расскажите нам, что летние гуляния — массовые беспорядки.

Если бы социально-политические противоречия не достигли такого накала, общество смогло бы разобраться в том, где протестующие действительно умышленно причиняли вред полицейским, где никакого вреда не было, а где обыватели поддались эффекту толпы и повели себя неадекватно. И, наверное, воспоследовавшие приговоры участникам воспринимались бы иначе. На текущий момент, благодаря двусмысленной реакции властей и действиям нацелившихся на слом государственности оппозиционеров, судебные решения не воспринимаются как справедливые.

Несколько сложнее обстоит дело с теми, кого обвиняют в подстрекательстве и экстремизме, и дело — не в сложности экспертиз. В попытках заретушировать вызванные последними правительственными ноу-хау противоречия, наши депутаты, государственные СМИ и те, кого собирательно можно назвать охранителями, — одни напринимали немыслимое количество драконовских законов, другие вопреки здравому смыслу пытаются объяснить данные законодательные новации происками внешних врагов и пятой колонны. Про охранителей скажу лишь то, что они отметились таким количеством людоедских высказываний по отношению к своим согражданам, пусть и политическим оппонентам, что тут ни добавить, ни убавить, по сути, нечего.

Нет никаких сомнений в том, что внешний враг оказывает «шатателям» финансовую, информационную, политическую и иную, скажем так, спецподдержку. Как и очевидно то, что из высоких кабинетов перекликаются через наши рубежи не только в государственных интересах. Но, несмотря на вышесказанное, никакой враг ни на что не смог бы повлиять, не будь у нас такого непреодолимого антагонизма власти и общества.

Чего уж проще — назовите истинные причины кризиса, предложите меры борьбы, и начните их выполнять. Верните тем самым доверие большинства, выбейте из рук оппозиционеров их главное оружие, и тогда не будет проблем с тем, чтобы осудить всех этих «властителей дум» за их призывы. Увы, этого не случится, и поэтому новый мессия Егор Жуков получает не заслуженное воздаяние, а пресс-карту из рук господина Венедиктова.

Протестный митинг в Москве. СССР

А мы — очевидное большинство, те, кто свои ежедневным трудом создают экономику страны, защищают и охраняют её, так и будем молча взирать на то, как одни на улицах и в интернетиках «шатают режим», другие феминизмом и гендерным равенством развращают наших детей, третьи за крохи с барского стола поливают грязью и тех, и других. При этом в высоких кабинетах взирают на это всё и не понимают, что происходит, а то и того хуже — манипулируют процессами. Ну, что ж, давайте дождёмся, когда это кубло в очередной раз разрушит нашу страну.