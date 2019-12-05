



Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский вопрос

В Братиславе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась уже пятая в этом году встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. На сей раз переговоры продолжалась более 3,5 часов. Это наводит на мысль, что конфликтующие стороны обсуждают некие конкретные проблемы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Но какие именно, не сообщается.

Официальные заявления по этому поводу, в частности МИД Азербайджана, как всегда, наполнены смыслами абстрактного содержания, типа «стороны обсудили текущую ситуацию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и пути его мирного урегулирования в будущем». Тем не менее создана интрига, нити которой еще предстоит выявить. Дело в том, что накануне Баку с визитом посетил глава МИД России Сергей Лавров. По итогам переговоров с Мамедъяровым он выступил с заявлением, которое необходимо процитировать полностью. «У нас есть понимание, что существуют возможности для компромисса. Дело непростое. Конфликт — один из наиболее длительных на пространстве бывшего Советского Союза, — говорил Лавров. — Но мы признательны нашим азербайджанским друзьям за то, что те идеи, которые Россия и в двустороннем плане, и в качестве сопредседателя Минской группы продвигает, они находят понимание. И сегодняшний, и вчерашние контакты позволили лучше понять, как постараться двигаться дальше. Надеюсь, что будет результат».

Mfa.am Встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России – Зограба Мнацаканяна(слева), Эльмара Мамедъярова(справа) и Сергея Лаврова

Касаясь встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе, российский министр иностранных дел так прокомментировал ее возможные результаты: «Мы каждый год стремимся зафиксировать на бумаге приверженность основополагающим принципам, которые были одобрены между сторонами много лет назад и сохранили свою жизненность и актуальность. И если получится, то мы хотели бы принять пятистороннее заявление со стороны двух министров иностранных дел Азербайджана и Армении и трех министров стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Но в любом случае сопредседатели зафиксируют свою позицию на бумаге. Но, надеюсь, это будет пятистороннее заявление». То есть российская сторона предприняла попытку запустить, помимо формата двухсторонних встреч глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы, еще один формат — 3+2 (министры иностранных дел Армении и Азербайджана плюс министры иностранных дел стран-сопредседателей МГ ОБСЕ).

Москва стала действовать более открыто и, если судить по заявлению Лаврова, «идеи России и в двустороннем плане, и в качестве сопредседателя Минской группы» стали «находить понимание», прежде всего, в Баку. Поэтому надо полагать, что вопрос нового формата, а главное — содержание документа, который мог быть подписан главами МИД в этом формате, обсуждались в Братиславе на встрече Мамедъярова и Мнацаканяна. Однако по итогам переговоров этот вопрос публично не был обозначен. Более того, буквально за несколько часов до этой встречи Баку предпринял необычный ход: в Twitter посольства Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении были представлены пункты «поэтапного урегулирования конфликта», которые подаются как официальная позиция по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Они содержат «гибридный набор» предложений, частично состоящий из положений Мадридских принципов, частично из собственных позиций Азербайджана.

В частности, в отношении определения статуса Нагорного Карабаха указывается, что он «должен оставаться в составе Азербайджана в соответствии с азербайджанской Конституцией и законодательством». В тексте также отмечается, что Баку «не видит политического решения конфликта вне очерченных рамок и ведет переговоры только на основе своей позиции». Но почему с таким текстом выступило посольство, а не сам МИД Азербайджана, если речь вести о статусе этого документа, который, по всем признакам, не коррелируется с тезисами, с которыми Лавров выступил в Баку? Помимо того, премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявление азербайджанского посольства, призвал «не делать сенсаций из той или иной фразы, касающейся карабахской тематики», уточнял, что «никакого обсуждаемого документа на столе переговоров нет» и что «армянская сторона еще не получила разъяснений по поводу «мадридских принципов», о которых говорилось несколько месяцев назад».

Eyeni.mobi Нагорный Карабах

В то же время накануне Мнацаканян на брифинге со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в Ереване, говоря о предстоящих переговорах с Мамедъяровым, отмечал, что «у нас есть единый пакет, куда включены вопросы самого урегулирования и вопросы, касающиеся атмосферы мирного процесса». Выведем за скобки «атмосферу мирного процесса» и получим в сухом остатке вопросы самого урегулирования конфликта», которые, по словам Мнацаканяна, «касаются безопасности Нагорного Карабаха и его статуса». Из этого следует, что инициатива Лаврова по созданию формата 3+2 по урегулированию конфликта не принята, и вновь возникает вопрос о темах дискуссии, которую вели Мамедъяров и Мнацаканян в Братиславе на протяжении почти четырех часов. Удивительное тут в том, что Баку и Ереван, на словах вроде бы поддерживая инициативы, озвучиваемые Лавровым, фактически «водят его за нос». По разным причинам и с разными целями они только имитируют переговоры, относя принятие важных решений «на потом».

Чтобы нейтрализовать такую ситуацию, Москве необходимо продолжать вести начатую открытую игру, не опасаясь раскрывать детали переговорного процесса, говорить конкретно и без использования общих фраз. В противном случае ее позиция оказывается объектом политически манипуляций. Достаточно вспомнить, сколько энергии и усилий в свое время затратили в Баку, заявляя о существовании какого-то «плана Лаврова» по урегулированию карабахского конфликта, что публично вынужден был опровергать сам российский министр. Теперь выходит, что стремления Москвы помочь конфликтующим сторонам найти сбалансированное политическое решение, которое позволит перейти к подготовке юридически обязывающих документов, блокируется одновременно Баку и Ереваном. И зачем России это надо?