Тамтамы сообщают, что в понедельник, 2 декабря, правительство Нигерии и «Уралхим» заключили соглашение о прямых поставках калийных удобрений.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

На президентской вилле в Абудже от имени правительства Нигерии соглашение подписал управляющий директор Управления по государственным инвестициям Нигерии (NSIA) Уче Орджи, от «Уралхима» подпись поставил зампред совета директоров Дмитрий Коняев.

У страны уже есть аналогичное соглашение с Марокко — о поставках фосфатов. В результате соглашения с «Уралхимом» о поставке калийной составляющей Нигерия сможет стабилизировать цены на собственном производстве удобрений класса NPK (комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения), что жизненно важно для Президентской инициативы по удобрениям (PFI), — а, значит, и для стабильности правления президента Мухаммаду Бухари, сделавшего инициативу по удобрениям чем-то вроде приоритетного национального проекта Нигерии.

Olusola D, Ayibiowu Нигерия

Мы говорим сейчас о стране, занимающей первое место по размеру ВВП в Африке, полтриллиона долларов. С таким внутренним валовым продуктом нигерийская экономика входит в топ-25 мировых экономик, опережая Польшу, Австрию и даже Швецию. Крупнейший в Африке и восьмой в мире экспортер нефти, Нигерия занимает 1-е место по запасам газа в Африке и 9-е место по запасам газа в мире, и уже сегодня Нигерия является четвертым по величине в мире экспортером сжиженного природного газа.

Но какая часть из двухсотмиллионного населения Нигерии имеет отношение к производству (и перераспределению, соответственно) этого полутриллиона долларов в год? Крошечная. Основная масса нигерийцев занята в крайне примитивном сельском хозяйстве страны, причем во многом не товарном, а натуральном. В мире много говорят об «казусе Бангалора» — высокотехнологичном острове внутри архаичной Индии, который отгородился от страны чуть ли не стеной с пулеметными гнездами. Но в Нигерии этот эффект еще сильнее — потому что причастность к нефти и газу, будь ты хоть банкир, хоть буровик, выделяет человека из среды его рода и племени куда быстрее, сильнее и жестче, чем причастность к высоким технологиям. Желтая каска нефтяника сегодня в Нигерии — предмет одновременно вожделения, зависти и ненависти, такой же, каким недавно был пробковый шлем колонизатора.

hdptcar В Африке

Президентская программа по удобрениям — вовсе не экономический, а главный внутриполитический проект Мухаммада Бухари. Если она будет успешной, крестьяне будут и сыты, и заняты на полях с рассвета до заката. Если забуксует — крестьяне в лучшем случае не поддержат Бухари на следующих выборах. И у буровика, и у овощевода по одному одинаковому голосу на выборах — а овощеводов в Нигерии в несколько десятков тысяч раз больше…

А в худшем — крестьяне прислушаются к посулам террористов всех сортов и видов — от исламских до сепаратистов долины Нигера — и возьмутся за автоматы Калашникова, которых в регионе больше, чем мобильных телефонов. И тогда просто никаких выборов уже не будет. Есть масса международных спонсоров, нацеленных на то, чтобы убрать с углеводородной карты мира такого мощного игрока — и технологии использования праведного народного гнева, хорошо вооруженного, у них отработаны до автоматизма.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мухаммаду Бухари

В конце 2016 года цена мешка удобрений весом 20 кг (стандарт для удобрений, что-то вроде бочонка-барреля для нефти) составляла от 11 000 до 13 000 нигерийских найр. В то время из 34 смесительных заводов, существовавших в стране, только два или три работали, причем с коэффициентом использования менее 10 процентов. Нигерия стопроцентно импортировала готовые удобрения, что делало их недоступными для мелких крестьянских хозяйств.

С 2017 года, когда началась PFI, в рамках этой программы было произведено в самой Нигерии более 19 миллионов мешков удобрений, а цена мешка упала втрое — сегодня она в среднем составляет 5 500 нигерийских найр. Президент Мухаммад Бухари без каких-либо сложностей переизбрался в феврале этого года с результатом в 56% голосов.

Нигерийская сделка «Уралхима» — пример принципиально нового для России формата частно-государственного партнерства, давно практикуемого на Западе и все больше применяемого в России, особенно на африканском направлении.

Обычно под частно-государственным партнерством понимается примитивное сложение финансовых ресурсов частного инвестора и государства в каком-то общем проекте. В этом новом формате все гораздо сложнее и проще одновременно.

Государство — в лице президента Путина, который на сочинском саммите Россия — Африка приложил столько личных лоббистских усилий в пользу большого русского бизнеса, сколько наблюдатели не видели от него за все двадцать лет — сделало свой вклад в нигерийский проект ресурсом влияния. Большой российский бизнес, в лице «Уралхима», отжавшего зарубежных конкурентов и предложившего устраивающую нигерийские властные элиты цену — обеспечил не только себе прибыль, но и решающий ключ влияния, «золотую акцию» правления президента Мухаммада Бухари для российского государства. В результате ресурс влияния в Нигерии был Путиным грамотно инвестирован — и вернулся со значительным прибытком. Можно с уверенностью сказать и о том, что «Уралхим» тоже получит финансовый бенефит.

Вот это и называется — новый формат частно-государственного партнерства.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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