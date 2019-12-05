В конце ноября на YouTube появился тизер-трейлер мультфильма «Кощей Бессмертный», быстро завоевавший внимание СМИ и рядовых зрителей. Как оказалось, созданием необычного проекта занимается маленькая любительская студия «АнимАрс», желающая вывести анимацию в России на качественно новый уровень.

Иван Шилов ИА REGNUM Мультфильм «Кощей Бессмертный»

Основатель студии Николай Белов создаёт небольшие мультфильмы без какого-либо финансирования, на чистом энтузиазме. «Кощей» — его первая большая работа, призванная доказать, что «даже в одиночку можно делать хорошо». Корреспондент ИА REGNUM пообщался с амбициозным аниматором и узнал о его предстоящей премьере.

Как появилась студия «АнимАрс»?

Николай Белов: Дело в том, что анимацией я занимаюсь с самого детства и изначально готовился стать скорее режиссёром, чем аниматором. У меня было и есть большое количество идей для полнометражных картин. Но повзрослев и впервые соприкоснувшись с этой индустрией, я понял, что реализовать все проекты именно так, как я их представляю, мне никто не позволит. Иными словами, ни один продюсер не даст денег на такое, поскольку все эти мультфильмы слишком отличные от того, что преобладает на рынке. Соответственно, у меня было два варианта: «продать» свои навыки крупной студии и всю жизнь рисовать коня Юлия, либо рискнуть и пойти своим путём. Выбор оказался очень лёгким.

Студия «АнимАрс» Постер мультфильма «Кощей Бессмертный»

Сколько человек трудится в студии помимо вас?

Николай Белов: По совести сказать, студией нас можно назвать в данный момент только ради краткости. «АнимАрс» — это, скорее, пока творческое объединение. Число наших добровольцев постоянно плавает и меняется. «Добровольцы» — это не рабочие в полном смысле слова, а скорее сочувствующие целям и планам, изложенным в получасовом ролике «Что будет с отечественной анимацией через 10 лет» на нашем канале. Так вот, в данный момент над тем же тизером трудилось четыре человека, помимо меня.

Сколько лет существует объединение?

Николай Белов: Объединяться мы стали году где-то в 2015-м, когда появилась возможность кинуть клич по разным художественным пабликам. А начинал один. Отсчёт следует вести с начала 2010 года, когда я взялся за разработку мультсериала «Секретные приключения Арса». Начинал я его с целью самообучения в процессе, дабы не терять многие годы на курсы анимации. Я считаю, что практика — это лучшая школа.

«Кощей Бессмертный» — это полнометражка, короткометражка или сериал?

Николай Белов: Это полнометражка, где-то на час двадцать, может, меньше. Жанры: ужастик и фантастика с элементами комедии. Сверхзадачу я ставлю собственно какую: вернуть в нашу анимацию хороший, не наигранный эпик, а также добрую эксцентрическую комедию, искренность. В нашем «Кощее» не будет вставных шуточек с отсылками к современности — поскольку это состарит фильм уже через год. Весь юмор будет исходить напрямую из персонажей и ситуаций, как оно, собственно, и должно быть в нормальном кино. В общем и целом, я просто хочу сделать такую сказку, которую сам хотел бы видеть на экранах и, возможно, указать дополнительный путь другим авторам.

Иван Шилов ИА REGNUM Мультфильм «Кощей Бессмертный»

Почему именно этот сюжет был выбран для мультфильма?

Николай Белов: Да ведь в нём есть абсолютно всё, что нужно для кино! Главным образом — сочнейший злодей. До сих пор изумляюсь тому, что никто его не показал должным образом на экране — это ведь сколько возможностей для ужастика, комедии и интриги в одном единственном персонаже.

Вся эта сказка содержит в себе все элементы, нужные для интересной истории: любовь, волшебство, добро, зло, котики. Так что, если фильм вдруг не удастся, то лишь по моей личной вине, ибо для успеха у меня на руках все козыри. Но хочу сказать, что в тизере показана только верхушка айсберга, сюжет будет сложнее и многослойнее любой из имеющихся экранизаций. Это будет некий собирательный образ всего отечественного «сказочного» кино.

Чем вы вдохновляетесь при создании «Кощея»?

Николай Белов: Это всегда приходит вспышкой, соединением в один момент множества составляющих. В 2009-м году я впервые с детства посмотрел старый мультик «Царевна лягушка» 50-х, даже, признаться, всплакнул в финале от умиления, когда герои летят в закат на крылатой лошади. Так вот, после этого, одним летним вечером, я отправился погулять в парк Коломенское. В нём есть большая широкая лестница, ведущая с горы к набережной. И вот спускаюсь я по этой лестнице, думаю над концепцией «лягушки», как бы её можно было обыграть сегодня, а в наушниках играет симфония Прокофьева «Иван Грозный». В ушах грозная, эпическая музыка, в голове Кощей — тут я начинаю играть роль этого Кощея, представляя, как он под эту музыку медленно с посохом спускается в подземелье, гремя костями. И в эту самую секунду — бац! Как любовь. Я увидел эту картину, осознал, что если в фильме будет такая крутая сцена, то он не может быть плохим.

И, отвечая на вопрос о вдохновении, это всё — фантастическая музыка Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и Рейнгольда Глиэра, на которой я и собираюсь строить фильм. Все композиции уже давно подобраны, и теперь я вижу, чем вдохновлялся Джон Уильямс.

Насколько сложно работать тем количеством людей, которое у вас есть?

Николай Белов: На самом деле, когда задача поставлена чётко, грамотно и поручена талантливым людям, работать становится не только абсолютно не сложно, но труд и вовсе становится истинным удовольствием. Так что, я бы сказал, никакой особой сложности.

Как реагируете на критику трейлера «Кощея» в социальных сетях? Будете ли что-то менять в зависимости от предложений зрителей?

Николай Белов: Ну, кстати, процентов 80 отзывов — положительные, что, конечно, радует и подпитывает. Но пользуясь случаем, скажу о своём отношении к понятию критики вообще. Меня прежде всего всегда интересуют цифры, а не слова: сколько посмотрело, сколько лайков, сколько репостов, какие сборы и т.д. Цифры объективны, слова нет. Допустим также, я сделал нечто, и кто-то сказал: «мне это нравится», другой: «это фигня из-под коня!», то в обоих случаях для меня тут нет никакой конкретной информации, кроме отчёта о предпочтениях отдельного человека.

Поэтому я прислушиваюсь к тем немногим, кто указывает на более-менее конкретные вещи. Например, что в озвучке слишком много «известных» звуков — я этого, например, не знал, и это повод поговорить со звукорежиссером о решении проблемы.

Студия «АнимАрс» Николай Белов

Сколько уже удалось собрать денег при помощи донатов? И какую сумму нужно собрать, чтобы сделать хороший мультфильм?

Николай Белов: А мы ещё и не начинали. Карту я просто указал на всякий случай в описании, но чтобы что-то реально собрать, надо разворачивать целую кампанию. Уже работаем над этим с нашим продюсером Ароном Косиновым. А собрать нужно много, и если смотреть на вещи реально, то краудфандингом столько не соберешь. Мы планируем обращаться в разные фонды (не в «Фонд кино»), а пока — начну потихоньку всё своими силами и посмотрим, как пойдёт. Главное — делать, чтобы было, что реально можно показать людям.

Оцените текущее состояние анимации в России.

Николай Белов: Потихоньку подымается, силами Animation School, созданной моим хорошим другом Андреем Трениным. Но опять же, если мы про индустрию, то это, по большому счёту, не анимация, это — индустрия рекламы детских товаров.

Приведу пример. У моего друга дочь, четыре годика, за утренней кашей она смотрит один известный отечественный мультсериал. Мне стало интересно — как он ей? Спрашиваю, но она абсолютно ничего не может сказать о сюжете и героях. Ну, то есть вообще ни словечка. Ребёнок просто сидит, жуёт кашу и смотрит. Затем в магазине она узнает этих персонажей, мама ей купит игрушку — и всё вроде бы хорошо, рынок крутится, растёт.

Но вот она вдруг стала проситься с мамой в кино на «Короля льва», я стал спрашивать про него — и вот тут она начинает взахлёб мне рассказывать про героев, кто кого предал, убил, кто кому отомстил, полюбил и т.д. И при этом она также купит игрушку с Симбой и пойдёт на него в кино не один раз. Чувствуете принципиальную разницу? А большинство продюсеров — нет.

Как начинающему художнику добиться успеха и начать делать мультфильмы?

Николай Белов: Разочарую многих, но только трудом. Вы ведь поймите, сам я человек отнюдь не великой силы воли, мне страшно и больно думать о том, как много я бы успел сделать, если бы не ленился, если бы жил и работал по распорядку. Так что, даже если у вас средний уровень воли, вы сумеете добиться всего, чего пожелаете, при сложении двух необходимых вещей: хорошей фантазии и беспощадной упёртости. Если это есть, вы найдёте путь и без чужих советов! Подсматривайте за другими и постоянно действуйте!

Студия «АнимАрс» Концепт-арт к мультфильму «Кощей Бессмертный»

Сколько приходится тратить из своего кармана для создания мультфильма?

Николай Белов: Ну, например, на ролик по «Кощею» я потратил около 35 тыс. рублей на фоны и фазовку нескольких сцен. В других случаях тратил чуть меньше на заказ оригинальной музыки. Но у меня же особая ситуация, так как я, в принципе, сам справляюсь со всем понемножку, даже озвучиваю пока что большинство персонажей. Вы поймите, что я очень критично отношусь к своим способностям как в анимации, так и в озвучке, в цветовых решениях и в рисовании вообще — всем этим я занимаюсь исключительно по вынужденной необходимости, чтобы довести до уровня хоть сколько-нибудь смотрибельного прототипа. Поэтому-то, как выглядит нынешний тизер, мало говорит нам о том, каким будет фильм в итоге. Но действовать нужно сейчас, в тех условиях, которыми ты располагаешь!

Ваш любимый мультфильм?

Николай Белов: Ой, тяжело сказать, для меня это — самый трудный вопрос. «Аладдин»? «Остров Сокровищ»? «Белоснежка»? А «Кролик Роджер» считается? Это как выбирать, что тебе дороже — рука или нога.

Смотрели «Холодное сердце 2»? Как оцениваете его?

Николай Белов: Честно говоря, не смотрел. И первую часть не смог осилить. Ну вот просто не моё это — маловато комедии, карикатуры, всё прилизанное, неискреннее и стандартизированное. Но это — исключительно на мой характер. Никому не навязываю ни в коем случае.

Светлана Деминова Концепт-арт к мультфильму «Кощей Бессмертный»

В СМИ сейчас пишут, что у вас амбиции привнести качество Disney в российскую анимацию. Откуда эти амбиции появились?

Николай Белов: Это они подсмотрели в описании под видео, которое я указываю в каждом ролике. Слово Disney там стоит в основном для тегов — оптимизация, все дела. Но доля правды в этом есть, ведь Disney, хочешь не хочешь, это качество и масштабы производства. Я только об этом. О том, что наша богатейшая культура заслуживает тех же объёмов и качества. Это ведь не обязательно про стилистику, как некоторым кажется, я не призываю наводнять нашу анимацию мультиками про поющих принцесс и птичек.

Как простые зрители могут помочь вам сделать «Кощея» лучше (помимо финансовых вложений)?

Николай Белов: Распространением тизера и сопутствующих ему роликов, которые в дальнейшем будут появляться. Подписываться на канал, показывать его друзьям и т.д. Это нас очень порадует, и мы будем работать лучше. А если кто-то чувствует жажду к анимации, имеет время и таланты, то могут посмотреть наш ролик «Что ждёт отечественную анимацию через 10 лет» и попробоваться добровольцем. Кстати, я ведь пишу книжку сейчас «Будущее анимации в России», вот там стараюсь всё это дело охватить подробно, осмыслить философски и предложить практические решения назревших проблем. Тема, как понимаете, широкая, нешуточная.

Сможет ли «Кощей» конкурировать с мультфильмами «Мельницы» на ту же тематику?

Николай Белов: Нам, как молодому творческому коллективу, было бы безусловно приятно помечтать об этом, но будем реалистами. «Мельница» — это крупная студия с многолетним опытом и большим коллективом профессионалов, зарекомендовавшая себя на рынке. У нас же всё только ещё начинается, всё впереди. К тому же та возрастная аудитория, на которую мы рассчитываем, несколько повыше той, с которой работает большинство студий, в том числе «Мельница». В любом случае хочу сказать одно: сейчас мы открыты для любых инициатив и предложений по «Кощею» и с интересом рассмотрим каждое из них.