С релиза первой версии консоли PlayStation, разработанной Sony под чутким руководством Кэна Кутараги, прошло ровно 25 лет. За этот немалый срок индустрия сильно преобразилась: технологии шагнули далеко вперёд, геймеры стали куда более избирательными, и, что самое важное, изменились сами игры. А на прилавках уже давно красуется не старая-добрая PlayStation, а стильная и современная PS4 (причём в нескольких вариациях).

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 4

Несмотря на стремительное развитие игрового «железа» и появление первых облачных стриминговых сервисов, консольный гейминг никуда не делся — наоборот, он лишь стремительно набирает обороты, подготавливая для игроков очередную порцию «приставок нового поколения». Вот только 25 лет назад PlayStation была диковинкой, дарующей совершенно уникальный игровой опыт, а сейчас её вполне может заменить мощный игровой компьютер. Или не может?

Стоимость

Приобрести компьютер (или ноутбук), способный запускать современные и довольно требовательные игры, можно с бюджетом от 80 тыс. рублей. У такого решения есть как плюсы, так и минусы. Во-первых, стоит понимать, что даже действительно мощный игровой PC (который будет стоить своему обладателю в среднем 120+ тыс. рублей) быстро устаревает и теряет актуальность. Таким образом, машина, которую вы в своё время покупали для Crisis 3, сейчас вряд ли сможет запустить Red Dead Redemption 2. А если старичок и справится с нагрузкой, то играть на минимальных настройках вряд ли будет достаточно комфортно.

С другой стороны, стационарные компьютеры (в отличие от ноутбуков и консолей) легко поддаются модернизации. Если на актуальный AAA-проект вам не хватает мощной видеокарты, то её легко можно докупить отдельно и «прокачать» свой агрегат. Причём замене поддаются практически все комплектующие. Проблема одна — цена. Регулярно занимаясь апгрейдом, будьте готовы раз в несколько лет отдавать приличные суммы денег (эквивалентные стоимости нового «среднего» ноутбука).

Консоль в вопросе цены ведёт себя не так нагло — приобрести PS4 с бандлом (сборником) из трёх действительно хороших эксклюзивов можно в среднем, за 20−25 тыс. рублей в зависимости от комплектации. При этом приставка будет стабильно (за редким исключением) запускать игры на высоком разрешении графики и с приятной оптимизацией. Таким образом, покупая консоль, вы почти полностью избавляете себя от копания в настройках игры и постоянных сражений с ползунками «разрешение» и «качество графики».

Подвох кроется в том, что консоль не поддаётся модернизации и имеет строго определённый жизненный цикл. Так, консоль PS3 прожила семь лет до выхода своей «младшей сестры». После этого разработчики перестают выпускать игры для устаревшей приставки и полностью переходят на новую машину. Геймерам в этой ситуации приходится либо выжимать последние соки из любимой платформы, либо быстро переходить на новую. PS4, например, служит миллионам игроков верой и правдой уже около шести лет. Но PS5 уже на подходе.

Official GDC Кэн Кутараги

Цены на игры

Консольные игры всегда дороже игр для PC. Новые AAA-проекты для PlayStation стоят в среднем по 4−4,5 тыс. рублей, в то время как те же игры на PC обходятся в 2−3 тыс. рублей. А, учитывая тот факт, что мы живём в России, почти все интересующие PC-проекты можно приобрести в «торрент edition», то есть бесплатно.

Да, PS4 можно «прошить» и ставить на неё игры бесплатно. Но в таком случае игрок рискует столкнуться с целым рядом проблем и навсегда попрощаться с официальными сервисами Sony. В том числе с возможностью играть по сети (которая заложена почти во всех современных играх).

Тем не менее дороговизна игр на PS4 почти всегда оправдана. Купленная для консоли игра точно запустится и не будет вызывать никаких технических проблем, в то время как почти любая игра на PC может не подойти определённым настройкам системы или просто «криво встать».

А во что играть?

Главной причиной для покупки консоли PS4 для большинства игроков являются эксклюзивы. Самые интересные, качественные и проработанные современные игры. При этом у Sony есть особая линейка проектов под названием «Хиты PlayStation», в которую входят несколько десятков лучших эксклюзивных игр по очень вкусной цене (900−1200 рублей). Среди наиболее интересных:

God of War — одна из самых популярных серий игр на консолях семейства PlayStation. Геймерам предстоит управлять греческим воином Кратосом, яростно желающим уничтожить всех богов. Приобрести стоит ради одной из лучших боевых систем среди всех современных слэшеров, завораживающей постановке катсцен, а также сочной и детализированной картинки. Последняя часть этой франшизы (2018 год) стала игрой года по версии The Game Awards, получила крайне высокие отзывы как от игроков, так и от критиков.

Bloodborne — единственная souls-like игра (не считая Demon’s Souls), доступная только на PS4. Невероятно сложный, мрачный и безумно красивый ролевой слэшер, созданный японской компанией From Software. Игрокам предстоит вжиться в роль охотника на нечисть в поражённом чумой городе Ярнам, вдохновлённым Викторианской Англией. Быстрее Dark Souls, но медленнее Sekiro.

Marvel’s Spider Man — одна из лучших существующих супергеройских игр и точно лучшая игра про Человека-паука. Огромный Нью-Йорк, завораживающая система полётов на паутине и интересный сюжет, раскрывающий популярных героев комиксов с неожиданной стороны.

Uncharted — серия приключенческих игр про обаятельного авантюриста Нейтана Дрейка. Обязательное приобретение для всех любителей путешествий, загадок и хороших фильмов в стиле «Индианы Джонса».

The Last of Us — трогательная история о непростом путешествии мужчины и девочки в мире после зомби-апокалипсиса. Эмоциональные диалоги, элементы выживания и невероятно красивая картинка.

Этот список можно продолжать долго. PS4 — это прежде всего хорошие игры. От Infamous: Second Son до Until Dawn.

Ощущения от игры

Консольный гейминг — это ещё и совершенно особый вид отдыха. Безусловно, игра за компьютером приносит немало удовольствия, но оно никогда не сравнится с комфортом, который может создать приставка. Лечь на диван с беспроводным геймпадом в руках после тяжёлого рабочего дня и несколько часов поиграть в любимый проект на большом экране телевизора — мало с чем сравнимое наслаждение. Неудивительно, что в различных антикафе так популярны «гейм-зоны» с мягкими пуфиками и несколькими консолями — это особая атмосфера, которой куда сложнее добиться на PC.

VR

И на PS4, и на PC можно пользоваться современными технологиями виртуальный реальности. Разница будет лишь в цене и некоторых особенностях наполнения устройств. Так, комплект PS VR можно приобрести за 19−22 тыс. рублей (примерно столько же стоит сама консоль). Для игры, помимо шлема, понадобится контроллер (можно докупить PS Move за шесть тысяч рублей либо использовать стандартный геймпад PS4), наушники и камера, считывающая движения (не для всех игр).

Комплект Oculus Rift или HTC Vive при этом обойдётся в два раза дороже (от 42 тыс. рублей), но обеспечит чуть больше удобства при игровом процессе. Так, указанные выше VR-устройства обеспечивают обзор на 10 градусов больше, чем PS VR, и при этом позволяют использовать некоторые дополнительные функции. Например, геймеры могут докупить третью камеру и создать полноценную «комнату виртуальной реальности», в которой будет проходить игровой процесс. Насколько это нужные и важные особенности — пожалуй, решать каждому игроку лично.

dalvenjah PlayStation 4

Сколько ещё проживёт PS4?

В разработке находится PlayStation 5 — новая консоль от Sony. Её релиз ожидается в конце 2020 года. Однако это не значит, что уже сейчас нужно начинать прощаться со своими играми для «четвёрки» и готовить мусорное ведро для самой консоли. Разработчики пообещали добавить в новую приставку функцию обратной совместимости — то есть на ней будут идти все (или большинство) игры с PS4. Вероятнее всего, что ближайшие 2−3 года новые игры будут создаваться с прицелом сразу на две консоли.

Как правило, первый год существования новой приставки уходит на поиск и ликвидацию багов, улучшение оптимизации и правку различных мелких ошибок. Поэтому не стоит торопиться с покупкой PS5, а лучше подождать год-полтора с момента релиза — так выше вероятность приобрести полностью рабочую консоль, которая в дальнейшем не будет раздражать разными неприятными мелочами.

Таким образом, ещё минимум три года PS4 будет чувствовать себя живой и современной консолью. После этого уже можно будет подробнее изучить характеристики PS5 и список новых эксклюзивов — и принять окончательное решение о покупке.

Так стоит ли?

Да, у игровых PC есть ряд преимуществ перед консолью PS4. Но PlayStation — это не только «коробка, запускающая игры». Это атмосфера, удобство и лучшие игровые хиты. И за 25 лет существования приставки этот тезис не изменился.

Если вы хотите поиграть в современные игры на хороших настройках, но на серьёзный игровой компьютер не хватает денег — смело покупайте PS4. Сразу после распаковки вы сможете приобрести целый пак недорогих проектов из линейки «Хиты PlayStation» и прикоснуться к эксклюзивам, которые так высоко оценивает игровое сообщество.

Для всех остальных покупка консоли всегда будет «на любителя» и поводом для очередного спора из разряда «что же круче?». Однако показатели продаж, внушительный список игр и народная любовь говорят сами за себя.