В 2019 году в странах Туркестана значительно возросла активность по распространению синофобии. Помимо естественных опасений, вызванных усилением роли КНР в регионе, можно наблюдать и искусственную генерацию страха перед китайской экспансией.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай не за горами

Каковы цели информационной кампании?

Кто из внешних и внутренних игроков заинтересован в синофобии?

Какие информационные инструменты используются для противодействия КНР?

Кто является спонсором антикитайской пропаганды в Туркестане?

Что сдерживает рост синофобских настроений?

«Китай уже сегодня чувствует себя хозяином на нашей земле. Они покупают наши земли, женятся на наших девушках. Завтра мы превратимся в их провинцию», «Власти продают нас китайскому соседу. Остановитесь пока не поздно. Они убивают экологию своей страны, с чего вы взяли, что пожалеют нашу?«

Это реальные цитаты из киргизских СМИ и социальных сетей. В последние несколько лет их становится больше. Чем объясняется рост антикитайских настроений в Киргизии и Туркестане, и кому это выгодно?

Киргизы

Сейчас в Киргизии идут два параллельных процесса. С одной стороны, с усилением роли Китая в стране нарастает синофобия среди местных жителей. С другой стороны — к разогреву антикитайских настроений подключаются внешние игроки, которые таким образом пытаются помешать Китаю реализовывать свои проекты в регионе.

У критиков Китая разные цели.

США хотят максимально затруднить деятельность Китая, в идеале — добиться, чтобы Китай или ушёл из Туркестана, или остался в регионе, но уже в роли завоевателя, тщетно пытающегося удержать контроль над крайне неуютной территорией. По образцу США во Вьетнаме или Афганистане;

Цель местных игроков — проще: они пытаются заработать деньги, сначала создавая проблемы Китаю, а затем оказывая Пекину услуги по их решению. В число последних входят некоторые чиновники и политики в Киргизии, да и не только в Киргизии;

Какие инструменты используются для противодействия КНР?

Инструментов воздействия несколько. Среди публичных:

Информационное давление (распространение слухов, публикации в СМИ и социальных сетях, пресс-конференции);

Акции протеста (митинги, пикеты, флешмобы);

Нападения (физическое воздействие и угрозы);

Вышеперечисленные формы воздействия являются универсальными и постоянно комбинируются в зависимости от поставленных целей.

Слух. Плакат(фрагмент)

Кто является спонсором этих мероприятий?

Публично КНР критикуют люди, связанные с некоторыми некоммерческими структурами, работающими внутри Киргизии. Данные организации объединяет несколько признаков: они получают финансовую поддержку из США и ряда стран ЕС, включая Великобританию, а также занимаются «реализацией проектов по защите прав человека» в политической сфере жизни страны.

За последние несколько лет они реализовали как минимум несколько успешных активных мероприятий на территории Киргизии, направленных на дискредитацию КНР в регионе.

В антикитайской работе основной упор делался на критику внутренней политики Пекина по отношению к мусульманскому меньшинству в СУАР.

Новым в антикитайской деятельности стал перенос активности «на улицу» — за последний год в странах Туркестана (Казахстан и Киргизия) была организована серия митингов. Акции сопровождались требованиями немедленно закрыть действующие предприятия и выслать китайских сотрудников за пределы страны. Реализацией замысла на местах занимались группы прозападных активистов, а также объединения националистического толка.

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Антикитайская пропаганда ведётся по всему региону. Ряд проектов, касающихся в том числе и экологической тематики, находятся на стадии подготовки.

Способен ли Китай противостоять пропаганде?

Пекин пытается защищаться, налаживая информационное противостояние с США. Получается не слишком эффективно. Причин несколько. Первая — не умеют. Вторая — не считают нужным.

Андрей Грук ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

В Киргизии работают несколько СМИ, рассказывающих о положительных сторонах сотрудничества Бишкека и Пекина.

Среди них:

телеканал CCTV;

газета «Шелковый путь. Культурное развитие»;

ряд глянцевых журналов;

Китай периодически распространяет информацию в местных СМИ, в том числе публикуя тексты на сайте государственного информагентства Киргизии «Кабар». Также в интересах КНР в эфире крупных киргизских телеканалов платно размещается цикл телепередач об успехах Китая.

На стороне оппонентов КНР работают:

несколько крупных негосударственных СМИ, охватывающих широкую аудиторию в стране;

группа неправительственных организаций;

лояльные политики и чиновники;

Периодически предпринимаются попытки распространения антикитайской пропаганды среди религиозных групп. Например, в конце 2018 — начале 2019 года антикитайская пропаганда активно продвигалась через ресурсы «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва мусульман

Пока что возможности конкурирующих игроков несопоставимы. Кроме того, Китай только начинает работу в этом направлении и плохо ориентируется в настроениях и реалиях информационного рынка Киргизии.

Судя по всему, пока КНР не считает это направление приоритетным для решения тактических задач. В среднесрочной перспективе подобный подход может обернуться для Пекина дополнительными проблемами.

Что сейчас сдерживает негативные настроения?

Частично рост синофобии в Киргизии сдерживают местные власти. Официальный Бишкек не заинтересован в ухудшении отношений с Китаем, поэтому пытается блокировать информационную работу против Пекина.

President.kg Встреча Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова

Сделать это не так просто. Если волна антикитайских настроений будет угрожать положению нынешнего руководства, последние предпочтут не противостоять активной критике, а то и возглавят её, следуя известному выражению «не можешь победить — возглавь».