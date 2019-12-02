Вопрос прибалтийского энергокольца, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Литву и Латвию (БРЭЛЛ), долгое время использовался нашими соседями в качестве козыря для политического торга. Правительства прибалтийских лимитрофов почему-то были убеждены в принципиальной неспособности России обеспечить электричеством Калининградскую область без их помощи.

Kremlin.ru Церемония ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской теплоэлектростанций. 2 марта 2018 года, Калиниградская область

Особенно сильно на эту уязвимость напирали в Эстонии при объяснении переноса сроков испытаний отключения от кольца эстонской и латвийской энергосистемы с 8 и 29 июня 2019 года на неопределённый срок. Мол, намерения прекратить покупать электричество у Москвы к 2025 году остаётся неизменным, но жителей Калининграда жалко. Без БРЭЛЛ обеспечить их энергией Россия якобы совершенно точно не сумеет.

Надо признать, Россия этим смешным ребятам явным образом подыгрывала, своими заявлениями ещё больше нагнетая неопределенность. Например, вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что как бы там ни было дальше, по собственной инициативе Россия из БРЭЛЛ выходить не собирается, что «нашими зарубежными партнерами» трактовалось как признание слабости и стремление любым способом сохранить систему в неизменном виде.

Дополнительным подтверждением казались постоянные задержки испытаний, изначально назначенных ещё на май 2019 года, но много раз откладываемые под разными предлогами. А значит, без БРЭЛЛ Калининград не выживет, следовательно, Россия слаба, и эту уязвимость можно попытаться использовать в качестве инструмента давления на Москву.

Пресс-служба Правительства Калининградской области Церемония ввода в эксплуатацию Прегольской ТЭС в Калининграде. 6 марта 2019 года

И вдруг русские, что называется, как всегда долго-долго запрягали, а потом взяли и очень быстро поехали. В смысле, провели полноформатное испытание калининградской энергосистемы на автономную работу при полном её отсоединении от балтийского энергокольца. Причём сразу успешное. Более того, проверка выявила даже наличие излишков генерации, которые область даже может экспортировать. Например, в ту же самую Прибалтику.

Таким образом, Москва показала, что полностью готова к отключению от БРЭЛЛ уже сегодня, то есть за шесть лет до объявленного прибалтами «рокового срока». Как говорится, мяч на вашем поле, если что — рубильник там, выключать вон ту красную ручку. В любой момент, когда сочтёте нужным. А мы пошли, у нас полно разных других дел, например, церемонию запуска «Силы Сибири» организовывать надо.

Вот теперь и «будем посмотреть», что в Прибалтике натворят невидимые руки рынка. Нет, запуск энергомоста между Литвой и Польшей (LitPol) мощностью в 500 МВт и перспектива перегонять в Швецию через SwedLit 4 ТВт*ч за три года это, безусловно, хорошо, но пока Литва электроэнергию только импортирует. Как и Латвия.

Кузьма Петров-Водкин. Свеча и графин. 1918

Единственный «балтийский тигр», сумевший добиться успеха — Эстония, сделавшая ставку на добычу горючих сланцев, теперь обеспечивающих до 90% её внутренних потребностей в энергогенерации. Правда, достигнуть этого удалось за счёт радикального сокращения промышленного сектора. Однако формально на данный момент Эстония является нетто-экспортером, поставляющим за рубеж 34% своей генерации.

Из чего следует простой вывод. Из-за почти 40% разницы в цене импортного электричества из ЕС и из России даже незначительное снижение поставок по БРЭЛЛ почти тут же оборачивается существенным, на 10−11%, ростом стоимости электричества в Литве и Латвии. Оно там уже сегодня является одним из самых дорогих в Восточной Европе.

После отключения Калининградской области от балтийской системы цены в Латвии и Литве поднимутся ещё минимум на 20−30%, и тогда энергия в Прибалтике станет самой дорогой уже во всём ЕС. Что гарантированно убьёт там последние остатки любой промышленности, включая транспорт и портовое хозяйство.

Теперь Москва может с лёгкостью менять свою переговорную позицию. Хотят в Прибалтике экономически самоубиться — это их полное и неотъемлемое право. Россия с настоящего момента готова к любому варианту развития событий.