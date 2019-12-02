На выходных московский «Спартак» уступил в принципиальнейшем поединке с петербургским «Зенитом». Москвичи проиграли из-за автогола Ильи Кутепова. В концовке же матча, являя абсолютное бессилие, Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе повздорили друг с другом. Злая ирония состоит в том, что оба игрока, если кто не знал, представляют «Спартак». После матча Доменико Тедеско, свеженький главный тренер москвичей, отчаянно раскритиковал судью.

Иван Шилов ИА REGNUM Стычка

Основания у него для того были. Судья и правда не поставил чистый пенальти в ворота «Зенита». Но дело всё же не только в этом. «Спартак» в принципе проваливает очередной сезон, и делает это едва ли не сознательно.

«Как убивали «Спартак» — была популярна такая книжка. Название её стало мемом. Но тут, судя по всему, мы имеем дело не с убийством, а своего рода с самоубийством. Если, конечно, допустить, что боссы клуба — такие, как Леонид Федун, прежде всего — являются его частью, «красно-белой» частью.

Иначе как объяснить происходящее? 16 лет «Спартак» не был чемпионом России. Эра его гегемонии в 90-х безвозвратно ушла. К слову, самой сладкой в те годы оказалась победа при главном тренере Георгии Ярцеве в 1996-м, после чемпионства команды из Владикавказа. Тогда Олег Романцев перед сезоном ушёл с поста главного тренера. «Красно-белых» возглавил Ярцев — и на «Спартак», полный молодёжи, никто не ставил. Однако москвичи стали чемпионами. До сих пор помню и смакую тот хитрющий гол Тихонова «Зениту» в Санкт-Петербурге!

Заканчивалась же великая эпоха — опять злая ирония — при тренере-победителе Олеге Романцеве. И крах «Спартака» накрепко связан с ним, а ещё, что главное, с фигурой Андрея Червиченко. Для «спартаковской» мифологии персонажа не просто демонического, а в высшей степени инфернального. После него пришёл Леонид Федун, которого болельщики прозвали «нольтрофеичем». Леонид Арнольдович вроде как тратился на клуб, но тот не мог ничего выигрывать. Винили тренеров, ругали игроков, но корень зла на самом деле заключался в абсолютно бездарном менеджменте.

Светлана Бекетова Массимо Каррера

Однако раз в год, как известно, и палка стреляет. А красно-белая палка стреляет раз в 16 лет. Паззл сложился совершенно неожиданно, вопреки всему. И человеком, собравшим его, сделавшим, казалось бы, невозможное, оказался итальянец Массимо Каррера, до этого главным тренером никогда не работавший, а служивший орденоносцем у Антонио Конте.

Конечно, не один Массимо «повинен» в этой великой победе. Постарались и игроки, чего только стоят голы Фернандо со штрафных или феерия Квинси Промеса. Постарались и предыдущие тренеры, а также помощники Массимо — вольно или невольно. Однако факт: именно Каррера привёл «Спартак» к чемпионству.

Следующий же сезон он начал с победы в Суперкубке. Дальше, в общем-то, было не первое место, но вполне достойный результат… И вот тут сказался фактор «Спартака», описываемый фразой «интриги, скандалы, расследования — плачевные результаты, ноль трофеев». Начали бунтовать игроки, стали устраивать интриги менеджеры — в результате клуб потерял тренера-победителя.

«Спартак» без Карреры? Сомнительная история. Болельщики, видимо, понимали, что предстоит команде, поэтому провожали Массимо как истинного героя и спасителя. Пожалуй, ни один тренер «Спартака» не получал такой поддержки от фанатов, так не ценился ими. Но, боюсь, именно это и погубило итальянца. Он становился всё влиятельнее, всё популярнее — в том числе потому его и убрали. Да, Каррера и сам ошибался, но поступали с ним подчас откровенно подло — например, не пригласили на торжество по случаю вручения золотых медалей за чемпионский сезон. Это как вообще?

Spartak.com Игроки «Спартака» перед началом матча с «Зенитом»

После безвременья имени тренера Рианчо в «Спартак» пришёл Олег Кононов. Более неудачную фигуру для «красно-белых» на тренерском мостике едва ли можно было представить. Кононов — абсолютно серый, нехаризматичный человек и среднего качества тренер — болтался туда-сюда, исполняя все команды вышестоящего руководства, не возражая, а просто получая зарплату.

Что за команды? Избавиться от людей с характером. Так «Спартак» выгнал Ерёменко и Самедова, например. Но и этого оказалось мало. Фактически «красно-белые» провели тотальное обновление, изгнав почти всех игроков из чемпионского состава. Странное решение, не правда ли? Хорошо, избавились от тренера-чемпиона. Но для чего от игроков? От тех, кто помнит «вкус золота»? Чем они-то не угодили? Или просто стояла такая задача — вычистить чемпионский фактор из «Спартака»?

Вместо Зе Луиша, Фернандо и остальных набрали молодых европейцев: Тиля и Джордана, например. Да, игроки эти определённо талантливы, но талант ещё надо развить, а как подобное возможно без опытного тренера? Удивительная история. Генеральным директором «красно-белых» становится молоденький немец Томас Цорн (по слухам, сын Сергея Прядкина, главы РПЛ), который проворачивает странные трансферы. Либо он не понимает, что европейские молодые игроки не могут заиграть в разболтанной команде, либо намеренно уничтожает «красно-белых». Да, взят «пенсионер» Андре Шюррле, но это совершенно отыгранный материал…

Spartak.com Доменико Тедеско

Что мы имеем в итоге? Томас Цорн растрачивает огромные деньги на тех, кто априори не адаптирован к российским условиям, кому нужен мощный опытный тренер, подтянувший бы их. Сейчас же «Спартак» тренирует талантливый специалист Доменико Тедеско — однако он сам молод и неопытен. И потому будет проигрывать. Не только «Зениту» в гостях, но и, к примеру, «Арсеналу» из Тулы на домашнем стадионе.

Московский «Спартак» последние десятки лет ведёт самый странный менеджмент в истории российского футбола. Это просто образец того, как быть на плаву, но не стремиться к реальным результатам. Постоянные скандалы и интриги, уходы футболистов, обиды, ненависть — всё это о «Спартаке». Впечатление такое, что командой либо управляют глупцы, либо те, кто сознательно ведёт её на дно, как корабль, который затопить нужно. Ясно, что сделать сразу это нельзя — начнётся бунт. Потому всё делается постепенно.

В ближайшие пару лет мы увидим, что реально хотели сделать со «Спартаком». Возможно, мы утратим величайший футбольный клуб России. И сделано это будет в угоду определённым интересам. Догадываетесь, чьим?