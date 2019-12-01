Социал-демократическая партия Германии готовится к новому повороту, одним из результатов которой может стать ее выход из правящей «большой коалиции» (GroKo) с Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом. Это означает немедленный уход с немецкой политической сцены канцлера Ангелы Меркель, досрочные выборы и появление самых неожиданных альянсов в будущем.

В минувшую субботу, 30 ноября, члены СДПГ выбирали тех, кто возглавит партию. По итогам обработки бюллетеней вперед вышли бывший министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борянс и представитель левого крыла партии Саскиа Эскен. 7 декабря их кандидатуры должны рассмотреть и утвердить на съезде. Интригой стал проигрыш министра финансов Германии Олафа Шольца, выступавшего за сохранение социал-демократов в GroKo, и в целом он был ближе к позиции Меркель, чем его конкуренты. «Кто бы мог подумать? СДПГ выбрала революцию», — замечает по этому поводу Deutsche Welle. По мнению издания, для Германии это предвещает не очень хорошие перспективы. Вместо того, чтобы сосредоточиться на работе правительства, социал-демократы, по-видимому, будут продолжать заниматься своими делами и парализовывать федеральное правительство. Искушению может поддаться ХДС, возобновив внутренние споры по поводу партийного руководства и кандидата в канцлеры, которые они недавно урегулировали. Но самой большой неизвестностью станут итоги досрочных выборов в случае выхода СДПГ из «большой коалиции».

Olaf Kosinsky Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскин

По прогнозам, они способны оставить за бортом ХДС и ХСС. Как на дрожжах растет популярность немецких «зеленых» (Bündnis 90/Die Grünen) и левых (Die Linke). За союз с ними выступает Эскен. Но для этого социал-демократы должны еще сильнее накрениться влево, выступив с инициативами повышения ради заботы о «более бедных избирателях» минимальной заработной платы, социального обеспечения, налогов для самых высокооплачиваемых работников и крупных корпораций, и сделать акцент на климатической политике. А заодно согласиться с тем, что новым канцлером станет кандидат от Bündnis 90/Die Grünen. В этой ситуации единственным выходом для ХДС/ХСС может стать альянс с теми, кого сегодня немецкий истеблишмент пытается игнорировать — «Альтернативой для Германии» (AfD). «Они нас называют нацистами, фашистами и правыми террористами, — заявил на съезде AfD уходящий в отставку сопредседатель этой партии Александер Гауланд. — Но мы должны быть рассудительными и настойчивыми. Настанет день, когда у ослабленного ХДС будет только один вариант: мы».

Jon Worth Эмблема СДПГ

С ним солидарен директор Института демократии и гражданского общества Матиас Квент. По его словам, «существует высокая вероятность того, что через несколько лет у нас будет коалиция «Альтернатива для Германии» — Христианско-демократический союз, скорее всего, на уровне восточных земель. Это может привести к расколу в ХДС. Некоторые члены ХДС на востоке открыто говорят, что выступают за такую коалицию». За турбулентностью немецкой политической сцены при этом внимательно наблюдают в Польше. С одной стороны, правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) не может нравится то, как упорно Меркель сохраняет присутствие в большой европейской политике Дональда Туска, ныне возглавившего очень влиятельную Европейскую народную партию. С другой стороны, замечает польская газета Rzeczpospolita, «отсутствие стабильности и неопределенности в завтрашнем дне в самой важной стране Европейского союза — это не то, что нам нужно во времена кризиса Запада».

Olaf Kosinsky Ангела Меркель

Издание считает, что досрочная отставка Меркель с поста канцлера может стать дополнительной проблемой для Польши. Возможное новое левое правительство способно «пересмотреть свою политику в отношении Москвы», что, «вероятно, будет означать изменение политики ЕС в данном вопросе». При этом ничего хорошего нет и в «Альтернативе для Германии», где новым сопредседателем вместо Гауланда станет «представитель националистического крыла Тино Чрупалла». Некоторым «в нашей стране нравятся антииммигрантские лозунги AfD или ее борьба с политкорректностью, но они не понимают, что такое означает возрождение немецкого национализма для Польши. Как и многие крайние немецкие политики пограничья, Чрупалла смотрит на нашу страну как на рассадник преступников и хотел бы закрыть границу». Так что если прогнозы о появлении правящей коалиции «Альтернатива для Германии» — Христианско-демократический союз сбудутся, получится, что Варшава окажется перед «политической вилкой».

Что в этом случае, что в случае с «левым правительством» Польше придется иметь дело с опасной для ее выживаемости немецкой властью.