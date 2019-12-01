По сообщению японского информационного агентства «Дзи-дзицусин», скандально известный своими призывами «отбить» Курильские острова войной депутат парламента Японии Маруяма Ходака направил правительству Японии официальный письменный запрос. В нем, в частности, он просил дать ответ на вопрос о «возможности отправки контингента японских Сил самообороны (вооруженных сил страны — А. К.) на четыре удерживаемые Россией острова к северу от Хоккайдо», находящиеся в центре территориального спора Японии и России.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Согласно существующим положениям об ответах на запросы депутатов парламента, японский кабинет министров принял специальный документ, в котором говорится, что правительство не считает, что данная проблема допускает вовлечение Сил самообороны Японии. Сообщая об этом, «Дзи-дзицусин» напоминает, что расположенные в северо-западной части Тихого океана острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и островная группа Хабомаи относятся в Японии к «северным территориям», а в России известны как южные Курилы.

(сс) demis.nl Российские Южные Курилы

В своем запросе Маруяма также интересовался, «считает ли японское правительство, что направление Сил самообороны (на Курильские острова — А. К.) невозможно, согласно толкованию конституции Японии». На что правительство заявило, что терпеливо продолжает работу по проблеме островов, основываясь на своей политической позиции разрешения спора и заключения с Россией мирного договора, касающегося Второй мировой войны.

Среди вопросов депутата затрагивалась и проблема о том, «распространяется ли пункт 5-й японо-американского договора безопасности (военный союз — А. К.), который определяет обязательства США по защите Японии, на (Курильские — А. К.) острова». Правительство повторило свою позицию о том, что «острова практически находятся вне японской администрации».

Twitter.com/maruyamahodaka Маруяма Ходака

Запрашивал Маруяма кабинет министров и о возможности «направления контингента Сил самообороны на контролируемые Сеулом острова Такэсима, что в Японском море. «Дзи-дзицусин» поясняет, что в Южной Корее эти острова называют Докдо (Токто) и что на них расположена небольшая южнокорейская военная база. Правительство и в этом случае ответило, что и в этом вопросе оно терпеливо работает над мирным разрешением ситуации.

«Дзи-дзицусин» напоминает, что Маруяма «во время посещения четырех (Курильских — А. К.) островов в составе японской группы их бывших жителей, являясь в то время депутатом от оппозиционной партии «Ниппон исин, но кай», давал понять, что война с Россией является единственным путем восстановления контроля Японии над островами к северу от Хоккайдо. Из-за критики этих высказываний он был исключен из партии».

Заметим, что в последнее время СМИ все чаще уделяют внимание вопросу участия военных в «разрешении проблемы северных территорий».